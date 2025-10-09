Дмитрий Аленичев: «Надо уезжать в Европу, если есть возможность. У Глушакова такая карьера, но он почти не поиграл за границей»

Дмитрий Аленичев призвал российских игроков уезжать в Европу.

11 октября на «Арене Химки» состоится прощальная игра экс-полузащитника «Спартака» и «Локомотива» Дениса Глушакова .

«Глушаков был чемпионом, выигрывал Суперкубок, признавался лучшим игроком.

Но я неоднократно говорил в адрес российских футболистов, хочется обратиться к ним и сейчас. У Дениса такая карьера, но он почти не поиграл за границей. Если есть возможность попробовать свои силы в Европе, надо уезжать.

По окончании карьеры все будут делать выводы, вспоминать моменты, но игры в Европе не было. У Дениса такие данные и талант, но, к сожалению, не поиграл в Европе», – сказал бывший главный тренер «Спартака ».