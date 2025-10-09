Суд оштрафовал Алиева на 17 000 гривен за вождение в состоянии алкогольного опьянения и запретил на год управлять транспортными средствами

Экс-футболист «Локомотива» Александр Алиев оштрафован за вождение пьяным.

Бывший полузащитник киевского «Динамо», клубов РПЛ «Локомотив » и «Анжи», а также сборной Украины Александр Алиев (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) получил штраф 17 тысяч гривен (33 380 рублей – Спортс’‘) с запретом на год управлять транспортными средствами.

Это произошло после того, как киевский суд признал Алиева виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Главком» со ссылкой на судебный реестр.

12 апреля на Чоколовском бульваре в Киеве патрульные остановили Mercedes G-350. Бывший футболист отказался от прохождения медицинского освидетельствования на месте остановки или в учреждении здравоохранения, чем нарушил требования правил дорожного движения.

В суде Алиев вины не признал. По его мнению, работники полиции не имели оснований для остановки его транспортного средства. Соответственно, любой осмотр на проверку алкогольного, наркотического или иного опьянения он не должен был проходить. Суд отказался освобождать Алиева от уплаты судебного сбора, который составляет 605,6 гривны (1 189 рублей – Спортс’‘).

Решение местного суда можно обжаловать в апелляционной инстанции в течение десяти дней.

Кроме штрафа за езду в нетрезвом виде, в отношении Алиева был составлен протокол за мелкое хулиганство и злостное неповиновение (ругался и приставал к работникам полиции). Однако суд закрыл дело, поскольку истекли сроки для наложения административного взыскания.