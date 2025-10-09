  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Журова об идее запретить легионеров в Кубке: «Иностранцы добавляют изюминку в наш футбол. Болельщики хотят красивые и качественные матчи. Нужен компромисс с Минспорта»
7

Депутат Журова об идее запретить легионеров в Кубке: «Иностранцы добавляют изюминку в наш футбол. Болельщики хотят красивые и качественные матчи. Нужен компромисс с Минспорта»

Светлана Журова высказалась об идее запрета участия легионеров в Кубке России.

Такой формат проведения Фонбет Кубка России был предложен главе Министерства спорта РФ Михаилу Дегтяреву во время одной из встреч с профессиональными сообществами, как сообщил инсайдер Иван Карпов.

«В моем виде спорта легионеров нет в принципе, но в игровых видах спорта совсем другая ситуация. Нужно найти грань между зрелищной игрой и ростом наших футболистов.

Специалисты в этой области должны найти компромисс с Министерством спорта. Болельщики хотят видеть красивый и качественный футбол, чтобы их команда побеждала. Этим можно объяснить наличие легионеров, которые добавляют свою изюминку в наш футбол», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Журова

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
