Федор Конюхов о бане России: «Не думаю, что Роналду или Месси против нашего футбола. Бог создал Землю для всех красивой. А политическая, экономическая, религиозная, военная системы извращают»
Федор Конюхов высказался об отстранении российских спортсменов.
– Федор Филиппович, российский спорт до сих пор находится под санкциями. В мире ждут нашего возвращения?
– Это политические санкции, а не спортивные. Думаю, что каждый спортсмен из любой страны, будь то Америка, Япония или Франция, уважают наших.
Как я всегда говорю, Господь Бог создал Землю для всех очень красивой, и люди все хорошие. А политическая система, экономическая система, религиозная система и военная система извращают.
Меня везде мои друзья-спортсмены принимают хорошо, я же заслуженный мастер спорта. Я не думаю, что Роналду или Месси против нашего футбола, к примеру. Это же ребята хорошие, как и в Америке, Канаде и везде. Так что нас везде уважают, – сказал российский путешественник.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Odds
