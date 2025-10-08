Из-за иммиграционного рейда и протестов против него матч Аргентины с Пуэрто-Рико перенесен из Чикаго в Форт-Лодердейл. В городе и окрестностях задержали уже больше 1000 мигрантов

Борьба с иммигрантами привела к переносу матча сборной Аргентины.

Команда Лионеля Скалони должна была сыграть со сборной Пуэрто-Рико в Чикаго 14 октября.

The Associated Press сообщает, что из-за рейда иммиграционной службы США (ICE) и последовавших за ним протестов, вынудивших президента Дональда Трампа отправить в город Национальную гвардию, матч будет перенесен в Форт-Лодердейл (Флорида).

Рейд, известный как Operation Midway Blitz, нацелен на массовые депортации нелегальных иммигрантов и борьбу с преступностью среди мигрантов. С начала операции в Чикаго и пригороде арестовали более 1000 человек, из-за чего вспыхнула серия массовых акций несогласия.