«Удинезе» из-за расистского инцидента с Меньяном проведет без зрителей следующий домашний матч Серии А

Теги Милан Удинезе серия А Италия дисквалификации болельщики Монца Майк Меньян расизм дискриминация Футбол

«Удинезе» проведет домашний матч без зрителей после инцидента с Майком Меньяном.

Субботний матч Серии А приостанавливали в 1-м тайме после того, как голкипер «Милана» пожаловался на проявления расизма и ушел в подтрибунное помещение. Впоследствии Меньян объяснил свой поступок тем, что слышал с трибун обезьяньи крики.

Впоследствии «Удинезе» пожизненно запретил посещать стадион причастному к инциденту болельщику, которого удалось идентифицировать.

Спортивный трибунал Федерации футбола Италии (FIGC) обязал «Удинезе» провести следующий домашний матч Серии А без зрителей – таким образом, матч с «Монцей» 3 февраля пройдет при пустых трибунах.

Суд отметил, что из-за проявлений расизма матч приостанавливался дважды – на 1 и на 5 минут. В основном оскорбительные выкрики звучали от представителей ультрас «Удинезе», однако болельщики на других секторах также не дистанцировались от происходящего.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ладно ультрас за воротами, но чем остальные болельщики провинились?
+7
-3
+4
Ответ zSERGIOz
Ну класс, что уж тут. За слова закрывают стадион, а за попадание бутылкой в голову Бове, Лацио никак не наказан...
Quod licet Jovi, non licet Bovе
+4
0
+4
Ну класс, что уж тут. За слова закрывают стадион, а за попадание бутылкой в голову Бове, Лацио никак не наказан...
+3
0
+3
Зато когда Влаховича и Костича грязными цыганами обзывали, ничего, даже ажиотажа никакого не было)
Это другое, как говорится)
+3
0
+3
Слова черного, Джеймса Брауна.
Неграм.
"Смотрите, что вы делаете!
Вы ведёте себя как скот, и хотите к себе отношение, как к человеку!
Перестаньте провоцировать, перестаньте вести себя как звери, станьте людьми, и тогда вас примут за людей".

Во время погромов в Америке, середина века.
Если кто решит поставить минус , ставьте его великому певцу, американцу, негру, у которого был первый личный огромный воздушный лайнер среди всех людей мира искусств.
И никто не ревновал, никто не проявлял расизм.
Очень много великих черных сделали для толерантности, чтобы такие как Меня, Винисиус пустили всё в канализацию.
+4
-1
+3
Ответ Kubinec_
ладно ультрас за воротами, но чем остальные болельщики провинились?
Тоже никогда этого не понимал
+3
-1
+2
Мерзкий меньян наверное счастливый теперь, добился своего.
+2
-2
0
Это как понять?
Это ведь фактически призыв,чтобы 50 000 человек набили морду маленькой кучке идиотов?

Это не разводит конфликт?

Что делать настоящим фанатам?
Созвать съезд, принять резолюцию?
Я одно понимаю, если так пойдет, то есть, если пойдут такие ошибочные решения, то расизм в Италии будет только расти, и клубы перестанут приглашать цветных футболистов, по джентльменскому соглашению.

Так бороться с расизмом нельзя, это путь в никуда.

Но видать, именно этого и хотят.

А если Меньяну начнут бросать бананы на улицах Италии после этого?

Запретят людям выходить на улицу на одни сутки?

Сами подумайте, болельщики в массе своем не будут вникать, а зачем запретили посещать матч, они примут это так:
" Матч отменили из-за Меньяна".
И всё.

Это очень опасная игра с народом, местным народом.
С учётом последних недогований, по поводы беженцев из Африки в Италии, это решение очень опасное.
Футбол в Италии не ради ведь Меньяна играют, а ради любителей футбола Италии.
Как устранят проблему?
В Италии могут просто пересмотреть селекцию.
И это правда.

Могут быть плохие последствия.
Но в Европе давно показали, правильные решения и их руководители расходятся очень сильно.
+2
-2
0
Вот это правильно, нужно наказывать клуб тогда фанаты больше не будут ухать
+1
-1
0
Интересно, сколько зарабатывает клуб на домашнем матче, какого количества денег лишился?
0
0
0
Их борьба. Долларовый миллионер, шкаф под 2 метра ростом оскорбился на провокацию, а страдают из за этого тысячи норм болелов. Сомневаюсь что у этих болел проснётся жалость к таким псевдо-обиженкам как Меньян.
0
0
0
Ответ Kubinec_
ладно ультрас за воротами, но чем остальные болельщики провинились?
Коллективная ответственность!
0
0
0
Ответ А.Э.РАСИМ
Это как понять? Это ведь фактически призыв,чтобы 50 000 человек набили морду маленькой кучке идиотов? Это не разводит конфликт? Что делать настоящим фанатам? Созвать съезд, принять резолюцию? Я одно понимаю, если так пойдет, то есть, если пойдут такие ошибочные решения, то расизм в Италии будет только расти, и клубы перестанут приглашать цветных футболистов, по джентльменскому соглашению. Так бороться с расизмом нельзя, это путь в никуда. Но видать, именно этого и хотят. А если Меньяну начнут бросать бананы на улицах Италии после этого? Запретят людям выходить на улицу на одни сутки? Сами подумайте, болельщики в массе своем не будут вникать, а зачем запретили посещать матч, они примут это так: " Матч отменили из-за Меньяна". И всё. Это очень опасная игра с народом, местным народом. С учётом последних недогований, по поводы беженцев из Африки в Италии, это решение очень опасное. Футбол в Италии не ради ведь Меньяна играют, а ради любителей футбола Италии. Как устранят проблему? В Италии могут просто пересмотреть селекцию. И это правда. Могут быть плохие последствия. Но в Европе давно показали, правильные решения и их руководители расходятся очень сильно.
Что это было ? 🤦‍♂️
0
0
0
Ответ Родри
Что это было ? 🤦‍♂️
Черный список.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий