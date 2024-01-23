«Удинезе» из-за расистского инцидента с Меньяном проведет без зрителей следующий домашний матч Серии А

«Удинезе» проведет домашний матч без зрителей после инцидента с Майком Меньяном.

Субботний матч Серии А приостанавливали в 1-м тайме после того, как голкипер « » пожаловался на проявления расизма и ушел в подтрибунное помещение. Впоследствии Меньян объяснил свой поступок тем, что слышал с трибун обезьяньи крики.

Впоследствии «Удинезе» пожизненно запретил посещать стадион причастному к инциденту болельщику, которого удалось идентифицировать.

Спортивный трибунал Федерации футбола Италии (FIGC) обязал «Удинезе» провести следующий домашний матч Серии А без зрителей – таким образом, матч с «Монцей» 3 февраля пройдет при пустых трибунах.

Суд отметил, что из-за проявлений расизма матч приостанавливался дважды – на 1 и на 5 минут. В основном оскорбительные выкрики звучали от представителей ультрас « », однако болельщики на других секторах также не дистанцировались от происходящего.