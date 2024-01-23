«Удинезе» из-за расистского инцидента с Меньяном проведет без зрителей следующий домашний матч Серии А
«Удинезе» проведет домашний матч без зрителей после инцидента с Майком Меньяном.
Субботний матч Серии А приостанавливали в 1-м тайме после того, как голкипер «Милана» пожаловался на проявления расизма и ушел в подтрибунное помещение. Впоследствии Меньян объяснил свой поступок тем, что слышал с трибун обезьяньи крики.
Впоследствии «Удинезе» пожизненно запретил посещать стадион причастному к инциденту болельщику, которого удалось идентифицировать.
Спортивный трибунал Федерации футбола Италии (FIGC) обязал «Удинезе» провести следующий домашний матч Серии А без зрителей – таким образом, матч с «Монцей» 3 февраля пройдет при пустых трибунах.
Суд отметил, что из-за проявлений расизма матч приостанавливался дважды – на 1 и на 5 минут. В основном оскорбительные выкрики звучали от представителей ультрас «Удинезе», однако болельщики на других секторах также не дистанцировались от происходящего.
Это другое, как говорится)
Неграм.
"Смотрите, что вы делаете!
Вы ведёте себя как скот, и хотите к себе отношение, как к человеку!
Перестаньте провоцировать, перестаньте вести себя как звери, станьте людьми, и тогда вас примут за людей".
Во время погромов в Америке, середина века.
Если кто решит поставить минус , ставьте его великому певцу, американцу, негру, у которого был первый личный огромный воздушный лайнер среди всех людей мира искусств.
И никто не ревновал, никто не проявлял расизм.
Очень много великих черных сделали для толерантности, чтобы такие как Меня, Винисиус пустили всё в канализацию.
Это ведь фактически призыв,чтобы 50 000 человек набили морду маленькой кучке идиотов?
Это не разводит конфликт?
Что делать настоящим фанатам?
Созвать съезд, принять резолюцию?
Я одно понимаю, если так пойдет, то есть, если пойдут такие ошибочные решения, то расизм в Италии будет только расти, и клубы перестанут приглашать цветных футболистов, по джентльменскому соглашению.
Так бороться с расизмом нельзя, это путь в никуда.
Но видать, именно этого и хотят.
А если Меньяну начнут бросать бананы на улицах Италии после этого?
Запретят людям выходить на улицу на одни сутки?
Сами подумайте, болельщики в массе своем не будут вникать, а зачем запретили посещать матч, они примут это так:
" Матч отменили из-за Меньяна".
И всё.
Это очень опасная игра с народом, местным народом.
С учётом последних недогований, по поводы беженцев из Африки в Италии, это решение очень опасное.
Футбол в Италии не ради ведь Меньяна играют, а ради любителей футбола Италии.
Как устранят проблему?
В Италии могут просто пересмотреть селекцию.
И это правда.
Могут быть плохие последствия.
Но в Европе давно показали, правильные решения и их руководители расходятся очень сильно.