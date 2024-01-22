«Удинезе» пожизненно забанил фаната, оскорблявшего Меньяна на расовой почве

Теги Милан Удинезе серия А Италия болельщики Майк Меньян дискриминация Футбол

«Удинезе» идентифицировал одного из фанатов, оскорблявших Майка Меньяна.

Напомним, матч «Милана» и «Удинезе» (3:2) в Серии А приостанавливали в 1-м тайме после жалоб Меньяна на проявления расизма со стороны болельщиков хозяев.

После матча голкипер «Милана» заявил, что слышал обезьяньи крики с трибун.

«Удинезе» сообщает, что обнаружил первого человека, ответственного за оскорбления Майка Меньяна на расовой почве. Ему бессрочно запрещено [посещение] нашего стадиона, [запрет] вступает в силу немедленно.

Клуб подтверждает свою приверженность борьбе с расизмом и считает крайне важным применение решительных мер для того, чтобы направить конкретный сигнал против дискриминации не только в футболе, но и в обществе.

Клуб своевременно, уже в субботу вечером, начал работу в тесном сотрудничестве с властями, предоставив все свои камеры и технологии, которыми оснащен стадион, чтобы как можно быстрее дать ответы следствию, которое по-прежнему продолжается», – говорится в официальном заявлении клуба.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну и стоило это того. Из-за какой чуши, теперь не сможет посещать матчи любимой команды. Надо мозги иметь и язык уметь держать за зубами
+12
-3
+9
Вот так это и должно заканчиваться. Плюс должен быть денежный штраф солидный.
Точечное наказание конкретного виновника, без всяких историй с коллективной виной, никаких наказаний для команды, стадиона и тд.
+6
-3
+3
Ультрас опять станут говорить, что ничего не было?
+3
0
+3
вот это правильно
+2
-1
+1
Забананил?
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий