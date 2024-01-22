«Удинезе» пожизненно забанил фаната, оскорблявшего Меньяна на расовой почве

«Удинезе» идентифицировал одного из фанатов, оскорблявших Майка Меньяна.

Напомним, матч « » и « » (3:2) в Серии А приостанавливали в 1-м тайме после жалоб Меньяна на проявления расизма со стороны болельщиков хозяев.

После матча голкипер «Милана» заявил, что слышал обезьяньи крики с трибун.

«Удинезе» сообщает, что обнаружил первого человека, ответственного за оскорбления на расовой почве. Ему бессрочно запрещено [посещение] нашего стадиона, [запрет] вступает в силу немедленно.

Клуб подтверждает свою приверженность борьбе с расизмом и считает крайне важным применение решительных мер для того, чтобы направить конкретный сигнал против дискриминации не только в футболе, но и в обществе.

Клуб своевременно, уже в субботу вечером, начал работу в тесном сотрудничестве с властями, предоставив все свои камеры и технологии, которыми оснащен стадион, чтобы как можно быстрее дать ответы следствию, которое по-прежнему продолжается», – говорится в официальном заявлении клуба.