«Удинезе» пожизненно забанил фаната, оскорблявшего Меньяна на расовой почве
«Удинезе» идентифицировал одного из фанатов, оскорблявших Майка Меньяна.
Напомним, матч «Милана» и «Удинезе» (3:2) в Серии А приостанавливали в 1-м тайме после жалоб Меньяна на проявления расизма со стороны болельщиков хозяев.
После матча голкипер «Милана» заявил, что слышал обезьяньи крики с трибун.
«Удинезе» сообщает, что обнаружил первого человека, ответственного за оскорбления Майка Меньяна на расовой почве. Ему бессрочно запрещено [посещение] нашего стадиона, [запрет] вступает в силу немедленно.
Клуб подтверждает свою приверженность борьбе с расизмом и считает крайне важным применение решительных мер для того, чтобы направить конкретный сигнал против дискриминации не только в футболе, но и в обществе.
Клуб своевременно, уже в субботу вечером, начал работу в тесном сотрудничестве с властями, предоставив все свои камеры и технологии, которыми оснащен стадион, чтобы как можно быстрее дать ответы следствию, которое по-прежнему продолжается», – говорится в официальном заявлении клуба.
Точечное наказание конкретного виновника, без всяких историй с коллективной виной, никаких наказаний для команды, стадиона и тд.