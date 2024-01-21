Меньян о расизме фанатов «Удинезе»: «Я услышал обезьяньи крики. Их нужно очень строго наказать, разговоры уже не действуют» 

Майк Меньян рассказал о расистских оскорблениях со стороны фанатов «Удинезе».

Вратарь « » дал комментарий после матча Серии А (3:2), который из-за этого инцидента был прерван в первом тайме.

– Еще в первом тайме, при первом же ударе от ворот, я услышал обезьяньи крики, но ничего не сказал. Во второй раз, когда я пошел за мячом, я услышал их вновь. Я сообщил о случившемся резервному арбитру и своей скамейке.

Я сказал, что в таких условиях нельзя играть. И такое случается уже не в первый раз. Мы должны сказать, что их поведение неправильное. Речь не идет о всей аудитории – большинство болельщиков поддерживают свою команду и освистывают соперников, это нормально, но не то, что случилось сегодня.

– Что бы вы сказали тем фанатам « », которые оскорбляли вас?

– Сейчас я бы не стал встречаться ни с кем из них. Их нужно очень строго наказать, разговоры уже не действуют, – сказал .

Меньян ушел с поля из-за расизма. Уговорили вернуться, он странно пропустил два – чудом «Милан» все же выиграл