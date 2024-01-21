Меньян о расизме фанатов «Удинезе»: «Я услышал обезьяньи крики. Их нужно очень строго наказать, разговоры уже не действуют» 

Теги Милан Удинезе серия А Италия болельщики Майк Меньян дискриминация Футбол

Майк Меньян рассказал о расистских оскорблениях со стороны фанатов «Удинезе».

Вратарь «Милана» дал комментарий после матча Серии А (3:2), который из-за этого инцидента был прерван в первом тайме.

– Еще в первом тайме, при первом же ударе от ворот, я услышал обезьяньи крики, но ничего не сказал. Во второй раз, когда я пошел за мячом, я услышал их вновь. Я сообщил о случившемся резервному арбитру и своей скамейке.

Я сказал, что в таких условиях нельзя играть. И такое случается уже не в первый раз. Мы должны сказать, что их поведение неправильное. Речь не идет о всей аудитории – большинство болельщиков поддерживают свою команду и освистывают соперников, это нормально, но не то, что случилось сегодня.

– Что бы вы сказали тем фанатам «Удинезе», которые оскорбляли вас?

– Сейчас я бы не стал встречаться ни с кем из них. Их нужно очень строго наказать, разговоры уже не действуют, – сказал Меньян.

Меньян ушел с поля из-за расизма. Уговорили вернуться, он странно пропустил два – чудом «Милан» все же выиграл

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30 комментариев
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ну наверное тот кто ухает и есть обезьяна зачем брать это на свой счёт
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вот почему когда я слышу обезьяньи крики, я не обижаюсь? наверное потому, что никак не ассоциирую себя с обезьяной
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Ответ Kostya T
ну наверное тот кто ухает и есть обезьяна зачем брать это на свой счёт
Логично. Но видимо какой то зов предков просыпается у этих меньянов, когда слышат родные звуки
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Ну услышал и услышал, или обезьянам уже покричать нельзя? Или может они вообще в адрес кого то другого кричали? Например Жиру. Что за комплексы у негров?
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Ну а с чего решил что это ему ? Он обезьяна ?
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Это неуважение к чернокожим, или неуважение к обезьянам? 🤔
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Ответ Kostya T
это ты на серьезных щах сейчас разговариваешь? штраф обойдется куда больше чем те пару десятков ущербных заплатили за билеты. а если бан влепят то пару игр вообще без болельщиков....
Причем здесь те, кто ухал или что-то кричал? Я говорю про остальных людей, в том числе детей, которые пришли просто посмотреть футбол и порадоваться. О них Меньян видимо не подумал, зато быстренько решил оскорбиться и убежать.
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Хватит ныть! Лучшее средство против всего этого,игнор! Видимо Меньян, чувствует себя обезьяной, раз услышал уханья и принял на свой счет
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фанаты удине красавцы
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Как же эти нытики достали. Единственная проблема в том, что они сами отождествляют себя с обезьянами.
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Ответ madaev
Ну а с чего решил что это ему ? Он обезьяна ?
Видимо да. Почему именно чернокожие,отождествляют себя с обезьянами?!
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Ответ Andre
да хватит уже оправдывать расистов вот этой скудной логикой.. в адрес тебя никто и не будет кричать обезьяньи крики, потому что этим они пытаются оскарбить черных.. это как кавказцев и ср.азиатов оскарбляют в россии типа чернож*пые, чурки и т.д.. белому россиянену никто -же не кричит что он чурка, или чернож*пый.. потому-что цвет белее, да? ети слова оскробления конкретно группы человек.. так и с чернокожими и обезянами.. вот это вот свё обяснать как детям приходится.. детский сад прямо..
ОскОрбление, россиянИну, эти
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
ОскОрбление, россиянИну, эти
спасибо, что исправил.. я не очень хорошо умею писать по-русски
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Ответ SpilightTwarkle
Забавно читать пользователей, притворяющихся дурачками, типа "Это точно не расизм, когда фанаты кидают бананы именно темнокожим игрокам, изображают обезьяну, когда темнокожий игрок с мячом", "И вообще, откуда он знает, что это для него??!!1". Тем более, когда эти комментарии исходят от представителей нации, как сейчас это на всех уровнях позиционируется, победившей нацизм. Хотя скорее всего они не притворяются.
Ну давай рассуждать логически. Идут белый и черный, и в их сторону кто то кричит "обезьяна"! По какому признаку ты определяешь в чью сторону это сказано? Если по цвету кожи, обьясни мне почему ты не расист?
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