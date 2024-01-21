Меньян о расизме: «Зрители, которые все слышали и промолчали, и «Удинезе», вы сообщники. Власти, если вы ничего не сделаете, тоже ими станете. Это сложная битва, но мы ее выиграем»
Майк Меньян выступил с заявлением о расизме.
На 33-й минуте матча с «Удинезе» голкипер «россонери», указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.
Возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.
«Атакован был не игрок. А человек. Отец семьи. Такое случилось со мной не впервые. И я не первый, с кем это происходит.
Мы выпускали пресс-релизы, устраивали рекламные кампании, вводили правила, но ничего не изменилось.
Сегодня взять на себя ответственность должна вся система:
– Те, кто устраивают эти акты, потому что действовать в группе, в анонимности трибуны легко.
– Зрители, которые были на трибунах, все видели и слышали, но предпочли промолчать. Вы сообщники.
– Клуб «Удинезе», который говорил лишь о том, что игра прервалась, так, словно ничего не произошло. Вы сообщники.
– Власти и прокурор, если вы ничего не сделаете, учитывая все, что происходит, то вы тоже станете сообщниками.
Я уже говорил об этом, но повторю, если необходимо: я не жертва. И также я хотел бы поблагодарить мой клуб «Милан», моих партнеров по команде, судью и игроков «Удинезе», а также всех, кто направил мне сообщения, позвонил и поддержал лично и публично. Не могу ответить всем, но я вижу вас. Мы вместе.
Это сложная битва, на которую потребуются время и смелость. Но эту битву мы выиграем», – написал вратарь «Милана» и сборной Франции.
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оскорблениями на стадионе. Назвали кого-то придурком, сразу пошел к судье, попросил увести команды с поля , ведь это так задело тебя. Самая лучшая реакция, которую я видел, это как Дани Алвес съел брошенный в него банан и как ни в чем не бывало подал угловой:
- "Спасибо тому, кто кинул в меня банан. Это придало мне сил на передачу, которая привела к забитому мячу.Я одиннадцать лет живу в Испании. Над этими отсталыми людьми нужно просто смеяться".
Любой кто не получал оскорблений по цвету кожи, никогда не поймет тех кто получает
Многоходовочка))
и да , пресс релиз конечно, это сильно