Меньян о расизме: «Зрители, которые все слышали и промолчали, и «Удинезе», вы сообщники. Власти, если вы ничего не сделаете, тоже ими станете. Это сложная битва, но мы ее выиграем»

Теги Милан Удинезе Сборная Франции по футболу серия А Италия болельщики Майк Меньян дискриминация Футбол

Майк Меньян выступил с заявлением о расизме.

На 33-й минуте матча с «Удинезе» голкипер «россонери», указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.

Возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.

«Атакован был не игрок. А человек. Отец семьи. Такое случилось со мной не впервые. И я не первый, с кем это происходит.

Мы выпускали пресс-релизы, устраивали рекламные кампании, вводили правила, но ничего не изменилось.

Сегодня взять на себя ответственность должна вся система:

– Те, кто устраивают эти акты, потому что действовать в группе, в анонимности трибуны легко.

– Зрители, которые были на трибунах, все видели и слышали, но предпочли промолчать. Вы сообщники.

– Клуб «Удинезе», который говорил лишь о том, что игра прервалась, так, словно ничего не произошло. Вы сообщники.

– Власти и прокурор, если вы ничего не сделаете, учитывая все, что происходит, то вы тоже станете сообщниками.

Я уже говорил об этом, но повторю, если необходимо: я не жертва. И также я хотел бы поблагодарить мой клуб «Милан», моих партнеров по команде, судью и игроков «Удинезе», а также всех, кто направил мне сообщения, позвонил и поддержал лично и публично. Не могу ответить всем, но я вижу вас. Мы вместе.

Это сложная битва, на которую потребуются время и смелость. Но эту битву мы выиграем», – написал вратарь «Милана» и сборной Франции.

Расистский скандал – Меньян ушел с поля из-за обезьяньих криков. Глава ФИФА предложил давать технарь

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80 комментариев
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Я не могу понять, если ты никак не ассоциируешь себя с обезьяной, то тебе должно быть глубоко по барабану, что там и кто кричит, издаёт какие-то звуки. Если на то пошло, то нужно бороться с любыми
оскорблениями на стадионе. Назвали кого-то придурком, сразу пошел к судье, попросил увести команды с поля , ведь это так задело тебя. Самая лучшая реакция, которую я видел, это как Дани Алвес съел брошенный в него банан и как ни в чем не бывало подал угловой:
- "Спасибо тому, кто кинул в меня банан. Это придало мне сил на передачу, которая привела к забитому мячу.Я одиннадцать лет живу в Испании. Над этими отсталыми людьми нужно просто смеяться".
+66
-5
+61
Ты её в чистую проиграл. Немного раздражает, что недопустимы только расисткие оскорбления. Ко всему остальному отношение намного мягче.
+52
-11
+41
Задолбали эти черные. Если бы не они, не было бы расизма
+52
-15
+37
Когда видишь здоровенного накачаного негра, кажется это брутальный жёсткий мужик. А оказывается в душе он маленькая обидчивая девочка, которую можно вывести из равновесия обзывашками. Внешность обманчива.
+36
-17
+19
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
боюсь это с тобой что-то не так, дружок)
+20
-3
+17
Расизм так не победить, жалуясь. только ещё больше провокации будет, потому что показываешь свою слабость.
+15
-2
+13
Ответ igls54
Ещё из 90-х. Близкий друг - капитан траулера, много лет занимался рыбной ловлей у берегов Намибии. Стоило только сделать замечание темнокожему члену экипажа - в ответ сразу: Это апартеид! Так что, ничего нового
Показательно что стало с ЮАР, после того как оттуда ушли белые
+14
-3
+11
Ответ Фут.Боль
Я не могу понять, если ты никак не ассоциируешь себя с обезьяной, то тебе должно быть глубоко по барабану, что там и кто кричит, издаёт какие-то звуки. Если на то пошло, то нужно бороться с любыми оскорблениями на стадионе. Назвали кого-то придурком, сразу пошел к судье, попросил увести команды с поля , ведь это так задело тебя. Самая лучшая реакция, которую я видел, это как Дани Алвес съел брошенный в него банан и как ни в чем не бывало подал угловой: - "Спасибо тому, кто кинул в меня банан. Это придало мне сил на передачу, которая привела к забитому мячу.Я одиннадцать лет живу в Испании. Над этими отсталыми людьми нужно просто смеяться".
Просто у Дани Алвеса есть то, чего нет у Меньяна и ему подобдных - яиц))
+12
-3
+9
Ещё из 90-х. Близкий друг - капитан траулера, много лет занимался рыбной ловлей у берегов Намибии. Стоило только сделать замечание темнокожему члену экипажа - в ответ сразу: Это апартеид! Так что, ничего нового
+12
-4
+8
До тех пор, пока человек отождествляет себя с обезьяной сам, расизм будет и дальше существовать))
+8
-1
+7
В полку генерала Винисиуса прибыло
+10
-3
+7
Избаловали конечно этих чернявых миллионеров. Почему-то Влаховича так не бомбит, когда его цыганом называют.
+9
-2
+7
Вообще это уже бредом попахивает. Если человека на улице ограбили или избили, то свидетели сразу становятся сообщниками?
+7
-1
+6
что это черный себе позволяет?
+7
-1
+6
Ответ Фут.Боль
Я не могу понять, если ты никак не ассоциируешь себя с обезьяной, то тебе должно быть глубоко по барабану, что там и кто кричит, издаёт какие-то звуки. Если на то пошло, то нужно бороться с любыми оскорблениями на стадионе. Назвали кого-то придурком, сразу пошел к судье, попросил увести команды с поля , ведь это так задело тебя. Самая лучшая реакция, которую я видел, это как Дани Алвес съел брошенный в него банан и как ни в чем не бывало подал угловой: - "Спасибо тому, кто кинул в меня банан. Это придало мне сил на передачу, которая привела к забитому мячу.Я одиннадцать лет живу в Испании. Над этими отсталыми людьми нужно просто смеяться".
Справедливости ради, Алвес всё таки не негр. И соответственно поумнее меньянов и винисиусов
+11
-5
+6
«Это сложная битва, на которую потребуются время и смелость. Но эту битву мы выиграем. ВЛАСТЬ ЧЕРНЫМ!», – написал вратарь «Милана» и сборной Франции.
+5
0
+5
Меньян как-то до этого говорил, что он гордится своим цветом кожи. Так вот человек который этим гордится, не ведет себя как обиженная девочка, а просто смеется над теми, кто там на трибунах что-то ухает или выкрикивает. Почему спортсмены стали такими ранимыми?
+7
-2
+5
Ответ ZarvuR2020
Ты её в чистую проиграл. Немного раздражает, что недопустимы только расисткие оскорбления. Ко всему остальному отношение намного мягче.
Это не проблема чернокожих, что на другие оскорбления не реагируют. Их проблема расизм, пусть каждый занимается своими.
+6
-2
+4
Негры, геи, трансы, лесбиянки, толстяки и даже обыкновенные женщины начинают искать любой повод, чтобы обвинить окружающих в предвзятом отношении к себе. И только простые мужики остаются во всём виноватыми.
+6
-2
+4
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Когда видишь здоровенного накачаного негра, кажется это брутальный жёсткий мужик. А оказывается в душе он маленькая обидчивая девочка, которую можно вывести из равновесия обзывашками. Внешность обманчива.
Зная эмоциональность итальянских болельщиков, скорее всего там были не просто обзывашки, как ты выразился.
+7
-4
+3
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Справедливости ради, Алвес всё таки не негр. И соответственно поумнее меньянов и винисиусов
чел, это откровенный расизм. ты в себе вообще?
+3
0
+3
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Когда видишь здоровенного накачаного негра, кажется это брутальный жёсткий мужик. А оказывается в душе он маленькая обидчивая девочка, которую можно вывести из равновесия обзывашками. Внешность обманчива.
Всегда можно увидеть как другие с умным видом обсуждают чувства других. Но ты же у нас робот? Тебя ничего не может задеть? А, нет) Ты приходишь на работу и там можешь спокойно работать не выбешиваться над криворукими?!
+4
-1
+3
Ответ Фут.Боль
Я не могу понять, если ты никак не ассоциируешь себя с обезьяной, то тебе должно быть глубоко по барабану, что там и кто кричит, издаёт какие-то звуки. Если на то пошло, то нужно бороться с любыми оскорблениями на стадионе. Назвали кого-то придурком, сразу пошел к судье, попросил увести команды с поля , ведь это так задело тебя. Самая лучшая реакция, которую я видел, это как Дани Алвес съел брошенный в него банан и как ни в чем не бывало подал угловой: - "Спасибо тому, кто кинул в меня банан. Это придало мне сил на передачу, которая привела к забитому мячу.Я одиннадцать лет живу в Испании. Над этими отсталыми людьми нужно просто смеяться".
Задолбали уже с этим бананом. Будто в дальнейшем Алвес не получал оскорблений.
Любой кто не получал оскорблений по цвету кожи, никогда не поймет тех кто получает
+3
0
+3
Его Винисиус покусал?
+3
0
+3
Ответ Георгий Михеев
А потом может это все вообще специально наняли чуваков ради чорного пиара, прославить средненький матч. Теперь ведь весь футбольный мир про Удинезе узнал.
Всё для того, чтобы выгоднее продать Самарджича
Многоходовочка))
+2
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+2
мне кажется, расизм у некоторых в головах.
и да , пресс релиз конечно, это сильно
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Ответ a2wai
Просто у Дани Алвеса есть то, чего нет у Меньяна и ему подобдных - яиц))
да, и наличие этих самых яиц он недавно и продемонстрировал видимо
+2
0
+2
Ответ ZHEKA ST
Негры, геи, трансы, лесбиянки, толстяки и даже обыкновенные женщины начинают искать любой повод, чтобы обвинить окружающих в предвзятом отношении к себе. И только простые мужики остаются во всём виноватыми.
Почему даже? Они там в первых рядах
+2
0
+2
вообще кукуха поехала у него
+2
0
+2
Ответ Георгий Михеев
А потом может это все вообще специально наняли чуваков ради чорного пиара, прославить средненький матч. Теперь ведь весь футбольный мир про Удинезе узнал.
Тогда уже чъёрного пиши
+1
0
+1
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