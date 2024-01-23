«Расистские выкрики в 2024-м – позор, но меры должны принимать судьи и руководство. Неправильно, что такой профессионал, как Меньян, покинул поле». Манфредини об инциденте
Кристиан Манфредини считает, что игроки не должны покидать поле в случае расизма.
Экс-игрок «Лацио», «Кьево» и сборной Кот-Д’Ивуара прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями Майка Меньяна со стороны фанатов «Удинезе» в субботнем матче Серии А. Игру приостанавливали в 1-м тайме после того, как голкипер «Милана» пожаловался на проявления расизма и ушел в подтрибунное помещение. Впоследствии Меньян объяснил свой поступок тем, что слышал с трибун обезьяньи крики.
«Возможно, я смотрю на это немного иначе. Конечно, то, что в 2024 году [на стадионах] все еще присутствуют расистские выкрики, – это скандал. В Италии нам все еще приходится слышать об этом, тогда как в других странах уже не знают, что это такое. Это позор.
Футбольные организации прекрасно работают, я не знаю, какие меры примут в отношении стадиона и болельщиков. Эти кричалки были, когда я играл, и все еще есть сейчас. Но есть одна вещь, которую я вижу иначе.
Я не считаю правильным, что такой профессионал, как Меньян, покинул поле. В свое время мы игнорировали эти оскорбления и молча шли вперед. Их не должно быть, в то время они были приравнены к обычным глупостям. Я придерживаюсь такой позиции. Конечно, если игрок остается на поле, то другие должны принять эффективные меры. Футболист не должен вершить правосудие, вот и все.
Я лишь говорю, что судьи и высшее футбольное руководство должны принимать соответствующие меры – не знаю, будет ли это дисквалификация стадиона или техническое поражение. Не думаю, что так можно победить расизм, но если таковы правила, то их применение справедливо», – сказал Манфредини в интервью Sportitalia.
Расистский скандал – Меньян ушел с поля из-за обезьяньих криков. Глава ФИФА предложил давать технарь