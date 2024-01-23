«Расистские выкрики в 2024-м – позор, но меры должны принимать судьи и руководство. Неправильно, что такой профессионал, как Меньян, покинул поле». Манфредини об инциденте

Теги Милан Удинезе Кристиан Манфредини серия А Италия Майк Меньян расизм дискриминация Футбол

Кристиан Манфредини считает, что игроки не должны покидать поле в случае расизма.

Экс-игрок «Лацио», «Кьево» и сборной Кот-Д’Ивуара прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями Майка Меньяна со стороны фанатов «Удинезе» в субботнем матче Серии А. Игру приостанавливали в 1-м тайме после того, как голкипер «Милана» пожаловался на проявления расизма и ушел в подтрибунное помещение. Впоследствии Меньян объяснил свой поступок тем, что слышал с трибун обезьяньи крики.

«Возможно, я смотрю на это немного иначе. Конечно, то, что в 2024 году [на стадионах] все еще присутствуют расистские выкрики, – это скандал. В Италии нам все еще приходится слышать об этом, тогда как в других странах уже не знают, что это такое. Это позор.

Футбольные организации прекрасно работают, я не знаю, какие меры примут в отношении стадиона и болельщиков. Эти кричалки были, когда я играл, и все еще есть сейчас. Но есть одна вещь, которую я вижу иначе.

Я не считаю правильным, что такой профессионал, как Меньян, покинул поле. В свое время мы игнорировали эти оскорбления и молча шли вперед. Их не должно быть, в то время они были приравнены к обычным глупостям. Я придерживаюсь такой позиции. Конечно, если игрок остается на поле, то другие должны принять эффективные меры. Футболист не должен вершить правосудие, вот и все.

Я лишь говорю, что судьи и высшее футбольное руководство должны принимать соответствующие меры – не знаю, будет ли это дисквалификация стадиона или техническое поражение. Не думаю, что так можно победить расизм, но если таковы правила, то их применение справедливо», – сказал Манфредини в интервью Sportitalia.

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13 комментариев
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Базированную базу выдал мужик.
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Чем больше вы будете показывать, что обижаетесь, тем больше будут расисты задевать. Когда покажете свое безразличие к выкрикам то тем будет не интересно вас трогать.
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До сих пор я не понимаю этого. В любом обществе есть люди, которые ведут себя отвратительно. Так было, так есть, так будет. Меньяна любят сотни тысяч болельщиков Милана и сборной Франции, но реагировать, почему-то, надо на группу неадекватов. Никакие технические поражения расизм не искоренят. Скорее наоборот сделают еще агрессивнее болельщиков. Лучшая борьба- это полное игнорирование. Но лично мне не нравится то, что данную ситуацию начинают использовать игроки в каких-то своих целях, выставляя себя жертвой. Докажи на поле, что ты лучше всех, а не убегай! Ты пример для многих, миллионер, для кого-то из юного поколения кумир, а какой пример подаешь? Что в случае сложной ситуации надо убежать, а потом жаловаться всем?
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Я вот помню как они пытались у РФ ЧМ-2018 отжать с помощью того, что в нашей стране расизм процветает...да у нас это просто шуточки были, потому что мы то в школах проходили три расы и не было там афроамериканской...
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был бы профессионал-поле не покинул бы
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