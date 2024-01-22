Глава профсоюза футболистов Англии об инциденте с Меньяном: «Хотим реальных последствий за расизм для клубов и отдельных лиц. Игроки не верят, что они есть на самом деле»

В профсоюзе футболистов Англии призвали ужесточить меры за расизм на стадионах.

Глава Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Омар Беклз прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями со стороны фанатов « » в субботнем матче Серии А. Игру приостанавливали в 1-м тайме после того, как голкипер « » пожаловался на проявления расизма и покинул поле. Впоследствии Меньян заявил, что слышал с трибун обезьяньи крики.

«За то, что произойдет дальше, ответственны органы власти. Члены нашей организации хотят видеть реальные, значительные и регулярные последствия расистских оскорблений – как для отдельных лиц, которые несут ответственность, так и для клубов, которые не в состоянии разобраться с этой проблемой на своих стадионах.

Реальность такова, что игроки не верят, что это на самом деле происходит», – сказал Беклз.

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