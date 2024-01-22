Глава профсоюза футболистов Англии об инциденте с Меньяном: «Хотим реальных последствий за расизм для клубов и отдельных лиц. Игроки не верят, что они есть на самом деле»
В профсоюзе футболистов Англии призвали ужесточить меры за расизм на стадионах.
Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Омар Беклз прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями Майка Меньяна со стороны фанатов «Удинезе» в субботнем матче Серии А. Игру приостанавливали в 1-м тайме после того, как голкипер «Милана» пожаловался на проявления расизма и покинул поле. Впоследствии Меньян заявил, что слышал с трибун обезьяньи крики.
«За то, что произойдет дальше, ответственны органы власти. Члены нашей организации хотят видеть реальные, значительные и регулярные последствия расистских оскорблений – как для отдельных лиц, которые несут ответственность, так и для клубов, которые не в состоянии разобраться с этой проблемой на своих стадионах.
Реальность такова, что игроки не верят, что это на самом деле происходит», – сказал Беклз.
Расистский скандал – Меньян ушел с поля из-за обезьяньих криков. Глава ФИФА предложил давать технарь