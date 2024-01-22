Глава профсоюза футболистов Англии об инциденте с Меньяном: «Хотим реальных последствий за расизм для клубов и отдельных лиц. Игроки не верят, что они есть на самом деле»

Теги Милан Удинезе премьер-лига Англия серия А Италия Ассоциация профессиональных футболистов Англии Майк Меньян Омар Беклз дискриминация Футбол

В профсоюзе футболистов Англии призвали ужесточить меры за расизм на стадионах.

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Омар Беклз прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями Майка Меньяна со стороны фанатов «Удинезе» в субботнем матче Серии А. Игру приостанавливали в 1-м тайме после того, как голкипер «Милана» пожаловался на проявления расизма и покинул поле. Впоследствии Меньян заявил, что слышал с трибун обезьяньи крики.

«За то, что произойдет дальше, ответственны органы власти. Члены нашей организации хотят видеть реальные, значительные и регулярные последствия расистских оскорблений – как для отдельных лиц, которые несут ответственность, так и для клубов, которые не в состоянии разобраться с этой проблемой на своих стадионах.

Реальность такова, что игроки не верят, что это на самом деле происходит», – сказал Беклз.

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5 комментариев
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а при чем тут клуб? понятно что инцидент произошел на стадионе Удинезе на их фан секторе, но они же не могут всех болельщиков контролировать...
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Англия со своим расизмом в АПЛ разобралась ,теперь ТРЕБУЕТ что то от Италии ?)
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Казнить, не иначе
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Сжечь на костре, не меньше🤣🤣🤣✌️
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