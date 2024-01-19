Марадишвили рассказал, как с Тикнизяном научил Изидора ругаться матом на русском: «Это просто юмор, ради смеха»

Константин Марадишвили вспомним, кто научил Вильзона Изидора ругаться матом.

– Лучше всех легионеров «Локо» мат освоил Изидор. Ваша работа?

– Да! Но и Вильзон нас с Тики многому научил, мы теперь на французском можем. Но это просто юмор, ради смеха. Хотя Изидор как-то жестко начал материться на русском в соцсетях! Недавно опять пришел в комментарии, теперь к Коваленко.

– Изидор как-то звал тебя в Париж. Получилось доехать?

– Как раз в последнюю мою поездку я должен был увидеться с другом во Франции. Там же планировали встретиться и с Изидором. Не срослось, к сожалению. В будущем, уверен, если буду во Франции, сразу напишу Вильзону. Кстати, недавно в Дубае видел Керка!

– Ого!

– Мы стояли в магазине с другом, он показывает на парня и говорит: «Смотри, круто одевается». Думаю: какое-то лицо знакомое, где-то точно видел его...

Потом понял: «А, точно, это же Керк!» Подхожу к нему, его первые слова: «О нет!» Два года не виделись, посмеялись с ним, пообщались: что и как, – сказал хавбек «Пари НН».