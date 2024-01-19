Марадишвили рассказал, как с Тикнизяном научил Изидора ругаться матом на русском: «Это просто юмор, ради смеха»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Пари НН Гирано Керк Наир Тикнизян Константин Марадишвили Вильзон Изидор Спорт-Экспресс Футбол

Константин Марадишвили вспомним, кто научил Вильзона Изидора ругаться матом.

– Лучше всех легионеров «Локо» мат освоил Изидор. Ваша работа?

– Да! Но и Вильзон нас с Тики многому научил, мы теперь на французском можем. Но это просто юмор, ради смеха. Хотя Изидор как-то жестко начал материться на русском в соцсетях! Недавно опять пришел в комментарии, теперь к Коваленко.

– Изидор как-то звал тебя в Париж. Получилось доехать?

– Как раз в последнюю мою поездку я должен был увидеться с другом во Франции. Там же планировали встретиться и с Изидором. Не срослось, к сожалению. В будущем, уверен, если буду во Франции, сразу напишу Вильзону. Кстати, недавно в Дубае видел Керка!

– Ого!

– Мы стояли в магазине с другом, он показывает на парня и говорит: «Смотри, круто одевается». Думаю: какое-то лицо знакомое, где-то точно видел его...

Потом понял: «А, точно, это же Керк!» Подхожу к нему, его первые слова: «О нет!» Два года не виделись, посмеялись с ним, пообщались: что и как, – сказал хавбек «Пари НН».

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22 комментария
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Надо было ещё на армянском и грузинском...армянин с грузином учат француза русскому мату, только в России такое возможно ....
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Собрались как-то грузин, армянин и француз…
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Ответ Alexander Rakhilkin
Иногда лучше жевать, чем говорить…©️
Та, ну, бросьте :) Молодым мужикам, скажем так, "далёким от балета и космодрома", спортсменам, в свободное между тренировок как ещё стресс снимать? Системы нелинейных дифуров наперегонки решать? Не надо пытаться быть святее Папы Римского ;)
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Собрались как-то грузин, армянин и француз…
Или история о том, как простой русский мат объединяет людей разных национальностей
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Егор Титов рассказывал что было в порядке вещей учить иностранцев мату. Одним из излюбленных развлечений было отправить иностранца в столовую и попросить дать ему *мат*. Легендарного Мукунку обучили изъясняться матом и вся команда угорала, когда его повара гоняли по базе половниками.
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+4
Оригинально
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А ведь похоже на правду, от выражения "ты ###", которое любит использовать Изидор, действительно веет южными регионами, у нас это слово в таком контексте крайне редко используется, если это, конечно, не "Дорожное происшествие" Сорокина
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Ответ Aleksandrs Rastopčins (ЭХО РИГИ)
Это классика! Русскоговорящие обожают обучать окружающих матерным словам, но, правды ради, иноязычным нравиться такое обучение :) Латышская актриса Вия Артмане с удовольствием на закрытых посиделках исполняла русские матерные частушки, говорила: "Это мои русские друзья-проказники меня научили" :)))
да это на самом деле в разные стороны работает. Ради прикола люди в разных странах зачастую тех, кто языка не знает, учат материться )
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Собрались как-то грузин, армянин и француз…
Изя негр , а не француз.
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Ответ Циник Петербургский
Та, ну, бросьте :) Молодым мужикам, скажем так, "далёким от балета и космодрома", спортсменам, в свободное между тренировок как ещё стресс снимать? Системы нелинейных дифуров наперегонки решать? Не надо пытаться быть святее Папы Римского ;)
да это он себя имел ввиду =)
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Уровень умственного развития у Марадишвили как у 12-13-ти летнего подростка.
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так себе повод для гордости
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Ответ Вячеслав Припузов
Надо было ещё на армянском и грузинском...армянин с грузином учат француза русскому мату, только в России такое возможно ....
Ещё в Армении и Грузии возможно )
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Научили русскому-устному.
Не для науки - так по приколу.
Как пятиклассники...
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а могли бы Достоевского вместе почитать или Чехова.
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Ответ Циник Петербургский
Та, ну, бросьте :) Молодым мужикам, скажем так, "далёким от балета и космодрома", спортсменам, в свободное между тренировок как ещё стресс снимать? Системы нелинейных дифуров наперегонки решать? Не надо пытаться быть святее Папы Римского ;)
А что, Папа Римский своих кардиналов учит ругаться на латыни?🧐
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Ответ Циник Петербургский
Та, ну, бросьте :) Молодым мужикам, скажем так, "далёким от балета и космодрома", спортсменам, в свободное между тренировок как ещё стресс снимать? Системы нелинейных дифуров наперегонки решать? Не надо пытаться быть святее Папы Римского ;)
Папа Римский тот ещё....
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Ответ Локоть Артеста
Егор Титов рассказывал что было в порядке вещей учить иностранцев мату. Одним из излюбленных развлечений было отправить иностранца в столовую и попросить дать ему *мат*. Легендарного Мукунку обучили изъясняться матом и вся команда угорала, когда его повара гоняли по базе половниками.
Ну спасаясь от разгневанных поваров он ещё не такому научится.
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Вот дурак и всем об этом рассказывает
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