«Ни одного гребаного фола на мне не даете. Каждую неделю одно и то же дерьмо». Беллингем был недоволен судейством в 1-м тайме против «Альмерии»

Джуд Беллингем был недоволен судейством в матче «Реала» и «Альмерии».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в 21-м туре . Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

После первого тайма «Реал» уступал со счетом 0:2. В объективы камер попал эпизод, когда полузащитник «сливочных» высказывал недовольство решениями судей.

«Один фол здесь, другой там», – говорит англичанин арбитру. Тот отвечает: «В этом я с тобой согласен». «О, боже мой... Отлично. Ни одного гребаного фола на мне не даете», – пожаловался футболист.

После этого хавбек закончил разговор с судьей, развернулся и направился в раздевалку. «Каждую неделю одно и то же дерьмо», – выругался Джуд.

Экс-судья Итурральде о победе «Реала»: «Пенальти не было. В голе Винисиуса я видел скорее игру рукой, а не плечом. Гол «Альмерии» отменен верно – фол»

Лаос считает, что пенальти в пользу «Реала» нельзя было ставить: «Хоселу фолил. Нельзя, чтобы судьи ходили к ВАР и упускали все, смотрели наполовину обрезанные повторы»

В интернет попала запись переговоров судей при просмотре эпизода с ударом Винисиуса локтем в лицо Посо, где бразилец не получил карточки. В CTA проведут расследование из-за утечки