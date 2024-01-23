«Ни одного гребаного фола на мне не даете. Каждую неделю одно и то же дерьмо». Беллингем был недоволен судейством в 1-м тайме против «Альмерии»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Франсиско Эрнандес Маэсо Джуд Беллингем брань контент Футбол

Джуд Беллингем был недоволен судейством в матче «Реала» и «Альмерии».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в 21-м туре Ла Лиги. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

После первого тайма «Реал» уступал со счетом 0:2. В объективы камер попал эпизод, когда полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем высказывал недовольство решениями судей. 

«Один фол здесь, другой там», – говорит англичанин арбитру. Тот отвечает: «В этом я с тобой согласен». «О, боже мой... Отлично. Ни одного гребаного фола на мне не даете», – пожаловался футболист.

После этого хавбек закончил разговор с судьей, развернулся и направился в раздевалку. «Каждую неделю одно и то же дерьмо», – выругался Джуд.

Экс-судья Итурральде о победе «Реала»: «Пенальти не было. В голе Винисиуса я видел скорее игру рукой, а не плечом. Гол «Альмерии» отменен верно – фол»

Лаос считает, что пенальти в пользу «Реала» нельзя было ставить: «Хоселу фолил. Нельзя, чтобы судьи ходили к ВАР и упускали все, смотрели наполовину обрезанные повторы»

В интернет попала запись переговоров судей при просмотре эпизода с ударом Винисиуса локтем в лицо Посо, где бразилец не получил карточки. В CTA проведут расследование из-за утечки

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18 комментариев
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Его каждый матч роняют и никаких свистков, в чем он не прав?
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Он прав. На нём регулярно пропускают фолы. Апофеозом был момент из матча суперкубка, когда матрасы пинали лежачего Джуда, а судья даже фол не дал, ни то что карточку.
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Ответ Homelender_666
Он прав. На нём регулярно пропускают фолы. Апофеозом был момент из матча суперкубка, когда матрасы пинали лежачего Джуда, а судья даже фол не дал, ни то что карточку.
Не зря там шутка красивая появилась: "Судья бежал добить, но не успел".
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Его можно понять. Действительно парня лупят по ногам. Может чуть меньше чем Винисиуса, но все равно прилетает достаточно, а судьи половину эпизодов просто пропускают.
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Есть фото с того матча где ноги в крови от шипов соперника
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Ответ arspurs9
Его можно понять. Действительно парня лупят по ногам. Может чуть меньше чем Винисиуса, но все равно прилетает достаточно, а судьи половину эпизодов просто пропускают.
Меня отношение арбитров к Джуду удивляет сильнее всего. Он не имеет ни репутации ныряльщика (наоборот, до последнего пытается устоять на ногах и бороться), ни симулянта. Я ещё понимаю, Винисиусу не верят часто, когда того сшибают. Но британец-то в честь чего заслужил откровенный игнор фолов на нём?
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Ну, после первого тайма и наезда Джуда судьи исправились
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Ответ arspurs9
Не зря там шутка красивая появилась: "Судья бежал добить, но не успел".
Судя по матчу, это не шутка) Рохас ужасно отработал.
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+6
Ответ Sergey Troshin
Его каждый матч роняют и никаких свистков, в чем он не прав?
Ща климова, ригобэр и пр. расскажут))
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-6
+4
Ответ Sergey Troshin
Его каждый матч роняют и никаких свистков, в чем он не прав?
смешно было когда челик чуть ему ногу не сломал повезло что вскользь и половина скамейки Альмерии выбежала на поле протестуя что там якобы фола даже не было.. как по мне там чистая КК была, если бы челик попал Джуду по ноге то его бы на носилках уносили
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Ответ Sergey Troshin
Его каждый матч роняют и никаких свистков, в чем он не прав?
Скажите это фанатам бчк 😀
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https://t.me/LSR_RM/46388
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В матчах Барсы тоже такая ситуация .Болельщик Реала.всем футбол!!!
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кто б говорил. локтями только так "работает"
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жаль что навсегда нет Гуру футбола)) он бы сейчас как аналитик все бы по полочкам разложил бы))) 😁
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Джуду 2 раза заехал в лицо рукой один и тот же футболист и ни одной жёлтой карточки🤷‍♂️
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