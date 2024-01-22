Лаос считает, что пенальти в пользу «Реала» нельзя было ставить: «Хоселу фолил. Нельзя, чтобы судьи ходили к ВАР и упускали все, смотрели наполовину обрезанные повторы»

Экс-судья Матеу Лаос высказался о спорных решениях арбитров в матче «Реал» – «Альмерия» (3:2).

В 21-м туре «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма. На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой . Игроки «Альмерии» доказывали, что и нарушали правила в верховой борьбе за несколько секунд до касания мяча руки Кайки.

«Судья в поле должен был увидеть весь эпизод, а увидел только последнюю его часть. Нельзя позволять судьям ходить к ВАР, а это невероятное средство, и упускать все – например, фол Хоселу. Пенальти здесь быть не должно. Когда судья идет смотреть повтор, то должен видеть, что игрок «Реала» нанес удар. Нельзя давать судье в поле наполовину обрезанные повторы или только конец эпизода. Нужно оценивать момент полностью», – сказал Лаос.

На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу.

«С этим эпизодом судьи справились за 20 секунд: это фол. Любое действие, которое влияет на лицо игрока, – это фол. Я бы хотел, чтобы в первом случае этому уделили больше внимания», – заявил Лаос.

На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

«Мы видели повтор, каждый может поделиться мнением об этом ударе. Я бы хотел, чтобы судья посмотрел больше повторов. Если бы судья считал, что это гол, то засчитал бы его. Если он его не отменил, то потому, что это ненаказуемая зона. Давайте не будем искажать футбол. Все зависит от интерпретации: с одного ракурса точка соприкосновения кажется одной, а с другого – иной», – сказал Антонио Матеу Лаос.

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР