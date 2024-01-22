Лаос считает, что пенальти в пользу «Реала» нельзя было ставить: «Хоселу фолил. Нельзя, чтобы судьи ходили к ВАР и упускали все, смотрели наполовину обрезанные повторы»

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Экс-судья Матеу Лаос высказался о спорных решениях арбитров в матче «Реал» – «Альмерия» (3:2).

В 21-м туре Ла Лиги «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма. На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. Игроки «Альмерии» доказывали, что Антонио Рюдигер и Хоселу нарушали правила в верховой борьбе за несколько секунд до касания мяча руки Кайки.

«Судья в поле должен был увидеть весь эпизод, а увидел только последнюю его часть. Нельзя позволять судьям ходить к ВАР, а это невероятное средство, и упускать все – например, фол Хоселу. Пенальти здесь быть не должно. Когда судья идет смотреть повтор, то должен видеть, что игрок «Реала» нанес удар. Нельзя давать судье в поле наполовину обрезанные повторы или только конец эпизода. Нужно оценивать момент полностью», – сказал Лаос.

На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу.

«С этим эпизодом судьи справились за 20 секунд: это фол. Любое действие, которое влияет на лицо игрока, – это фол. Я бы хотел, чтобы в первом случае этому уделили больше внимания», – заявил Лаос.

На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

«Мы видели повтор, каждый может поделиться мнением об этом ударе. Я бы хотел, чтобы судья посмотрел больше повторов. Если бы судья считал, что это гол, то засчитал бы его. Если он его не отменил, то потому, что это ненаказуемая зона. Давайте не будем искажать футбол. Все зависит от интерпретации: с одного ракурса точка соприкосновения кажется одной, а с другого – иной», – сказал Антонио Матеу Лаос.

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

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44 комментария
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Ну если уж мадридист лаос такое говорит ….
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Т.е. к моменту с пенальти у Реала не было ударов в створ, счёт должен был быть 0:2, но вместо этого левая пенка и 1:2.
Ну тут у клубного ТВ перерыв, критики довольны судейством.
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Ответ JENNINGS
В сезоне 2013/14 арбитр Ундиано Мальенко вытащил оба Класико для «Барселоны», но об этом фанаты клуба почему-то предпочитают умалчивать)))
да для тебя все вытаскивают. Или забываешь про Чакыров, Клаттенбургов, Лаосов
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+19
Простите, это никакая не ошибка? Это точно Лаос сказал?Или я в какой-то момент успел попасть в параллельную Вселенную?
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Ответ JENNINGS
В сезоне 2013/14 арбитр Ундиано Мальенко вытащил оба Класико для «Барселоны», но об этом фанаты клуба почему-то предпочитают умалчивать)))
Тот самый Классико, когда Роналду показал свои дельфинские навыки перед Дани Алвесом?:) А судья повелся и поставил пенку... Да да, в курсе я
+18
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+8
Ответ Отец Абду
Тот самый Лаос, который украл чемпионство у Барсы в 14 году?:)
В сезоне 2013/14 арбитр Ундиано Мальенко вытащил оба Класико для «Барселоны», но об этом фанаты клуба почему-то предпочитают умалчивать)))
+26
-19
+7
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ягодичные забыли наверное, как назначили пенальти в пользу Барсы, за «фол на Альбе» https://youtu.be/SBgUAKFiu5Y?si=UzHNf75FqE4sNeBI 😁
а что вы все время стрелки метаете? вот конкретно по этому эпизоду говорите, а то вам факты - а вы про прошлое
+2
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Основа тут в непонятной трактовке игры руками, когда опираются на плечи игрока и за счет этого выпрыгивают выше, при этом не давая возможности выпрыгнуть ему. Масса случаев в футболе, когда за подобные нарушения судьи не штрафуют. Давно пора этот эпизод борьбы однозначно признать нарушением, а его игнорирование судейской ошибкой.
+4
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А что думают Камбоджа и Вьетнам?
+6
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Сказал Лаос, блестяще проваливший четвертьфинал Аргентина-Нидерланды.
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Ответ JENNINGS
В сезоне 2013/14 арбитр Ундиано Мальенко вытащил оба Класико для «Барселоны», но об этом фанаты клуба почему-то предпочитают умалчивать)))
мда уж.. ныть про класико где Реалу дали пенку за фол далеко далеко вне штрафной.. ныть тоже надо по существу а не просто потому что ты нытик
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Бчка здесь? Бчка на месте 😁 Негрероды никак не угомонятся))
Это, вероятно, их ДНК.
Хави перед игрой своей команды смотрит матч Реала и даёт комментарии о судействе, вместо того, чтобы готовиться к матчу.
Лапорта при каждой возможности пытается очернить Реал, чтобы отвезти от проблем клуба, от Негрейры и т.д.
Фаны Барсы всегда видят то, что хотят видеть. Объективности ноль, "Перес купил", "судейкам занесли" и в таком духе, не подкрепляя это никакими фактами, лишь домыслами.
Есть несколько человек, мыслящих адекватно, в остальном недалёкие умы, в которых кипящая кровь преобладает над холодным разумом.
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Ответ Hans Castorp
Единственный по настоящему спорный момент - это пенальти, да и то не сама игра рукой , там то все очевидно , а предшествующей ей момент, да , формально Рюдигер нарушал правила , но при угловых вечно идет такая обоюдная борьба в штрафной , и тут уже зависит от арбитра, некоторые это свистят , некоторые - нет. Это как игра рукой после рикошета от тела - тут тоже до сих хз пойми как четко трактуют. Что же касается двух остальных моментов , то спорными их сделал сам арбитр своей некомпетентностью: в случае с отмашкой Беллингема он стоял буквально в метре от эпизода , и если судья видит отмашку это всегда 100% фол и остановка игры , но арбитр по какой-то причине в упор просто это не заметил , причем Беллингем не обязательно рисовал там что-то , отмашка сама по себе может быть не сильной , но если палец попадает в глаз - это мягко говоря неприятно, так что это железобетонный фол , который должен был свистеться сразу же, и тогда не было бы никаких разговоров. Чтож же касается до гола Винисиуса, то имхо если и это не считать плечом, то что тогда есть вообще плечо в понимании футбольных правил ? Если представить что у Винисиуса была ампутирована рука выше бицепса, то он все равно бы забил, потому что выше этой точки идет уже только трапеция. В общем одна возможная единственная ошибка судьи, это эпизод с борьбой Рюдигера , все остальное - это его косяки , которые за ним исправлял ВАР
окей, вы знаете больше Лаоса, так и запишем
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очередная легенда Реала топит Реал.. да как же так
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Т.е. к моменту с пенальти у Реала не было ударов в створ, счёт должен был быть 0:2, но вместо этого левая пенка и 1:2. Ну тут у клубного ТВ перерыв, критики довольны судейством.
Они уже похвалили судей с барского плеча, схема с прокси-тв работает как часы🤓
+6
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Ответ neuner
ну если ручной судья бчк только в эпизоде с пенальти увидел ошибку, а остальные сказал по делу)) это значит что судья отсудил идеально))
Это ты про Лаоса говоришь ручной судья Барсы!?
ахахах, ничего смешнее и быть не может, ты даже представления не имеешь, как Барса его ненавидит, за все его мерзкие судейства в отношении клуба!
Лаос первый человек про которого говорили, что он всячески топит за Реал Мадрид и это не было секретом!
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Ответ Эрнандес Эрнандес
БЧК - больше чем комплексы 😁
больше чем коррупция 😂🤣
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Ответ Ilya Kozaev
Ну если уж мадридист лаос такое говорит ….
В каком месте Лаос - "мадридист"? И что он говорит? Он под сомнение ставит лишь пенальти, и не из-за руки. Т. е. сами все решения судьи после конкретных просмотров были верными.
+1
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ха! у нас, если Спартак забил, то весь матч отматывают, чтобы найти "нарушение в атаке"...
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типичный матч мчк, ничего удивительного
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