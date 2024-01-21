Экс-судья Итурральде о победе «Реала»: «Пенальти не было. В голе Винисиуса я видел скорее игру рукой, а не плечом. Гол «Альмерии» отменен верно – фол»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Эдуардо Итурральде Гонсалес Хоселу Франсиско Эрнандес Маэсо Антонио Рюдигер видеоповторы Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Серхио Аррибас Эдгар Гонсалес Дьон Лопи Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил судейство в матче «Реала» и «Альмерии».

В 21-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Альмерию» (3:2) уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. На 64-й минуте при счете 1:2 после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала», поскольку во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу. Спустя 3 минуты Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

О пенальти в ворота «Альмерии» за игру рукой

«Пенальти не было – по-моему, перед этим сфолил Хоселу, а Рюдигер [нарушил правила] на Эдгаре [Гонсалесе]. Игрок «Реала» прыгает на защитника «Альмерии», и ему было необходимо [вытянуть руку]. Здесь не должно было быть пенальти».

Об отмененном голе Серхио Аррибаса

«Это фол. Гол отменен, потому после таких контактов [судья должен] дать свисток. Он [Лопи] борется за мяч и рукой бьет соперника по лицу. Другое дело, что это фол, нравится вам это или нет».

О голе Винисиуса Жуниора

«В этом эпизоде у меня тоже больше сомнений, чем уверенности. Я вижу игру скорее рукой, чем плечом, но я не могу сказать точно. Мне очевидно, что вердикт ВАР не является однозначно ошибочным.

Из этих моментов оспорить можно лишь первый и третий, но не второй. Мы должны разделять то, чего хотим мы, и то, что говорит технический комитет», – сказал бывший арбитр в эфире Cadena SER.

Все изображения: кадры из трансляции DAZN, Ziggo Sport

Материалы по теме

129 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отменить гол Винисиуса нельзя. Это расизм.
+146
-40
+106
Ответ Iamliam
Да какая разница куда он попал, Винисиус сделал отчетливое движение плечом/рукой и оно помогло забить гол. Мяч же не просто прилетел в плечо и отскочил) Не понимаю как такое можно было засчитать?!
так плечом голы вполне засчитываются
+96
-18
+78
это же тот самый, которого Негреда по караоке водил
+101
-38
+63
Они бы еще Негрейру спросили )
+86
-45
+41
тут кажись почти все слепые...
вы сперва с нескольких ракурсов смотрите а потом что то пишите
там даже во время матча с приближением показали что там было 100% плечо, а что насчёт пенальти? да это даже слепой увидел что там рука была
+45
-18
+27
Мнение клиента Негрейры очень важно
+42
-20
+22
И вообще виска барса добавил Итуральда)
+44
-27
+17
Никогда не забивайте Реалу первыми, иначе вы разозлите судью (с)
+58
-42
+16
Для слепых к слову было под лупой показано, что там никакой игры рукой у Винисиуса не было. Другой вопрос был по ходу той атаки Реала, но его каталонские телевизионщики почему-то не показали.
+30
-14
+16
итурральде легенда бчк
+25
-11
+14
Да толку от этих разговоров после игры....Понятное дело что это очередная судейская победка Реала..3 очка получили?-получили.Будет ли какое-то наказание?-нет.
Фанатки клуба франко довольны?-да.
+65
-52
+13
Да где там руку увидеть 🤦‍♂️. Видно же там плечо
+17
-5
+12
Ответ Your Faer
тут кажись почти все слепые... вы сперва с нескольких ракурсов смотрите а потом что то пишите там даже во время матча с приближением показали что там было 100% плечо, а что насчёт пенальти? да это даже слепой увидел что там рука была
Даже слепой видит, что Рюдигер уселся на защитника
+17
-6
+11
На варе сидел Эрнандес Эрнандес?)
+10
-1
+9
На то ВАР и создан, для особо одарённых:
1. Играть рукой в штрафной нельзя, дают пенальти
2. Руками бить по лицу нельзя это не UFC
3. Плечом забивать можно ЭТО ФУТБОЛ
+21
-12
+9
Серьезно? Это был гол рукой? У человека проблема с анатомией.
+8
-1
+7
Ответ Astan4o
Винисиуса гол это 100% рука, от трицепсом забил, какое это плечо? Он ею еще и двинул мяч чтоб сильнее залетела. Короче жалко Альмерию, каждый матч борются, играют хорошо, но что-то не везет никак, все матчи проигрывают в близкой борьбе.
Когда этим местом толкают игрока, это плечо, когда забивают гол, это трицепс, бицепс, что угодно, но не плечо! Глоры бЧк такие глорики!
+12
-5
+7
Получается когда игрок Альмерии сыграл местом ниже локтя (рукой,) то это не рука
А когда Винни сыграл плечом то это рука.
+12
-6
+6
Жду комментарии Негрейры
+10
-4
+6
Ответ gPk
Да толку от этих разговоров после игры....Понятное дело что это очередная судейская победка Реала..3 очка получили?-получили.Будет ли какое-то наказание?-нет. Фанатки клуба франко довольны?-да.
Ваш бывший ручной свисток говорит о том, что можно оспорить лишь 2 из 3 решения судьи, но ни одно из них не предвзятое и основания так решить у судьи однозначно были. И нигде не говорит, что это какие-то ошибки в пользу Реала, даже он!)))
+20
-14
+6
не мог по другому сказать бывший судейка, который праздновал поражение Реала)
Видимо он смотрел матч другим местом)
+11
-6
+5
Ответ distress of ignorance
Они бы еще Негрейру спросили )
так вы, фаны мадрида по факту сегодняшнего скажете что нибудь, или так же будете повторять мантру с переводами стрелок о деле Негрейры?
хотя за время, где якобы Барса платила Негрейре, такого позора не было, парадокс!!!
+27
-23
+4
зимой и летом одним цветом
да, это наш мадридский кабинет.
+10
-7
+3
Чел, который праздновал поражение Реала в отрытую после матча теперь разбирает каждый матч Мадрида))

Тут объективности как в комментах местных мессибоев
+6
-3
+3
Ответ Roman
Никогда не забивайте Реалу первыми, иначе вы разозлите судью (с)
Никогда не давайте возможность отыгрываться Реалу, иначе кулес снова будут ныть и ныть (с)
+29
-27
+2
Не помню, чтобы Итуральде открывал рот, когда РУКОЙ забивал некто по имени Леонель в 2007-м году Эспаньолу, а тот гол напрямую влиял на чемпионство.
+7
-5
+2
Ответ gPk
Да толку от этих разговоров после игры....Понятное дело что это очередная судейская победка Реала..3 очка получили?-получили.Будет ли какое-то наказание?-нет. Фанатки клуба франко довольны?-да.
так вы наоборот недовольны должны быть, если ты имеешь ввиду истинных фанаток клуба Франко).
+16
-14
+2
Ответ Иван Петров
Пенальти левый, второй гол рукой - на повторе видно как Вини машет своим локтем в ворота. Отменять гол из-за неигрового нарушения, даже если считать это нарушением, днище. Это классическое убийство.
Выздоравливай
+2
0
+2
Ответ JENNINGS
Не могу сказать точно, ведь я праздновал победу 6:2 вместе с «Барселоной» ))) https://www.sports.ru/football/1115752029-eks-delegat-sevili-o-26-reala-ot-barsy-my-s-iturralde-gonsalesom-obnim.html?sl=1
тогда был тотальный декласс конечно
+8
-6
+2
Ответ Real_v_dushe
Зачем мне дополнительно комментировать ту позорную борьбу Альбы с газоном Спотифая ради левой пенки?))
Давай.Промолчи в очередной раз)
https://twitter.com/DeyviDaniel3/status/1728041465161375857
+4
-2
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий