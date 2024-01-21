Экс-судья Итурральде о победе «Реала»: «Пенальти не было. В голе Винисиуса я видел скорее игру рукой, а не плечом. Гол «Альмерии» отменен верно – фол»

Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил судейство в матче «Реала» и «Альмерии».

В 21-м туре « » обыграл «Альмерию» (3:2) уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. На 64-й минуте при счете 1:2 после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала», поскольку во время атаки хавбек «Альмерии» отмахнулся от , ударив его по лицу. Спустя 3 минуты сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

О пенальти в ворота «Альмерии» за игру рукой



«Пенальти не было – по-моему, перед этим сфолил Хоселу, а Рюдигер [нарушил правила] на Эдгаре [Гонсалесе]. Игрок «Реала» прыгает на защитника «Альмерии», и ему было необходимо [вытянуть руку]. Здесь не должно было быть пенальти».

Об отмененном голе Серхио Аррибаса

«Это фол. Гол отменен, потому после таких контактов [судья должен] дать свисток. Он [Лопи] борется за мяч и рукой бьет соперника по лицу. Другое дело, что это фол, нравится вам это или нет».

О голе Винисиуса Жуниора

«В этом эпизоде у меня тоже больше сомнений, чем уверенности. Я вижу игру скорее рукой, чем плечом, но я не могу сказать точно. Мне очевидно, что вердикт ВАР не является однозначно ошибочным.

Из этих моментов оспорить можно лишь первый и третий, но не второй. Мы должны разделять то, чего хотим мы, и то, что говорит технический комитет», – сказал бывший арбитр в эфире Cadena SER.

Все изображения: кадры из трансляции DAZN, Ziggo Sport