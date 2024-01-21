Экс-судья Итурральде о победе «Реала»: «Пенальти не было. В голе Винисиуса я видел скорее игру рукой, а не плечом. Гол «Альмерии» отменен верно – фол»
Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил судейство в матче «Реала» и «Альмерии».
В 21-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Альмерию» (3:2) уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.
Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. На 64-й минуте при счете 1:2 после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала», поскольку во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу. Спустя 3 минуты Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.
О пенальти в ворота «Альмерии» за игру рукой
«Пенальти не было – по-моему, перед этим сфолил Хоселу, а Рюдигер [нарушил правила] на Эдгаре [Гонсалесе]. Игрок «Реала» прыгает на защитника «Альмерии», и ему было необходимо [вытянуть руку]. Здесь не должно было быть пенальти».
Об отмененном голе Серхио Аррибаса
«Это фол. Гол отменен, потому после таких контактов [судья должен] дать свисток. Он [Лопи] борется за мяч и рукой бьет соперника по лицу. Другое дело, что это фол, нравится вам это или нет».
О голе Винисиуса Жуниора
«В этом эпизоде у меня тоже больше сомнений, чем уверенности. Я вижу игру скорее рукой, чем плечом, но я не могу сказать точно. Мне очевидно, что вердикт ВАР не является однозначно ошибочным.
Из этих моментов оспорить можно лишь первый и третий, но не второй. Мы должны разделять то, чего хотим мы, и то, что говорит технический комитет», – сказал бывший арбитр в эфире Cadena SER.
Все изображения: кадры из трансляции DAZN, Ziggo Sport
вы сперва с нескольких ракурсов смотрите а потом что то пишите
там даже во время матча с приближением показали что там было 100% плечо, а что насчёт пенальти? да это даже слепой увидел что там рука была
Фанатки клуба франко довольны?-да.
1. Играть рукой в штрафной нельзя, дают пенальти
2. Руками бить по лицу нельзя это не UFC
3. Плечом забивать можно ЭТО ФУТБОЛ
А когда Винни сыграл плечом то это рука.
Видимо он смотрел матч другим местом)
хотя за время, где якобы Барса платила Негрейре, такого позора не было, парадокс!!!
да, это наш мадридский кабинет.
Тут объективности как в комментах местных мессибоев
https://twitter.com/DeyviDaniel3/status/1728041465161375857