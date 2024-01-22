Маттеус о трансфере Дайера и интересе к Триппьеру: «Сомневаюсь, что это усиления. Эрик не был основным в «Тоттенхэме». Это не похоже на «Баварию»

Теги Бавария Ньюкасл бундеслига Германия Ули Хенесс Лотар Маттеус Тоттенхэм Киран Триппьер Эрик Дайер Футбол

Лотар Маттеус раскритиковал трансферную политику «Баварии».

В январе немецкий клуб арендовал защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера. Также сообщалось об интересе мюнхенцев к Кирану Триппьеру из «Ньюкасла». 

«Конечно, они хотят добавить в состав глубины, чтобы такие матчи, как против «Вердера», больше не повторялись. Но я сомневаюсь, что это усиления. Потому что Дайер, в частности, не был основным игроком «Тоттенхэма» в последние шесть месяцев. 

Ули Хенесс однажды сказал: «Мы больше не будем подписывать игроков, которые сидят на скамейке запасных в других клубах». А последние трансферы не соответствуют этим словам. 

На мой взгляд, это не похоже на «Баварию». «Бавария» должна либо усилиться, либо сделать ставку на молодых игроков», – сказал бывший футболист сборной мюнхенцев в эфире Sky. 

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5 комментариев
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Чем больше игроков ТТХ в составе Баварии, тем лучше для Байера:)
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Ответ Михаил Родченков
кейн в системе Тоттенхэма около 20 лет был, последний трофей Тоттенхэма тоже был почти 20 лет назад.
ну это если кубок Лиги за стоящий турнир считать. Но тогда Кейн уже был в системе Тоттенхэма, когда они его выиграли. А турниры посолидней Тоттенхэм не выигрывал десятки лет
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