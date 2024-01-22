Маттеус о трансфере Дайера и интересе к Триппьеру: «Сомневаюсь, что это усиления. Эрик не был основным в «Тоттенхэме». Это не похоже на «Баварию»
Лотар Маттеус раскритиковал трансферную политику «Баварии».
В январе немецкий клуб арендовал защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера. Также сообщалось об интересе мюнхенцев к Кирану Триппьеру из «Ньюкасла».
«Конечно, они хотят добавить в состав глубины, чтобы такие матчи, как против «Вердера», больше не повторялись. Но я сомневаюсь, что это усиления. Потому что Дайер, в частности, не был основным игроком «Тоттенхэма» в последние шесть месяцев.
Ули Хенесс однажды сказал: «Мы больше не будем подписывать игроков, которые сидят на скамейке запасных в других клубах». А последние трансферы не соответствуют этим словам.
На мой взгляд, это не похоже на «Баварию». «Бавария» должна либо усилиться, либо сделать ставку на молодых игроков», – сказал бывший футболист сборной мюнхенцев в эфире Sky.