Маттеус о трансфере Дайера и интересе к Триппьеру: «Сомневаюсь, что это усиления. Эрик не был основным в «Тоттенхэме». Это не похоже на «Баварию»

Лотар Маттеус раскритиковал трансферную политику «Баварии».

В январе немецкий клуб арендовал защитника «Тоттенхэма» . Также сообщалось об интересе мюнхенцев к из « ».

«Конечно, они хотят добавить в состав глубины, чтобы такие матчи, как против «Вердера», больше не повторялись. Но я сомневаюсь, что это усиления. Потому что Дайер, в частности, не был основным игроком « » в последние шесть месяцев.

Ули Хенесс однажды сказал: «Мы больше не будем подписывать игроков, которые сидят на скамейке запасных в других клубах». А последние трансферы не соответствуют этим словам.

На мой взгляд, это не похоже на «Баварию». « » должна либо усилиться, либо сделать ставку на молодых игроков», – сказал бывший футболист сборной мюнхенцев в эфире Sky.