«Бавария» сделает улучшенное предложение по Триппьеру. Защитник хочет перейти

Теги Бавария Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Каллум Уилсон Киран Триппьер Эдди Хау Футбол

«Бавария» сделает улучшенное предложение по защитнику «Ньюкасла» Кирану Триппьеру.

Как сообщает The Guardian, мюнхенский клуб планирует сделать улучшенное предложение о трансфере 33-летнего игрока, так что позиция «Ньюкасла» о нежелании его продавать пройдет новую проверку.

Вечером субботы и утром воскресенья в «Ньюкасле» обсуждали ситуацию вокруг Триппьера, а затем дали понять, что отклонят любые предложения о его трансфере. Однако позиция клуба может измениться, если «Бавария» существенно улучшит предложение, сделанное в субботу.

Триппьер хочет перейти в «Баварию» и поработать с Томасом Тухелем в команде, где играют его друзья и бывшие партнеры по «Тоттенхэму» – Харри Кейн и Эрик Дайер. При этом Киран заверил «Ньюкасл», что не собирается форсировать переход.

То же самое касается и Каллума Уилсона. Предложение «Атлетико» о его аренде было быстро отклонено «Ньюкаслом», а покупать форварда, которому в конце февраля исполнится 32 года, испанский клуб не собирается.

На данный момент вероятность того, что Уилсон останется в «Ньюкасле», гораздо выше, чем в случае с Триппьером, так как вместо Кирана может сыграть Тино Ливраменто, а в случае ухода Каллума в команде останется только один нападающий – Александер Исак.

Ранее стало известно, что «Ньюкасл», потративший на игроков 400 млн фунтов за два года, близок к тому, чтобы нарушить финансовые правила АПЛ. Возможный уход Триппьера может дать «Ньюкаслу» шанс на трансфер полузащитника, в котором команда нуждается.

Отмечается, что Эдди Хау считает Триппьера важнейшим лидером «Ньюкасла» и на поле, и за его пределами. Многое зависит от того, сколько «Бавария» готова заплатить за игрока.

В этом сезоне защитник сборной Англии сделал 8 голевых передач в 28 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь

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13 комментариев
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Бавария хочет собрать ТТХ, повысить уровень прохождения до хард, а то скучно уже
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Такими темпами в Баварии будет больше англичан в составе чем в условном Вулверхэмптоне
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Может Бавария еще и Делле Али подпишет вместе с Льорисом? Для полного комплекта
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в Германии с её уровнем обороны и ресурсным преимуществом Баварии Триппьер со своим игровым интеллектом раздавать будет только так, в этом сезоне просел, потому что заездили на фоне командных травм страшно
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Надо быстрее продавать. Ещё пара косяков, и Триппьера не купят
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ему 33 года - неужели никто помоложе не интересует 🤷‍♂️
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Бавария с приходом Тухеля, не смотрит в будущее подписывая однолетние контракты.
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Тухель включается в рынок АПЛ, ждём какого-нибудь Эрика Дайера…Хотя стоп.
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Ну давайте,отдайте всех лидеров и борьба за выживание опять🤬
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Увольте тухлого.не надо никого покупать
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Зачем... В таком возрасте. Ещё Станишич вернётся.
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Ответ Никита Алексеев
Бавария хочет собрать ТТХ, повысить уровень прохождения до хард, а то скучно уже
Триппье всё-таки брал ЛЛ, но делал это с АтМД. Так что там сработал минус на минус)
А так да, перебивают магию Неверкузена как могут🤓
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Ответ Roman
Может Бавария еще и Делле Али подпишет вместе с Льорисом? Для полного комплекта
Ндомбеле, самомывоз из Галатасаря
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