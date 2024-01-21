«Бавария» сделает улучшенное предложение по Триппьеру. Защитник хочет перейти

«Бавария» сделает улучшенное предложение по защитнику «Ньюкасла» Кирану Триппьеру.

Как сообщает The Guardian, мюнхенский клуб планирует сделать улучшенное предложение о трансфере 33-летнего игрока, так что позиция «Ньюкасла» о нежелании его продавать пройдет новую проверку.

Вечером субботы и утром воскресенья в « » обсуждали ситуацию вокруг Триппьера, а затем дали понять, что отклонят любые предложения о его трансфере. Однако позиция клуба может измениться, если «Бавария» существенно улучшит предложение, сделанное в субботу.

Триппьер хочет перейти в «Баварию» и поработать с в команде, где играют его друзья и бывшие партнеры по «Тоттенхэму» – Харри Кейн и Эрик Дайер. При этом Киран заверил «Ньюкасл», что не собирается форсировать переход.

То же самое касается и . Предложение «Атлетико» о его аренде было быстро отклонено «Ньюкаслом», а покупать форварда, которому в конце февраля исполнится 32 года, испанский клуб не собирается.

На данный момент вероятность того, что Уилсон останется в «Ньюкасле», гораздо выше, чем в случае с , так как вместо Кирана может сыграть Тино Ливраменто, а в случае ухода Каллума в команде останется только один нападающий – Александер Исак.

Ранее стало известно, что «Ньюкасл», потративший на игроков 400 млн фунтов за два года, близок к тому, чтобы нарушить финансовые правила . Возможный уход Триппьера может дать «Ньюкаслу» шанс на трансфер полузащитника, в котором команда нуждается.

Отмечается, что Эдди Хау считает Триппьера важнейшим лидером «Ньюкасла» и на поле, и за его пределами. Многое зависит от того, сколько «Бавария» готова заплатить за игрока.

В этом сезоне защитник сборной Англии сделал 8 голевых передач в 28 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.