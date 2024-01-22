«Ньюкасл» хочет за Триппьера до 15 млн евро, защитник просит зарплату 10 млн евро в год. «Бавария» планировала арендовать англичанина

Теги Бавария Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Киран Триппьер деньги Футбол

«Ньюкасл» назвал сумму, за которую готов продать Кирана Триппьера.

Напомним, 33-летний защитник интересен «Баварии».

По информации журналиста Кристиана Фалька, «Ньюкасл» требует за Триппьера около 15 млн евро.

Защитник ожидает, что его зарплата в «Баварии» составит около 10 млн евро за сезон – таким образом, подписание контракта с англичанином до 2025 года обойдется в общей сложности в 30 млн евро.

Отмечается, что изначально «Бавария» рассчитывала арендовать Триппьера у «Ньюкасла».

В 19 матчах нынешнего сезона АПЛ Триппьер отдал 7 голевых передач. Его статистику можно изучить здесь.

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6 комментариев
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15 мультов за такого профика копейки. Еще лет 2-3 будет держать уровень. Да и в разы лучше того же Мазрауи
+4
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+4
Ответ Melissa Parker
Отдавайте Гимараеша Ливерпулю и все У вас нет другого выбора
В ПСЖ, а Ливеру бибу
+2
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Зачем Баварии столько защитников?
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Изначально Бавария планировала бесплатно арендовать Трипьера и поделить его зарплаты с Ньюкаслом
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Ответ QWertY
15 мультов за такого профика копейки. Еще лет 2-3 будет держать уровень. Да и в разы лучше того же Мазрауи
Это может зависеть от установок тренера , потому что Триппьер больше как грамотный игрок на фланге обороны идет
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