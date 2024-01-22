«Ньюкасл» хочет за Триппьера до 15 млн евро, защитник просит зарплату 10 млн евро в год. «Бавария» планировала арендовать англичанина
«Ньюкасл» назвал сумму, за которую готов продать Кирана Триппьера.
Напомним, 33-летний защитник интересен «Баварии».
По информации журналиста Кристиана Фалька, «Ньюкасл» требует за Триппьера около 15 млн евро.
Защитник ожидает, что его зарплата в «Баварии» составит около 10 млн евро за сезон – таким образом, подписание контракта с англичанином до 2025 года обойдется в общей сложности в 30 млн евро.
Отмечается, что изначально «Бавария» рассчитывала арендовать Триппьера у «Ньюкасла».
В 19 матчах нынешнего сезона АПЛ Триппьер отдал 7 голевых передач. Его статистику можно изучить здесь.