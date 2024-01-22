«Спартаку» интересен форвард «Салернитаны» и сборной Сенегала Диа (Джанлуиджи Лонгари)

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Сборная Сенегала по футболу Салернитана Булайе Диа Футбол

«Спартак» интересуется нападающим сборной Сенегала.

Внимание московского клуба привлек Булайе Диа из «Салернитаны», сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари. 

В текущем сезоне Серии А 27-летний футболист провел 13 матчей и забил 4 гола. В составе сборной Сенегала он провел 25 игр и отличился 6 голами. 

Подробную статистику форварда можно найти здесь

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46 комментариев
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очень сильный игрок. явное усиление для Спартака
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Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
для вас стараются
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Агент Бенджамин Жеандон, представляющий интересы нападающего «Салернитаны» Булайе Диа, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе игрока в «Спартак» или «Локомотив».
«Есть интерес от «Спартака». Думаю, переход возможен. «Локомотив»? Не думаю, что он там окажется», — сказал Жеандон «СЭ».(с)
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Ответ Evgeniy Krapivin
Не нужен. Лучше своих развивать.
нахрен свои, когда есть легионеры? Со своими ничего не выиграть, нафиг нам 5-6 места, "стеночки-забегания" и свои? Неужели сложно понять, что это не работает в нынешних реалиях? Футбол изменился
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Ответ Evgeniy Krapivin
Не нужен. Лучше своих развивать.
Развивать своих будут в Спартаке 2.Чисто своими ничего не выиграть.(касается почти любого клуба в мире)
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Ответ Дядя ТУРА
очень сильный игрок. явное усиление для Спартака
Да, мощнейший в плане физики парень. Без заморочек в игре, действует прямолинейно, но надежно. Таких в РПЛ нет. Продавит любую оборону в премьер лиге на изи)
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Ответ Дядя ТУРА
очень сильный игрок. явное усиление для Спартака
он в прошлом сезоне был одним из лучших форвардов в лиге, вряд ли в Россию поедет
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Напоминает Обиору из Локо, техничен и быстр, но туповат в плане футбольного интеллекта.
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Для РПЛ топ
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Ответ 44ndfwwgbr
Он сейчас вряд ли больше 1-1,5 млн зарабатывает. На двойную зарплату поедет легко.
В Италии такой же дикий налог для богатых как и во Франции. В этом случае, конечно Россия многим интересна.
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Ответ Партизанен
Напоминает Обиору из Локо, техничен и быстр, но туповат в плане футбольного интеллекта.
Мне напомнил Эдера в Локомотиве. Деревянный какой то, скорости маловато.
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Ответ WelD
Мне напомнил Эдера в Локомотиве. Деревянный какой то, скорости маловато.
Деревянный, но такие и забивают чемпионские голы)
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Ответ Любитель пожрать
Корявенький, но техничный? Хм..
Ну он бегает странно, но мяч в ногах держит))
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Надо брать. Лучше Соболева однозначно. Быстрее, со своеобразной обводкой, мощный, с поставленным сильным и точным ударом, силен как центрфорвард, но также опасен на флангах. Если взять сейчас, наведёт шороху в матче с Зенитом.
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Ответ Spartakus1984
По манере игры кстати, чем то напоминает Кейта Бальде (нашего спартаковского),в его лучшие годы в Италии. Чем то корявенький, но быстрый и техничный в то же время.
Корявенький, но техничный? Хм..
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Ответ Filipp Gorski
Для РПЛ топ
По манере игры кстати, чем то напоминает Кейта Бальде (нашего спартаковского),в его лучшие годы в Италии. Чем то корявенький, но быстрый и техничный в то же время.
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Ответ Spartakus1984
За 20 наверное можно какого ни будь Габи гола привезти из Бразилии))или очень талантливого молодого.
Можно, но не в спартак...
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Ответ Slavnov
Дешевле 18 не будет, плюс еще надбавка за рфпл,20 минимум,за 18 его легко в апл возьмут,спрос есть на него
За 20 наверное можно какого ни будь Габи гола привезти из Бразилии))или очень талантливого молодого.
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Ответ vdm23
Николсон номер 2 ? у того хоия бы стата была хорошая а у этого..?
Серия А 2022/2023 33 матча16 голов. Но он стоит 18 млн. евро по трансфермаркт. Никто его не купит в Спартак, тем боле в 27 лет.
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его бы обменять на Николсона.ну или на второго ,как его там.и от балласта избавились бы и игрока прлучили
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Николсон номер 2 ? у того хоия бы стата была хорошая а у этого..?
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Ответ Дядя ТУРА
никогда не писал такого. тем более я смотрю Лалигу
Я и не говорил что Дядя ТУРА это писал.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Да, мощнейший в плане физики парень. Без заморочек в игре, действует прямолинейно, но надежно. Таких в РПЛ нет. Продавит любую оборону в премьер лиге на изи)
По описанию звучит как Кордоба, кстати. Или Эменике в свое время. Почему же нет в РПЛ?)
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Ответ Виталик Украинский
Про вагаБонди дочь в точь так же писали.
никогда не писал такого. тем более я смотрю Лалигу
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Ответ Three Days Grace
он в прошлом сезоне был одним из лучших форвардов в лиге, вряд ли в Россию поедет
Он сейчас вряд ли больше 1-1,5 млн зарабатывает. На двойную зарплату поедет легко.
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Ответ Three Days Grace
он в прошлом сезоне был одним из лучших форвардов в лиге, вряд ли в Россию поедет
у него уверен совсем небольшая зарплата. насыпят денег и поедет
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Ответ Дядя ТУРА
очень сильный игрок. явное усиление для Спартака
Если с мотивацией проблем не будет, должен в основе играть полюбому
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За Диа следят и клубы из топ 5, мало у Спартака шансов, по идее..
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