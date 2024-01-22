«Спартаку» интересен форвард «Салернитаны» и сборной Сенегала Диа (Джанлуиджи Лонгари)

«Спартак» интересуется нападающим сборной Сенегала.

Внимание московского клуба привлек из «Салернитаны», сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.

В текущем сезоне Серии А 27-летний футболист провел 13 матчей и забил 4 гола. В составе сборной он провел 25 игр и отличился 6 голами.

Подробную статистику форварда можно найти здесь.