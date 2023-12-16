Хавбек «Крыльев» Гарре интересен «Фиорентине», «Торино», «Удинезе» и «Салернитане»
Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может перебраться зимой в Серию А.
Об этом сообщил исполнительный директор компании Ultimate Sports, представляющей интересы аргентинца в России.
«Действительно, к Гарре возник серьезный интерес в Италии. На нас уже выходили представители «Удинезе», «Фиорентины», «Торино» и «Салернитаны».
До переговоров на уровне клубов дело пока не дошло — потенциальные покупатели только прощупывают почву на предмет возможного трансфера. Наличие у Бенхамина итальянского паспорта может ускорить процесс, так как он не будет считаться легионером в Серии А. Но как минимум до Рождества до конкретики вряд ли дойдет», — сказал Марат Хинчагов.
Контракт Гарре с «Крыльями» рассчитан до 30 июня 2026 года.
В 15 матчах сезона Мир РПЛ на счету хавбека 8 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре