Хавбек «Крыльев» Гарре интересен «Фиорентине», «Торино», «Удинезе» и «Салернитане»

Теги Крылья Советов Удинезе Торино Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Салернитана Бенхамин Гарре Чемпионат.com Футбол

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может перебраться зимой в Серию А.

Об этом сообщил исполнительный директор компании Ultimate Sports, представляющей интересы аргентинца в России.

«Действительно, к Гарре возник серьезный интерес в Италии. На нас уже выходили представители «Удинезе», «Фиорентины», «Торино» и «Салернитаны».

До переговоров на уровне клубов дело пока не дошло — потенциальные покупатели только прощупывают почву на предмет возможного трансфера. Наличие у Бенхамина итальянского паспорта может ускорить процесс, так как он не будет считаться легионером в Серии А. Но как минимум до Рождества до конкретики вряд ли дойдет», — сказал Марат Хинчагов.

Контракт Гарре с «Крыльями» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В 15 матчах сезона Мир РПЛ на счету хавбека 8 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария
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Спартак не спи.
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Ответ Сергей Буевич
Спартак не спи.
Спам мой любимый клуб, но даже мне жалко если возьмут и загубят парня
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