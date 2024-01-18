За Бонгонда следят «Вольфсбург», клубы из Италии, Франции, Турции и Бельгии (AfricaFoot)

Теги Спартак Вольфсбург премьер-лига Россия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия высшая лига Бельгия высшая лига Турция возможные трансферы Сборная ДР Конго по футболу Тео Бонгонда Футбол

За игрой Тео Бонгонда на Кубке Африки следит целый ряд клубов.

По данным AfricaFoot, полузащитник «Спартака» и сборной ДР Конго привлек внимание «Вольфсбурга». Также в подписании игрока заинтересованы турецкие, итальянские, бельгийские и французские команды.

При этом, как утверждается, приобрести 28-летнего футболиста будет непросто.

В текущем сезоне Бонгонда забил 4 гола за 16 игр в Мир РПЛ. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев
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Ответ Кадет Сву
пусть продают
то есть согласована продажа?:)))
+28
0
+28
пусть продают
+9
-3
+6
Бонгонда очень сильный футболист, странно, что он выбрал Спартак, а не европейскую команду.
+10
-5
+5
Спартаку он что есть, что его нет
+5
-1
+4
А чего следят,он им что денег должен?
+3
0
+3
Не тянет этот Бонгокэм уровень сильнейшей лиги мира - РПЛ. Но что плохо в РПЛ - то может подойти бей-беги командам из европки.
+3
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+3
Дадут 12-15 млн, пусть продают! Меньше смысла нет! И да, бабки вперёд!
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Ответ Cristiano Ronaldo
Ты на приколе? Вольфсбург в разы богаче Спартака, не говоря уж о силе.
Они не тратят их налево-направо, вкладывая с умом, от того и финансово стабильней.
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следят, а он тут у нас давно скуксился
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Ответ Do Cent
Что то не идёт у него в Спартаке,может и к лучшему команду поменять. Так бывает.
нормально у него всё, если он и не играл, то мы вряд-ли узнаем причину, может приболел. у него есть уровень и это точно выше среднего в РПЛ
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Если это не фейк, то в "Вольфсбурге" у него сложится. Там умеют встраивать в командный механизм.
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Тео отлично начал сезон, потом почему-то сник. Может мотивацию потерял, может ещё какие-то причины. Хотя в играх за сборную показывал классный футбол.
Если предложат хорошие деньги, то нужно расставаться.
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Ответ Zlodimir
Дадут 12-15 млн, пусть продают! Меньше смысла нет! И да, бабки вперёд!
Кто за него такие деньги даст, максимум 5 лям, да большее он сейчас не тянет.
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Ответ Ogramoon
Сильнее? Сейчас да, ибо в Бундеслиге дешевле сильный клуб содержать. Богаче? Конечно нет, зарплат уровня 3,5 миллионов чистыми в Вольфсбурге нет, а в Спартаке есть
Он всегда был сильнее не только Спартака, но и любого российского клуба. А богаче их разве что Зенит.
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Ответ Гоша Петров
так он и так в европейском клубе был,он в принципе всю карьеру в Европе и играет он же гражданин Бельгии
Это понятно, я скорее о том - что от европейских клубов, уровнем выше Кадиса - не было предложений)
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Ответ Vedved
Видимо предложений не было🤷🏻‍♂️
так он и так в европейском клубе был,он в принципе всю карьеру в Европе и играет он же гражданин Бельгии
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Ответ Владислав Назаров
Первые три- четыре игры показал уровень хороший по мастерству, потом - потерялся, козыри проявлять не получалось, вести борьбу и прессинговать, как и Медина, например, крайне не способны к этому или очень неохотно это делают...
Он выделялся на фоне более лучшей физической формы, потом стал как все.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Ты на приколе? Вольфсбург в разы богаче Спартака, не говоря уж о силе.
Сильнее? Сейчас да, ибо в Бундеслиге дешевле сильный клуб содержать. Богаче? Конечно нет, зарплат уровня 3,5 миллионов чистыми в Вольфсбурге нет, а в Спартаке есть
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Начинал очень бодро. В Спартаке все идут на спад
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Если уйдёт и заиграет, тогда сложно понять происходящее в Спартаке.
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Там разве написано, что за него вступили в борьбу эти клубы? По большинству игроков кто-то следит. Иногда разные команды следят за одним и тем же игроком. Но за этим нет продолжения. Тем более турнир только начался, а делать выводы после первого матча европейские команды не будут.
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Первые три- четыре игры показал уровень хороший по мастерству, потом - потерялся, козыри проявлять не получалось, вести борьбу и прессинговать, как и Медина, например, крайне не способны к этому или очень неохотно это делают...
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За Бонгонда следят. Думают, Промес сказал ему , где бабки.
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Неплохой футболист. Далеко не Промес, но и якорем не назовешь. Потеря не будет трагедией, но если отдавать, тогда нужно использовать выгоду от трансфера с умом.
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Что то не идёт у него в Спартаке,может и к лучшему команду поменять. Так бывает.
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