За Бонгонда следят «Вольфсбург», клубы из Италии, Франции, Турции и Бельгии (AfricaFoot)

За игрой Тео Бонгонда на Кубке Африки следит целый ряд клубов.

По данным AfricaFoot, полузащитник « » и сборной привлек внимание « ». Также в подписании игрока заинтересованы турецкие, итальянские, бельгийские и французские команды.

При этом, как утверждается, приобрести 28-летнего футболиста будет непросто.

В текущем сезоне забил 4 гола за 16 игр в Мир . Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.