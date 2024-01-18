За Бонгонда следят «Вольфсбург», клубы из Италии, Франции, Турции и Бельгии (AfricaFoot)
За игрой Тео Бонгонда на Кубке Африки следит целый ряд клубов.
По данным AfricaFoot, полузащитник «Спартака» и сборной ДР Конго привлек внимание «Вольфсбурга». Также в подписании игрока заинтересованы турецкие, итальянские, бельгийские и французские команды.
При этом, как утверждается, приобрести 28-летнего футболиста будет непросто.
В текущем сезоне Бонгонда забил 4 гола за 16 игр в Мир РПЛ. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Если предложат хорошие деньги, то нужно расставаться.