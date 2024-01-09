«Спартак» хочет купить Крунича. «Милан» требует 5+1 млн евро (Calciomercato)

Теги Спартак Милан премьер-лига Россия серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Раде Крунич деньги Футбол

Раде Крунич заинтересовал «Спартак».

По данным Calciomercato, российский клуб хочет подписать полузащитника «Милана» этой зимой. На футболиста также претендует «Фенербахче».

«Россонери» намерены получить за 30-летнего боснийца 5 млн евро и еще 1 млн в качестве бонусов.

В текущем сезоне Крунич провел 10 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев
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Хороший игрок по меркам РПЛ
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Для России хороший игрок. Не затерялся бы практически в любом середняке Италии. Но в Милане уже не тянет планку
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+7
Ответ alexis2020
Хороший игрок по меркам РПЛ
По нынешним меркам даже очень хороший
И поэтому трансфер маловероятен..
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Ответ Игорь Новиков
Легенда Милана. Сейчас как Йович испугается (того Локомотивом напугали) и начнёт хорошо играть))
Да Йович то норм нап как финишер, вон что творит, когда до него мяч доходит в штрафной. Просто наш деда Жиру лучше во всем остальном - подыгрыш, прессинг, дуэли и забивает при этом стабильно
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Ответ ЖЭКА 81
Крунич этот, абсолютно мертвый игрок! Говорю это как фанат Милана! Уже много лет жду, когда его наконец вышвырнут из Милана! Наконец постепенно эту помойку в Милане разгребают! Может Спартак и в правду подберёт!
Говорю как фанат Милана, последние три сезона Крунич был отличным игроком Милана. Плохой сезон только этот потому, что пропала мотивация когда купили в полузащиту троих крутых игроков, в том числе ему на смену и не отпустили его в Фенербахче летом. Поэтому не надо гнать на него "фанат Милана".
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+1
Ответ ЖЭКА 81
Крунич этот, абсолютно мертвый игрок! Говорю это как фанат Милана! Уже много лет жду, когда его наконец вышвырнут из Милана! Наконец постепенно эту помойку в Милане разгребают! Может Спартак и в правду подберёт!
В Милане дырки затыкал,не уровень конечно,но за последние года 3 были пассажиры и похлеще. Для Спартака точно усиление)
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Ответ Евгений Кошелек
Спартак взял же курс на молодых игроков, какой Крунич?
Нет более непостоянной вещи чем курс Спартака
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Ответ alexis2020
Хороший игрок по меркам РПЛ
пашалич хорошо играл в спартаке
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Спартак взял же курс на молодых игроков, какой Крунич?
+2
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Бронислав ещё попылит, в амкаре норм был)))
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Ответ alexis2020
Хороший игрок по меркам РПЛ
для рпл это звезда считай
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Легенда Милана.

Сейчас как Йович испугается (того Локомотивом напугали) и начнёт хорошо играть))
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Пусть уходит, в этом сезоне он ужасен, дешрадировал так,что даже Адли вместо него предпочитают ставить.
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Ответ Streetbor
Ласкальтт в Динамо хорошо зашёл, этот тоже потянет в РПЛ нормально.
Проблема Ласкальта - постоянно травмируется.
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Ответ Streetbor
Ласкальтт в Динамо хорошо зашёл, этот тоже потянет в РПЛ нормально.
Лаксальт и Крунич разные, но оба футболисты!))
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Ответ Евгений Кошелек
Спартак взял же курс на молодых игроков, какой Крунич?
Не тот ветер подул- с курса сбился.
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Ответ Евгений Кошелек
Спартак взял же курс на молодых игроков, какой Крунич?
Да, явно не наша тема. Пусть даже неплохой игрок, но на излете карьеры, ну такое себе... Считаю экономически не выгодным такое преобетение. Милан продаст за неплохие деньги и избавится от проблемы в дальнейшем.
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Ответ Winter Soldier
Да Йович то норм нап как финишер, вон что творит, когда до него мяч доходит в штрафной. Просто наш деда Жиру лучше во всем остальном - подыгрыш, прессинг, дуэли и забивает при этом стабильно
Хорошим он себя все же показал ровно в одном клубе - Айнтрахте. Дай Бог, в Милане разыграется. Нестарый ещё.
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Если перейдет в Спартак и будет плохо играть, у болел Милана уже есть для него прозвище - Срунич
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Для спартака цена то что надо!!
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Ласкальтт в Динамо хорошо зашёл, этот тоже потянет в РПЛ нормально.
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Это было бы про фантастика, но Спартак таких не берет, молодых и деревянных это стиль
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уже опровергли инсайдеры
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Крунич этот, абсолютно мертвый игрок! Говорю это как фанат Милана! Уже много лет жду, когда его наконец вышвырнут из Милана! Наконец постепенно эту помойку в Милане разгребают! Может Спартак и в правду подберёт!
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Чисто машинально высказали стандартное желание
+1 млн за попадание в ЛЧ.
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Крунич лучше с Вероной вылетит, чем в пищевик перейдет.
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В телеграмм каналах уже успели опровергнуть этот слух, на спорта только появилось )))
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