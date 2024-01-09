«Спартак» хочет купить Крунича. «Милан» требует 5+1 млн евро (Calciomercato)

Раде Крунич заинтересовал «Спартак».

По данным Calciomercato, российский клуб хочет подписать полузащитника « » этой зимой. На футболиста также претендует « ».

«Россонери» намерены получить за 30-летнего боснийца 5 млн евро и еще 1 млн в качестве бонусов.

В текущем сезоне провел 10 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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