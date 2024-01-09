«Спартак» хочет купить Крунича. «Милан» требует 5+1 млн евро (Calciomercato)
Раде Крунич заинтересовал «Спартак».
По данным Calciomercato, российский клуб хочет подписать полузащитника «Милана» этой зимой. На футболиста также претендует «Фенербахче».
«Россонери» намерены получить за 30-летнего боснийца 5 млн евро и еще 1 млн в качестве бонусов.
В текущем сезоне Крунич провел 10 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
И поэтому трансфер маловероятен..
Сейчас как Йович испугается (того Локомотивом напугали) и начнёт хорошо играть))
+1 млн за попадание в ЛЧ.