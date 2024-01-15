«Спартаку», «Динамо» и ЦСКА предложили Адама Траоре из «Халла». Летом малийский хавбек станет свободным агентом (Иван Карпов)
Атакующий хавбек «Халла» Адама Траоре летом может перебраться в Мир РПЛ.
28-летнего малийца предложили «Спартаку», «Динамо», ЦСКА и «Крыльям Советов», сообщает инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, агент Траоре просит для него контракт на 2,5 сезона с зарплатой около 800 тыcяч евро в год.
Срок соглашения полузащитника с клубом из Чемпионшипа истекает 30 июня, и Траоре не хочет его продлевать – он не прочь поиграть в РПЛ.
Также игроком интересуются «Удинезе» и «Лас-Пальмас».
В 20 матчах сезона в Чемпионшипе на счету Траоре 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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