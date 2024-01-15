«Спартаку», «Динамо» и ЦСКА предложили Адама Траоре из «Халла». Летом малийский хавбек станет свободным агентом (Иван Карпов)

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов Удинезе премьер-лига Россия серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Халл Лас-Пальмас чемпионшип Адама Траоре III Футбол

Атакующий хавбек «Халла» Адама Траоре летом может перебраться в Мир РПЛ.

28-летнего малийца предложили «Спартаку», «Динамо», ЦСКА и «Крыльям Советов», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, агент Траоре просит для него контракт на 2,5 сезона с зарплатой около 800 тыcяч евро в год.

Срок соглашения полузащитника с клубом из Чемпионшипа истекает 30 июня, и Траоре не хочет его продлевать – он не прочь поиграть в РПЛ

Также игроком интересуются «Удинезе» и «Лас-Пальмас». 

В 20 матчах сезона в Чемпионшипе на счету Траоре 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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13 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
Если ему официально по документам 28 лет, то сколько же на самом деле? 50?
Ну Думбия неплохо играл у Лени Бегемота в свои 58 лет
+13
-5
+8
Ответ Антон Фалафель
Я бы посмотрел на этого перекачанного бегунка в РПЛ.
Это не тот…возможно тоже бегунок, но не тот))
+7
0
+7
Если ему официально по документам 28 лет, то сколько же на самом деле? 50?
+8
-4
+4
Выставили как на аукцион, кто больше даст!
+1
0
+1
Крылья в заголовок новости не влезли, но агент игрока утверждает что именно они близки к его подписанию
+1
0
+1
Ответ SMART789
Ну Думбия неплохо играл у Лени Бегемота в свои 58 лет
Да, с огромным удовольствием вспоминаю, как 58-летний Думбия раз за разом отгружал Зениту. Эх, было время! Где бы ещё такого старичка откопать?
+1
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Ответ hoomanaykl
Это не тот…возможно тоже бегунок, но не тот))
более того, на КАН-19 в составе Мали играли два Адама Траоре 1995 года рождения, и оба не те!
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Я бы посмотрел на этого перекачанного бегунка в РПЛ.
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судя по его голам в карьере - он больше защитник)))
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Ответ Алексей Шукалов
судя по его голам в карьере - он больше защитник)))
Или непробиваемый вратарь
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