«Спартаку», «Динамо» и ЦСКА предложили Адама Траоре из «Халла». Летом малийский хавбек станет свободным агентом (Иван Карпов)

Атакующий хавбек «Халла» Адама Траоре летом может перебраться в Мир РПЛ.

28-летнего малийца предложили « », « », и «Крыльям Советов», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, агент Траоре просит для него контракт на 2,5 сезона с зарплатой около 800 тыcяч евро в год.

Срок соглашения полузащитника с клубом из Чемпионшипа истекает 30 июня, и Траоре не хочет его продлевать – он не прочь поиграть в .

Также игроком интересуются « » и «Лас-Пальмас».

В 20 матчах сезона в Чемпионшипе на счету Траоре 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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