Ультрас «Удинезе» заявили, что расизма в адрес Меньяна не было: «В соцсетях или по ТВ что-то говорят, и все верят? Предъявите доказательства»

Ультрас «Удинезе» заявили, что расизма в адрес Майка Меньяна не было.

На 33-й минуте матча с « » голкипер «россонери», указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.

Возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.

«50 камер, микрофоны, официальные лица, но единственный, кто услышал это мистическое расистское оскорбление, – это ? Президент ФИФА, который находится под следствием по обвинению в отмывании денег, и президент Национального олимпийского комитета Италии осуждают то, что не доказали ни полиция, ни спортивные власти.

Как овцы, они говорят что-то по телевизору или в социальных сетях, и все этому верят? Прежде чем порочить нашу фанбазу и наших болельщиков, по крайней мере, предъявите доказательства», – сказано в заявлении объединения фанатов Amarcord.

Отметим, что сейчас в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино нет никаких расследований – дело закрыли в октябре 2023-го.

Ранее Меньяна поддержал мэр Удине, который предложил сделать вратаря « » почетным гражданином города.

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