Ультрас «Удинезе» заявили, что расизма в адрес Меньяна не было: «В соцсетях или по ТВ что-то говорят, и все верят? Предъявите доказательства»

Теги Милан Удинезе серия А Италия болельщики Майк Меньян дискриминация Футбол

Ультрас «Удинезе» заявили, что расизма в адрес Майка Меньяна не было.

На 33-й минуте матча с «Удинезе» голкипер «россонери», указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.

Возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.

«50 камер, микрофоны, официальные лица, но единственный, кто услышал это мистическое расистское оскорбление, – это Майк Меньян? Президент ФИФА, который находится под следствием по обвинению в отмывании денег, и президент Национального олимпийского комитета Италии осуждают то, что не доказали ни полиция, ни спортивные власти.

Как овцы, они говорят что-то по телевизору или в социальных сетях, и все этому верят? Прежде чем порочить нашу фанбазу и наших болельщиков, по крайней мере, предъявите доказательства», – сказано в заявлении объединения фанатов Amarcord.

Отметим, что сейчас в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино нет никаких расследований – дело закрыли в октябре 2023-го. 

Ранее Меньяна поддержал мэр Удине, который предложил сделать вратаря «Милана» почетным гражданином города.

Расистский скандал – Меньян ушел с поля из-за обезьяньих криков. Глава ФИФА предложил давать технарь

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22 комментария
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- Какие ваши доказательства?
- Негриум
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Так записи удалили расисты. Понятно же.
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Как закрыли дело против лысого шарлатана инфантина куда как интереснее
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После этого обращения фанатов больше всего напрягся Инфантино, что против него опять дело завели
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как же сейчас все боятся BLM! позорище!
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Помню и про Вини так говорили, тут еще на спортсе комментарии были типа "пока не доказано - не #### что сказано"!

Когда чуть позже буквально крупным планом показали лица этих фанатов, оскорбляющих Вини на расовой почве, я че-то не вспомнил извинении от местных комментаторов.
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Ответ Футбол, хоккей итд
Комментарий удален модератором
непорядочные темнокожие люди
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Хотя бы у кого то есть яйца.
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Если действительно ничего не было.
Фанатам надо подавать ответный иск.
На стадионе десятки камер , тысячи телефонов.
Доказательства либо есть , либо нет.
Если игрок не сможет доказать факт расизма , то надо его наказывать за это.
+5
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Ответ gukmamop
Так записи удалили расисты. Понятно же.
Логично. Изображение же на них какое? Цветное!
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Ответ AmanEsen
Помню и про Вини так говорили, тут еще на спортсе комментарии были типа "пока не доказано - не #### что сказано"! Когда чуть позже буквально крупным планом показали лица этих фанатов, оскорбляющих Вини на расовой почве, я че-то не вспомнил извинении от местных комментаторов.
А чего ты хочешь от местных комментаторов. Там морального духа как в деревенском туалете. Сколько раз слышал уверенные утверждения, а дальше тишина и язык в одном месте.
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Я тоже так думаю, повелись бл. Может они его просто оскорбляли, всяким матом, но не расистским. А тот устал слушать и пошел к судье, меня тут обезьяной обозвали. Знает ведь что это проверенный метод привлечь внимание. Сказал бы просто оскорбляют, судья сказал бы ну и что потерпи. А если расизм сразу шумиха и тд. Меньян об знает вот и решил так сделать. Правы болелы где доказательства? Сегодня в прозрачном мире все можно записать и снять. Когда Меньяна оскорбляли в Турине, там все было правдой, ибо запись есть как этот пьяный орет
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Пока не доказано, не ****, что сказано. (С) Ультрас Лацио
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Здесь слово против слова
Я склонен верить, что Меньян это не придумал и не устроил сцену на ровном месте. Значит были причины.
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Ну вроде по делу всё сказали. Меня тоже очень беспокоит современная тенденция признавать человека виновным на основании голословного обвинения, без каких либо доказательств.
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Если вас облаяла собака - нормальный человек не обижается и не обращает на нее внимания - сама успокоится и отстанет. С любой провокацией точно так же.
Если уханье обезьяны оскорбляет темнокожих людей, то им нужно обратиться к психологу. Значит они реально чувствуют себя такими и вовсе не гордятся цветом своей кожи , как заявляют.
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Меньян - это позор на теле Серии А.
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Ответ Футбол, хоккей итд
Комментарий удален модератором
За что респект-то?

А в иерархии респектов у вас Лацио с нациками в топе, а за ними фанаты Зенита с петардами в сторону Шунина?
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Ответ King_X
За что респект-то? А в иерархии респектов у вас Лацио с нациками в топе, а за ними фанаты Зенита с петардами в сторону Шунина?
А на каком месте в твоëм списке фанаты Спартака со свастикой и нацистским приветствием?
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Комментарий удален модератором
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