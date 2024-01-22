Ультрас «Удинезе» заявили, что расизма в адрес Меньяна не было: «В соцсетях или по ТВ что-то говорят, и все верят? Предъявите доказательства»
Ультрас «Удинезе» заявили, что расизма в адрес Майка Меньяна не было.
На 33-й минуте матча с «Удинезе» голкипер «россонери», указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.
Возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.
«50 камер, микрофоны, официальные лица, но единственный, кто услышал это мистическое расистское оскорбление, – это Майк Меньян? Президент ФИФА, который находится под следствием по обвинению в отмывании денег, и президент Национального олимпийского комитета Италии осуждают то, что не доказали ни полиция, ни спортивные власти.
Как овцы, они говорят что-то по телевизору или в социальных сетях, и все этому верят? Прежде чем порочить нашу фанбазу и наших болельщиков, по крайней мере, предъявите доказательства», – сказано в заявлении объединения фанатов Amarcord.
Отметим, что сейчас в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино нет никаких расследований – дело закрыли в октябре 2023-го.
Ранее Меньяна поддержал мэр Удине, который предложил сделать вратаря «Милана» почетным гражданином города.
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- Негриум
Когда чуть позже буквально крупным планом показали лица этих фанатов, оскорбляющих Вини на расовой почве, я че-то не вспомнил извинении от местных комментаторов.
Фанатам надо подавать ответный иск.
На стадионе десятки камер , тысячи телефонов.
Доказательства либо есть , либо нет.
Если игрок не сможет доказать факт расизма , то надо его наказывать за это.
Я склонен верить, что Меньян это не придумал и не устроил сцену на ровном месте. Значит были причины.
Если уханье обезьяны оскорбляет темнокожих людей, то им нужно обратиться к психологу. Значит они реально чувствуют себя такими и вовсе не гордятся цветом своей кожи , как заявляют.
А в иерархии респектов у вас Лацио с нациками в топе, а за ними фанаты Зенита с петардами в сторону Шунина?