«Удинезе»: «Осуждаем расизм и выступаем против любых форм дискриминации. Мы солидарны с Меньяном, будем сотрудничать со следователями»

«Удинезе» осудил расизм в адрес вратаря «Милана» Майка Меньяна.

На 33-й минуте матча с « » голкипер «россонери», указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.

Возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте

«Удинезе» приносит глубокие извинения и осуждает все акты расизма и насилия. Мы подтверждаем свое неприятие любых форм дискриминации и выражаем глубокую солидарность с игроком « » в свете прискорбного эпизода, произошедшего в субботу на нашем стадионе.



«Удинезе» будет сотрудничать со всеми следственными органами, чтобы обеспечить немедленное выяснение обстоятельств инцидента, с целью принятия всех необходимых мер для наказания виновных.



Будем продолжать усердно работать, как мы всегда это делали, чтобы способствовать разнообразию и интеграции всех этнических групп, культур и языков среди наших игроков, сотрудников, жителей города и болельщиков, которые всегда проявляли справедливость», – говорится в заявлении клуба.