«Удинезе»: «Осуждаем расизм и выступаем против любых форм дискриминации. Мы солидарны с Меньяном, будем сотрудничать со следователями»

Теги Милан Удинезе серия А Италия Майк Меньян дискриминация Футбол

«Удинезе» осудил расизм в адрес вратаря «Милана» Майка Меньяна.

На 33-й минуте матча с «Удинезе» голкипер «россонери», указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.

Возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте

«Удинезе» приносит глубокие извинения и осуждает все акты расизма и насилия. Мы подтверждаем свое неприятие любых форм дискриминации и выражаем глубокую солидарность с игроком «Милана» Майком Меньяном в свете прискорбного эпизода, произошедшего в субботу на нашем стадионе.

«Удинезе» будет сотрудничать со всеми следственными органами, чтобы обеспечить немедленное выяснение обстоятельств инцидента, с целью принятия всех необходимых мер для наказания виновных.

Будем продолжать усердно работать, как мы всегда это делали, чтобы способствовать разнообразию и интеграции всех этнических групп, культур и языков среди наших игроков, сотрудников, жителей города и болельщиков, которые всегда проявляли справедливость», – говорится в заявлении клуба.

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6 комментариев
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Когда тебя оскорбляют, то глупо делать вид, что ты равнодушен. У тебя есть голова, руки и воля, которые даны тебе не для того чтобы терпеть унижения, а для того чтобы не допускать его в отношении себя.
Так что Меньян сделал все правильно.
Любого из комментаторов тут оскорби и он будет верещать как баба.
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Ответ Kirlian
Когда тебя оскорбляют, то глупо делать вид, что ты равнодушен. У тебя есть голова, руки и воля, которые даны тебе не для того чтобы терпеть унижения, а для того чтобы не допускать его в отношении себя. Так что Меньян сделал все правильно. Любого из комментаторов тут оскорби и он будет верещать как баба.
Согласен со всем, кроме сравнения с бабами) Чем бабы-то провинились?)
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заслужил не надо было танцевать и болельщикам что-то кричать.
А ой это не про того написал...
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Ясно что провокация была, чтобы психологически "сломать" Майка. У Удинезе игроки почернее играли. Свои же, им не ухали.....
Там если сравнить игроков, то по сравнению с некоторыми из Удине, Меньян просто блондин!
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