Мэр Удине предложил сделать Меньяна почетным гражданином города: «Удинезе» всегда был мультикультурным и инклюзивным. Несколько ослепленных расизмом людей не могут унизить наши ценности»
Мэр Удине поддержал Майка Меньяна после инцидента в матче с «Удинезе».
Напомним, субботний матч «Милана» и «Удинезе» (3:2) в Серии А приостанавливали в 1-м тайме после жалоб Меньяна на проявления расизма со стороны болельщиков хозяев. После матча голкипер «Милана» заявил, что слышал обезьяньи крики с трибун.
Мэр Удине Альберто Феличе Де Тони опубликовал в соцсетях заявление по поводу инцидента, в котором осудил поведение болельщиков «Удинезе» и предложил сделать Меньяна почетным гражданином города.
«Удине – не расистский город, он имеет долгую историю гостеприимства. Поэтому я лично приглашаю Меньяна в Удине для совместной реализации инициатив, посвященных молодежи, при поддержке Fondazione Milan. Я также предлагаю городскому совету предоставить ему почетное гражданство.
Меня глубоко ранило то, что произошло [на матче], и солидарен с фриульцами и болельщиками «Удинезе» которые согласны с оценкой произошедшего. Наши ценности не могут унизить несколько людей, ослепленных расизмом. Это должно стать поворотным моментом в борьбе с любой дискриминацией.
Удине имеет долгую историю гостеприимства, солидарности, взаимного уважения, которое не может быть поставлено под сомнение одним безумным жестом.
Я хочу, чтобы Меньян вернулся в Удине, чтобы своим личным опытом направить очень сильное послание молодому поколению: будущее основано на инклюзивности, уважении и плодотворных взаимоотношениях. 14% жителей города имеют иностранное происхождение. Наша территория всегда была перекрестком народов и культур. Здесь нет места дискриминации.
Мир футбола, оживленный болельщиками и соперничеством, находится на передовой борьбы с расизмом. «Удинезе» всегда был мультикультурным и инклюзивным. Фриульцы – пример солидарности и внимания к ближнему. Вместе мы докажем это еще раз», – написал Де Тони.
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