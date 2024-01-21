«Милан» в поддержку Меньяна и борьбы с расизмом на день отказался от постов в соцсетях

Теги Милан Удинезе серия А Италия болельщики Майк Меньян соцсети дискриминация Футбол

«Милан» в поддержку Майка Меньяна на день отказался от постов в соцсетях.

На 33-й минуте матча с «Удинезе» голкипер «россонери», указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.

Возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.

«После неприемлемых событий, случившихся во время матча против «Удинезе», «Милан» решил ничего не публиковать в соцсетях сегодня, 21 января 2024 года, в поддержку Майка Меньяна и борьбы против расизма», – сказано в сообщении «россонери» в твиттере.

Меньян о расизме: «Зрители, которые все слышали и промолчали, и «Удинезе», вы сообщники. Власти, если вы ничего не сделаете, тоже ими станете. Это сложная битва, но мы ее выиграем»

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47 комментариев
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Зачем так жестко то
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Расистам дали нехилую пощечину, вряд-ли они оправятся после такого.
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Черный день для клубных медиа Милана
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Теперь Милан просто Нери без Россо
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Сильный ход. Это вам не на колено вставать.
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это было не просто смело
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Вау. Ну после такого конечно расизма больше не будет. 🤦🏻‍♂️
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А в чем, собственно говоря, заключается поддержка?
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Уделали расистов!
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надо отказаться от черных полосок на форме, как минимум)
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Общество твиттерастов. Стыдно.
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«Милан» в поддержку Меньяна и борьбы с расизмом на день отказался от постов в соцсетях. перелогинился под "Интером" и строчит
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отказались от постов, выложив пост. жесткий протест
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Их борьба))

No pasaran!
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Меньян легенда! Я думаю это будущий президент уефа или фифа, может клуб какой нибудь возглавит. Ментальность победителя, прирожденный лидер. Терпила бы промолчал не высказывал претензий, а Меньян не промолчал. Наказал удинезе, наказал фанатов. Молчание или игнорирование проблемы только усугубляет проблему, быдлу и невежде всегда надо давать отпор.
+3
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+3
Представьте ситуацию. Идут парень с девушкой. Нападают хулиганы. Что делает парень? В знак протеста снимает хулиганов на камеру телефона. Только потом у него отбирают телефон, деньги. Парень и девушка избиты. Вот так тут.
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Сильно!
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Форца Милан, форца Меньян ! ✊🔴⚫
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вот если бы Бузова отказалась, тогда сенсация... а так - какой-то Милан
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Ответ kaka10
Теперь Милан просто Нери без Россо
Наоборот, просто россо
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значит я тоже вместе с Меньяном, но уже 211 дней
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Подвиг!
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дерзко 🤣
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Ответ ParvizLNDRreal
Ментально человек слаб. Сейчас меня закидают минусами, но яркий пример Алвес. Кинули банан, он его поднял и съел, и уверен он этим действием просто морально уничтожил тех, кто кинул банан этот. А вот эти выходки, с уходом с поля, и всякими такими действиями, наоборот доставляют удовольствие этим имбицилам.
Форца Милан форца Маньян ! ✊🔴⚫
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Правильно понимаю, что они написали в твиттер сообщение о том, что ничего не будут писать в твиттер?
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более бесполезного действия не могу представить
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Могут не на день, а на целый год акцию продлить? И желательно чтобы борцы с расизмом тоже вместе с ними шли?
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серьёзная проблема требует серьёзных решений.
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Ментально человек слаб. Сейчас меня закидают минусами, но яркий пример Алвес. Кинули банан, он его поднял и съел, и уверен он этим действием просто морально уничтожил тех, кто кинул банан этот. А вот эти выходки, с уходом с поля, и всякими такими действиями, наоборот доставляют удовольствие этим имбицилам.
+1
-1
0
Форца Милан форца Маньян ! ✊🔴⚫
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