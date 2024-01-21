«Милан» в поддержку Меньяна и борьбы с расизмом на день отказался от постов в соцсетях
«Милан» в поддержку Майка Меньяна на день отказался от постов в соцсетях.
На 33-й минуте матча с «Удинезе» голкипер «россонери», указывая на трибуны, пошел к главному судье Фабио Мареске. Рефери, выслушав француза, принял решение прервать матч 21-го тура Серии А и увести команды к скамейкам.
Возмущенный Меньян ушел в подтрибунное помещение, сняв перчатки. Партнеры догнали его и убедили вернуться. Игра возобновилась на 39-й минуте.
«После неприемлемых событий, случившихся во время матча против «Удинезе», «Милан» решил ничего не публиковать в соцсетях сегодня, 21 января 2024 года, в поддержку Майка Меньяна и борьбы против расизма», – сказано в сообщении «россонери» в твиттере.
Меньян о расизме: «Зрители, которые все слышали и промолчали, и «Удинезе», вы сообщники. Власти, если вы ничего не сделаете, тоже ими станете. Это сложная битва, но мы ее выиграем»
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