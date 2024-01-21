Пиоли о расизме фанатов «Удинезе»: «Надоело слышать это на стадионе, невежды должны оставаться дома. Горжусь, что тренирую такого игрока, как Меньян»
Стефано Пиоли поддержал Майка Меньяна на фоне инцидента в матче с «Удинезе».
Вчерашний матч Серии А (3:2) приостанавливали в 1-м тайме после жалоб Меньяна на проявления расизма со стороны болельщиков «Удинезе». После матча голкипер «Милана» заявил, что слышал обезьяньи крики с трибун.
«Конечно, он был разочарован. Я горжусь тем, что тренирую такого уважительного и честного человека, как Майк.
Нам надоело слышать на стадионе некоторые вещи – невежественные люди должны оставаться дома», – сказал главный тренер «Милана» в интервью Sky Sport Italia.
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Здоровья Пиоли!
Пиоли не топ,он околотоп,управляет этим сбродом. Но его потолок виден. Потому тут подход комплексный—или Милан превращается в Аякс и Дортмунд,продавая игроков,вырастив их,оставив Пиоли. Или берет топового тренера и решает задачи трофеев. Манибол это круто,но он не даст титулов,увы.