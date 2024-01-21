Пиоли о расизме фанатов «Удинезе»: «Надоело слышать это на стадионе, невежды должны оставаться дома. Горжусь, что тренирую такого игрока, как Меньян»

Теги Милан Удинезе Стефано Пиоли серия А Италия болельщики Майк Меньян дискриминация Футбол

Стефано Пиоли поддержал Майка Меньяна на фоне инцидента в матче с «Удинезе».

Вчерашний матч Серии А (3:2) приостанавливали в 1-м тайме после жалоб Меньяна на проявления расизма со стороны болельщиков «Удинезе». После матча голкипер «Милана» заявил, что слышал обезьяньи крики с трибун.

«Конечно, он был разочарован. Я горжусь тем, что тренирую такого уважительного и честного человека, как Майк.

Нам надоело слышать на стадионе некоторые вещи – невежественные люди должны оставаться дома», – сказал главный тренер «Милана» в интервью Sky Sport Italia.

Расистский скандал – Меньян ушел с поля из-за обезьяньих криков. Глава ФИФА предложил давать технарь

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14 комментариев
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100 лет со дня смерти Ленина.
Здоровья Пиоли!
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Пиоли красавчик. Ведь он тоже терпит много хейта и критики со стороны невежественных фанатов. Вот Лаврентьев заткнулся после серии побед от Милана и другие якобы фанаты Милана не пишут глупые комментарии о том, что Милан плох, Пиоли плохой тренер, подавайте Мотту и тд. Меня и самого минусят по страшному, хотя точка зрения, что Пиоли хороший тренер, Редбирд проделал хорошую работу на трансферном рынке, а Мальдини лох позорный за собой имеют веские аргументы. Только трепло может писать Пиоли аут не имея полной картинки текущей ситуации в клубе, спортивных показателей, качества игры. А писать Пиоли аут и давайте поменяем его на Мотту, который молодой и перпективный- сущий бред. Пиоли топ тренер- это база, это всегда надо иметь в виду. Я ещё не видел в серии А ни одного тренера, который без финансирования с Мессиасами, Йовичами, Салемакерсами- поднял бы Милан с фактически дна, вывел на топ уровень и держал бы результаты.
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Ответ Михаил Зюбин
ID через госуслуги Италии))
Европейские цифровые сервисы - это дно. Там будут изобретать гос.услуги лет 5 и сделают в итоге хз что, которым пользоваться никак нельзя.
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Ответ d.xoxlov
Единственный эффективный – играть без зрителей.
а без зрителей не будет денег) Футболисты будут играть бесплатно? О теме расизма заговорили с приходом больших денег...даже странно.
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ID через госуслуги Италии))
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Ответ ya_za_ac_milan
Пиоли красавчик. Ведь он тоже терпит много хейта и критики со стороны невежественных фанатов. Вот Лаврентьев заткнулся после серии побед от Милана и другие якобы фанаты Милана не пишут глупые комментарии о том, что Милан плох, Пиоли плохой тренер, подавайте Мотту и тд. Меня и самого минусят по страшному, хотя точка зрения, что Пиоли хороший тренер, Редбирд проделал хорошую работу на трансферном рынке, а Мальдини лох позорный за собой имеют веские аргументы. Только трепло может писать Пиоли аут не имея полной картинки текущей ситуации в клубе, спортивных показателей, качества игры. А писать Пиоли аут и давайте поменяем его на Мотту, который молодой и перпективный- сущий бред. Пиоли топ тренер- это база, это всегда надо иметь в виду. Я ещё не видел в серии А ни одного тренера, который без финансирования с Мессиасами, Йовичами, Салемакерсами- поднял бы Милан с фактически дна, вывел на топ уровень и держал бы результаты.
Зачем на Мотту? На Конте. Его хоть и ругают,только вот вторую звезду он сделать может.
Пиоли не топ,он околотоп,управляет этим сбродом. Но его потолок виден. Потому тут подход комплексный—или Милан превращается в Аякс и Дортмунд,продавая игроков,вырастив их,оставив Пиоли. Или берет топового тренера и решает задачи трофеев. Манибол это круто,но он не даст титулов,увы.
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