Пиоли о расизме фанатов «Удинезе»: «Надоело слышать это на стадионе, невежды должны оставаться дома. Горжусь, что тренирую такого игрока, как Меньян»

Стефано Пиоли поддержал Майка Меньяна на фоне инцидента в матче с «Удинезе».

Вчерашний матч Серии А (3:2) приостанавливали в 1-м тайме после жалоб на проявления расизма со стороны болельщиков « ». После матча голкипер «Милана» заявил, что слышал обезьяньи крики с трибун.

«Конечно, он был разочарован. Я горжусь тем, что тренирую такого уважительного и честного человека, как Майк.

Нам надоело слышать на стадионе некоторые вещи – невежественные люди должны оставаться дома», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sport Italia.

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