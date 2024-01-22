«Лион» работает над возвращением Бензема, но договориться с «Аль-Иттихадом» будет очень сложно

Теги Лион Карим Бензема лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Лион» хочет подписать Карима Бензема из «Аль-Иттихада».

По данным RMC Sport, «Лион» работает над возвращением форварда, который оказался в сложной ситуации в саудовском клубе. Организовать сделку будет очень сложно – особенно с финансовой точки зрения.

Руководство «Лиона» рассчитывает, что в организации сделки помогут хорошие отношения между компанией Eagle, которая владеет клубом, и Саудовской Аравией.

Однако организовать переход будет очень сложно, так как Саудовская Аравия сильно потратилась на Бензема и рассматривала его как одну из главных звезд чемпионата. Его не хотят отпускать через полгода после перехода.

Бензема – воспитанник «Лиона». За 5 сезонов в клубе он выиграл 7 трофеев, а затем перешел в «Реал».

Ранее француз опоздал в расположение «Аль-Иттихада» на 17 дней, это привело клуб в ярость. Его отстранили от сборов с командой, хотя окружение форварда утверждало, что Карим не прибыл вовремя «из-за циклона на Маврикии».

Чемпионат Саудовской Аравии возобновится в феврале. «Аль-Иттихад» сыграет на выезде с «Аль-Таи».

Бензема забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 20 матчах за саудовский клуб. Его подробная статистика – здесь.

На Бензема злятся в СА: за лень и безразличие. А он, говорят, самовольно улетел из страны

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10 комментариев
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"Лига 1 слабее верблюд-шипа" 🤡
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Самое смешное, что у Бензема спортс не учитывает голы из товарищеского кубка арабов, а у Кришти учитывает, так как без них он не обошел бы Кейна и Мбаппе в списке лучших бомбардиров года))))) Так-то у Бензема с учетом того турнира 15 голов за Аль-Иттихад, а не 12)
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Это будет красивая история возвращения в родной клуб.
А если удастся ещё с десяток голов наколотить за оставшиеся полсезона, то будет вообще прелесть.
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Ответ Капибарбер
"Лига 1 слабее верблюд-шипа" 🤡
Кринжик отрабатывает каждую копейку))
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Ответ Юлия Закаблукова
Комментарий удален пользователем
он в 2009 покинул клуб
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Ответ Master Slova
что красивого в том, что Карим говорил как он мечтал играть в мусульманской стране, потому что сам мусульманин, а теперь сваливает через полгода, ну клоун, че сказать
Я про возвращение в Лион, а не уход из нынешней команды, откуда бы она не была, и что бы он там не говорил.
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Комментарий удален пользователем
Ооо оч прикольно
Как раз сможет помочь родному клубу
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Такая же вероятность,как Маур в СА в ближайшее время. Не потянут они запросов самого Бенза
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Тогда уж и Бен-Арфа надо возвращать, огонь была команда
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Это будет красивая история возвращения в родной клуб. А если удастся ещё с десяток голов наколотить за оставшиеся полсезона, то будет вообще прелесть.
что красивого в том, что Карим говорил как он мечтал играть в мусульманской стране, потому что сам мусульманин, а теперь сваливает через полгода, ну клоун, че сказать
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