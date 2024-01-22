«Лион» работает над возвращением Бензема, но договориться с «Аль-Иттихадом» будет очень сложно
«Лион» хочет подписать Карима Бензема из «Аль-Иттихада».
По данным RMC Sport, «Лион» работает над возвращением форварда, который оказался в сложной ситуации в саудовском клубе. Организовать сделку будет очень сложно – особенно с финансовой точки зрения.
Руководство «Лиона» рассчитывает, что в организации сделки помогут хорошие отношения между компанией Eagle, которая владеет клубом, и Саудовской Аравией.
Однако организовать переход будет очень сложно, так как Саудовская Аравия сильно потратилась на Бензема и рассматривала его как одну из главных звезд чемпионата. Его не хотят отпускать через полгода после перехода.
Бензема – воспитанник «Лиона». За 5 сезонов в клубе он выиграл 7 трофеев, а затем перешел в «Реал».
Ранее француз опоздал в расположение «Аль-Иттихада» на 17 дней, это привело клуб в ярость. Его отстранили от сборов с командой, хотя окружение форварда утверждало, что Карим не прибыл вовремя «из-за циклона на Маврикии».
Чемпионат Саудовской Аравии возобновится в феврале. «Аль-Иттихад» сыграет на выезде с «Аль-Таи».
Бензема забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 20 матчах за саудовский клуб. Его подробная статистика – здесь.
На Бензема злятся в СА: за лень и безразличие. А он, говорят, самовольно улетел из страны
А если удастся ещё с десяток голов наколотить за оставшиеся полсезона, то будет вообще прелесть.
Как раз сможет помочь родному клубу