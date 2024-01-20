Бензема подал в суд на политика за слова «Карим хочет соблюдать законы шариата». Земмуру грозит год тюрьмы и штраф 45 000 евро за клевету

Теги Карим Бензема лига 1 Франция происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика религия Футбол

Карим Бензема подал в суд на политика за слова о нем и законах шариата.

В октябре 2023 года нападающий «Аль-Иттихада» написал о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей». Лидер националистической партии «Реконкиста» и бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил: «Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами».

Адвокат футболиста Хьюг Вижье сообщил о подаче иска за клевету в парижский суд. Земмуру грозит один год тюремного заключения и штраф в размере 45 000 евро в рамках этого дела.

Ранее Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции после обвинений в связи с «Братьями-мусульманами»*. Он заявил об ущербе чести и репутации.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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34 комментария
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Ответ Andrey Andreev
Он может судиться сколько угодно, но правды не скроешь, Бензема пособник террористов
Следующая новость: Бензема подал в суд на Andrey Andreev за комментарий на Sports.ru
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За базар надо отвечать - причем всем сторонам. Лишь бы суды не были ангажированы, а также отзеркалить наказание, если политик прав
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Заявление Бензема подал в шариатский суд по месту жительства ответчика.
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Бензема прав. Законы шариата не сегодня-завтра станут основополагающим нормативно-правовым актом Франции. Этот Земмур слишком многое на себя берёт.
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Ответ stakh70
Бензема"Святые люди всего навсего насиловали и обливали бензином девушек и младенцев,а эти сволочи бросаются бомбами!!!"
Бросаются бомбами на кого? Это малолетние дети убивали и насиловали?
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+6
сто ударов палкой этому господину
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Бензема"Святые люди всего навсего насиловали и обливали бензином девушек и младенцев,а эти сволочи бросаются бомбами!!!"
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+5
Земмур базированный мужик, его бы в президенты, а Карима к братьям мусульманам
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Ответ kellhus
Бензема прав. Законы шариата не сегодня-завтра станут основополагающим нормативно-правовым актом Франции. Этот Земмур слишком многое на себя берёт.
Уже сегодня во многих районах Парижа и страны это действующее законодательство.
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Он может судиться сколько угодно, но правды не скроешь, Бензема пособник террористов
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Ответ igls54
За базар надо отвечать - причем всем сторонам. Лишь бы суды не были ангажированы, а также отзеркалить наказание, если политик прав
Если политик прав, он должен (по закону!) передать имеющуюся информацию правоохранителям. А если бы у тех была информация, они бы дело возбудили и без политика. Остальное - пустой треп!
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Ответ Andrey Andreev
Он может судиться сколько угодно, но правды не скроешь, Бензема пособник террористов
А в чем пособничество заключается?🤔
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+3
в зиндан его, короче
+3
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Ответ kellhus
Бензема прав. Законы шариата не сегодня-завтра станут основополагающим нормативно-правовым актом Франции. Этот Земмур слишком многое на себя берёт.
и как там во Франции - сын главы одного из регионов бьет кого-то на камеру?) Про шариат кто пишет то?)
+5
-3
+2
Ответ stakh70
Бензема"Святые люди всего навсего насиловали и обливали бензином девушек и младенцев,а эти сволочи бросаются бомбами!!!"
Насиловали и обливали бензином. Потом больше половины опровергли официально, еще часть оставили без комментариев. Но мозги знатно засрали и результата добились, уже никто и не читал опровержения...
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Ответ igls54
За базар надо отвечать - причем всем сторонам. Лишь бы суды не были ангажированы, а также отзеркалить наказание, если политик прав
Да пусть отвечает за свой базар , что объявил человека террористом лишь из за того , что он мусульманин.
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Бензема сейчас отчалЯт из саудовского клуба,без компенсации,так что ему надо денег срубить. Хотя бы с политиков.
Но и тут он потерпит неудачу.
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Он заявил об ущербе чести и репутации.

Это надо еще постараться нанести ущерб репутации Карима
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Ответ MustangGT
Бросаются бомбами на кого? Это малолетние дети убивали и насиловали?
Если бы терористы не прятались между малолетними детьми жертв было бы меньше. Но они же бороться за права этих самых малолетних детей.
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Ответ MustangGT
Вот за это Карима уважаю - "гнилой базар" нельзя прощать.
Кровь за кровь.
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Ответ MustangGT
Бросаются бомбами на кого? Это малолетние дети убивали и насиловали?
у тебя есть решение конфликта?
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Ответ MustangGT
Бросаются бомбами на кого? Это малолетние дети убивали и насиловали?
Так они прячутся за этими детьми)им предлагали уйти всех гражданских
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За шантаж Бензема не посадили, а тут посадят, ага
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Надеюсь, что Карим выиграет суд!
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Подал в суд за клевету. Соблюдать законы шариата не собирается, так получается
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Братья..., хорошая организация, бензема это ты зря
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А какого хрена этот алжирский еврей говорит за всю Францию?
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«Неверные – это мы с вами»

Неуместное заявление во Франции образца 2024 года.
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