Бензема подал в суд на политика за слова «Карим хочет соблюдать законы шариата». Земмуру грозит год тюрьмы и штраф 45 000 евро за клевету

Карим Бензема подал в суд на политика за слова о нем и законах шариата.

В октябре 2023 года нападающий « » написал о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей». Лидер националистической партии «Реконкиста» и бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил: «Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами».

Адвокат футболиста Хьюг Вижье сообщил о подаче иска за клевету в парижский суд. Земмуру грозит один год тюремного заключения и штраф в размере 45 000 евро в рамках этого дела.

Ранее Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции после обвинений в связи с «Братьями-мусульманами»*. Он заявил об ущербе чести и репутации.

* «Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.