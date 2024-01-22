Невилл о жалобах клубов АПЛ на судей в PGMOL: «Позор! «Ливерпуль» и «Арсенал» создали прецедент для этого безобразия»

Теги Гари Невилл Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал судьи Ноттингем Форест Брентфорд соцсети Айвен Тоуни Футбол

Гари Невилл раскритиковал клубы, которые жалуются на судей в PGMOL.

Последним таким клубом стал «Ноттингем Форест», обратившийся в организацию, отвечающую за судейство в английском футболе, после матча АПЛ с «Брентфордом» (2:3).

Перед голом со штрафного нападающий Айвен Тоуни дважды передвинул мяч вправо – вместе с пеной, которой судья ставит пометки на газоне. Тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту после матча выразил недовольство бездействием арбитров в этой ситуации: «Все думают, что это ошибка стенки, но мяч сместили почти на метр».

Как пишет Daily Mail, после игры «Ноттингему» объяснили, что положение мяча при штрафном зависит от решения судьи. В подобные эпизоды ВАР вмешиваться не может.

Недовольство действиями «Ноттингем Форест» выразил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.

«То, что клубы пишут в PGMOL, – это позор! «Ливерпуль» и «Арсенал» начали это и создали прецедент для этого безобразия.

Судьи должны работать лучше, сейчас они под огромным давлением. Работать с ними и помогать им прогрессировать – в интересах клубов. В этом публичном позерстве нет необходимости. Говорите с ними, пишите им, чтобы получить объяснения в частном порядке. Но не стоит «объявлять», что вы обратились в PGMOL. Это не изменит решение и никому не поможет! Только добавит давления», – написал Невилл.

«Ливерпуль» обращался в PGMOL несколько раз – как минимум в маесентябре и январе. Сообщалось, что «Арсенал» пожаловался в PGMOL на отношение арбитров к Букайо Сака, но затем Микель Артета опроверг эти сведения.

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36 комментариев
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Судя по тому, как арбитры продолжают косячить не в пользу Ливерпуля, мало жалуются
+57
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+48
Твоя экспертность - вот это позор
+52
-9
+43
Да конечно терять очки из-за тупорылых решений судеек и просто сглатывать, вот как нужно делать, да Гари?Какой же бездарь боже
+32
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+26
Ну да, надо работать с судьями по тихому "за кулисами". Как это делал Фергюссон в свое время.
+22
-1
+21
Ответ ostap&mio&dio
Судя по тому, как арбитры продолжают косячить не в пользу Ливерпуля, мало жалуются
+++
Невилл неадекват, Ливерпуль и Арсенал годами валят судейки
(двух главных конкурентов МС в последние годы, совпадение ли?)
+27
-10
+17
Безобразие - это то, как судят в АПЛ
То, что клубы "жалуются" вполне адекватная реакция на подобную дичь, которая напрямую влияет на результат.
Невилл просто забыл, как при нем на поле, такую же дичь судьи творили во благо его МЮ, а он смиренно молчал со своей критикой и праздновал свои "позорные" победы
+18
-3
+15
Говорящая голова.
Судьям никто не мешает принимать последовательные решения. Уверен у других команд также есть такие моменты, но в частности вчера матч с Борнмутом. Подкат прямой ногой в голень. У Ливерпуля, и в этом и прошлом сезоне за такое были красные карточки. Вчера даже нарушения не зафиксировали игроку Борнмута.
Что на поле, что за ВАР сидят слабоквалифицированые люди, которые не знают футбол. И так из года в год.
+12
-3
+9
Что еще может сказать манк, который на плечах судей кучу трофеев взял.
+9
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+8
Представляю если б МЮ боролся за чемпионство, чтобы он тогда говорил, а так можно и накинуть
+10
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+7
Корешей в бытность игрока МЮ защищает )) Было бы странно, если бы он их критиковал ))
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0
+4
Ответ ман сити фейк
Комментарий скрыт
в каком матче Сити отобрали чистый гол
+4
-1
+3
Ответ Jodye II
Безобразие - это то, как судят в АПЛ То, что клубы "жалуются" вполне адекватная реакция на подобную дичь, которая напрямую влияет на результат. Невилл просто забыл, как при нем на поле, такую же дичь судьи творили во благо его МЮ, а он смиренно молчал со своей критикой и праздновал свои "позорные" победы
Судьи АПЛ суммарно за 1,5 года (под 60 туров при 10 играх в туре) сделали 15 ошибок. Судьи РПЛ за 18 туров - 44, при 8 играх в туре. Гонорар английского судьи за матч - 1,3 тыс евро, российского - 2 тыс. Не знаете вы, что такое безобразие - это РПЛ.
+3
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+3
Матч Брендфорд-Ноттингем. Позор Ливерпулю за то, что судья не увидел как мяч подвинули во время штрафного? Совсем кукуха поехала.
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Грязный гарри впрягается за систему, которая его кормит)
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+3
Этот друг просто отмазывает лигу, не более того. Пропагандист обычный, который формирует общественное мнение. Будет петь то, что скажет ему спонсор лиги - скай спортс
+3
-1
+2
Ну, конечно! Если проблема есть, то о ней надо помолчать - чего орать-то?
Вчера Ливерпуль играл с Борнмутом - не дали при счете 2:0 пенальти на Жоте. Эпизод яснее ясного - подножка аккурат на линии штрафной. На повторе это четко видно, Вар даже игру не притормаживал!

Это что? Типа Ливерпуль и так выиграл - не фиг на это смотреть?

Судьи уже ошибаются не в каких-то сложных, а в самых явных эпизодах. Они плохо работают. Так разберитесь с этим - уберите неспособных, накажите тех, кто еще может исправиться, чтобы старались работать без ошибок.
+2
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Ответ ман сити фейк
Комментарий удален модератором
кому ты сдался, чтобы еще минусовать тебя. Болельщики Ливерпуля уважают себя и клуб, в отличии от нефтяников
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-3
+2
Позор Невилу! И его ручным судьям в эпоху деда
+2
0
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Правильно и делают что пишут, набрали профнепригодных по объявлению и рады, ошибки, на ошибках, вчера в матче с Ливерпулем была прямая красная, но там даже желтой не дали, ворота молотков поставили левейшей пенальти и при этом это лучшая лига мира )))
+5
-3
+2
критика - самый эффективный аргумент для совершенствования в любой сфере деятельности сапиенсов
+1
0
+1
а может эти клоунессы под давлением немного работать лучше начнут, а? Гарри?)

правильно делают! надо писать и озвучивать! пусть нанимают иностранцев, если сами не могут судей квалифицированных ставить.
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грязный гарри
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Ответ belwrestler
Судьи АПЛ суммарно за 1,5 года (под 60 туров при 10 играх в туре) сделали 15 ошибок. Судьи РПЛ за 18 туров - 44, при 8 играх в туре. Гонорар английского судьи за матч - 1,3 тыс евро, российского - 2 тыс. Не знаете вы, что такое безобразие - это РПЛ.
15 ошибок - это, вероятно только то, что они признали. Типа отмененного гола Диаса в матче с Тоттенхэмом. Когда не признать ошибку было бы равносильно признать себя совсем уж идиотами. Поэтому всякие Арсеналы публично и жалуются.
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Ответ ман сити фейк
Не видел ни одного фаната Ливерпуля когда удалили Айю. Тихо радовались победе. Когда выиграет любимая команда после ошибки судей, всем пофиг судья ошибся или нет. Говорят про величие команды похвалят игроков и тренера.
А что, за срыв атаки не положена жёлтая карточка? Или для ситявых какие-то свои правила?)
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Ответ belwrestler
Судьи АПЛ суммарно за 1,5 года (под 60 туров при 10 играх в туре) сделали 15 ошибок. Судьи РПЛ за 18 туров - 44, при 8 играх в туре. Гонорар английского судьи за матч - 1,3 тыс евро, российского - 2 тыс. Не знаете вы, что такое безобразие - это РПЛ.
некорректный пример, в Англии признают ошибкой только какие-то суперочевидные косяки. Если так считать по рпл то тоже получится как бы "мало ошибок"
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Комментарий удален модератором
Есть такое дело. Тогда ноги безнаказанно отрывали и всем судьям было пофиг.((
Сейчас времена не те и судейский произвол должен исчезнуть а ошибки минимизированы..
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Ответ Петрович
Матч Брендфорд-Ноттингем. Позор Ливерпулю за то, что судья не увидел как мяч подвинули во время штрафного? Совсем кукуха поехала.
Чего ещё ожидать от бывшего манка...
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конечно не поможет, судейки накосячят, пропустят матч, принесут извенения, затем снова продолжат косячить, было уже
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Тен Хаг после 3:4: «Два гола «Копенгагена» нужно было отменить. Много решений принималось против нас и в других матчах». Это другое (ЛЧ)? :)
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Комментарий удален модератором
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