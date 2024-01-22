Невилл о жалобах клубов АПЛ на судей в PGMOL: «Позор! «Ливерпуль» и «Арсенал» создали прецедент для этого безобразия»
Гари Невилл раскритиковал клубы, которые жалуются на судей в PGMOL.
Последним таким клубом стал «Ноттингем Форест», обратившийся в организацию, отвечающую за судейство в английском футболе, после матча АПЛ с «Брентфордом» (2:3).
Перед голом со штрафного нападающий Айвен Тоуни дважды передвинул мяч вправо – вместе с пеной, которой судья ставит пометки на газоне. Тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту после матча выразил недовольство бездействием арбитров в этой ситуации: «Все думают, что это ошибка стенки, но мяч сместили почти на метр».
Как пишет Daily Mail, после игры «Ноттингему» объяснили, что положение мяча при штрафном зависит от решения судьи. В подобные эпизоды ВАР вмешиваться не может.
Недовольство действиями «Ноттингем Форест» выразил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.
«То, что клубы пишут в PGMOL, – это позор! «Ливерпуль» и «Арсенал» начали это и создали прецедент для этого безобразия.
Судьи должны работать лучше, сейчас они под огромным давлением. Работать с ними и помогать им прогрессировать – в интересах клубов. В этом публичном позерстве нет необходимости. Говорите с ними, пишите им, чтобы получить объяснения в частном порядке. Но не стоит «объявлять», что вы обратились в PGMOL. Это не изменит решение и никому не поможет! Только добавит давления», – написал Невилл.
«Ливерпуль» обращался в PGMOL несколько раз – как минимум в мае, сентябре и январе. Сообщалось, что «Арсенал» пожаловался в PGMOL на отношение арбитров к Букайо Сака, но затем Микель Артета опроверг эти сведения.
Невилл неадекват, Ливерпуль и Арсенал годами валят судейки
(двух главных конкурентов МС в последние годы, совпадение ли?)
То, что клубы "жалуются" вполне адекватная реакция на подобную дичь, которая напрямую влияет на результат.
Невилл просто забыл, как при нем на поле, такую же дичь судьи творили во благо его МЮ, а он смиренно молчал со своей критикой и праздновал свои "позорные" победы
Судьям никто не мешает принимать последовательные решения. Уверен у других команд также есть такие моменты, но в частности вчера матч с Борнмутом. Подкат прямой ногой в голень. У Ливерпуля, и в этом и прошлом сезоне за такое были красные карточки. Вчера даже нарушения не зафиксировали игроку Борнмута.
Что на поле, что за ВАР сидят слабоквалифицированые люди, которые не знают футбол. И так из года в год.
Вчера Ливерпуль играл с Борнмутом - не дали при счете 2:0 пенальти на Жоте. Эпизод яснее ясного - подножка аккурат на линии штрафной. На повторе это четко видно, Вар даже игру не притормаживал!
Это что? Типа Ливерпуль и так выиграл - не фиг на это смотреть?
Судьи уже ошибаются не в каких-то сложных, а в самых явных эпизодах. Они плохо работают. Так разберитесь с этим - уберите неспособных, накажите тех, кто еще может исправиться, чтобы старались работать без ошибок.
правильно делают! надо писать и озвучивать! пусть нанимают иностранцев, если сами не могут судей квалифицированных ставить.
Сейчас времена не те и судейский произвол должен исчезнуть а ошибки минимизированы..