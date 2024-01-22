Невилл о жалобах клубов АПЛ на судей в PGMOL: «Позор! «Ливерпуль» и «Арсенал» создали прецедент для этого безобразия»

Гари Невилл раскритиковал клубы, которые жалуются на судей в PGMOL.

Последним таким клубом стал «Ноттингем Форест», обратившийся в организацию, отвечающую за судейство в английском футболе, после матча с « » (2:3).

Перед голом со штрафного нападающий дважды передвинул мяч вправо – вместе с пеной, которой судья ставит пометки на газоне. Тренер « » Нуну Эшпириту Санту после матча выразил недовольство бездействием арбитров в этой ситуации: «Все думают, что это ошибка стенки, но мяч сместили почти на метр».

Как пишет Daily Mail, после игры «Ноттингему» объяснили, что положение мяча при штрафном зависит от решения судьи. В подобные эпизоды ВАР вмешиваться не может.

Недовольство действиями «Ноттингем Форест» выразил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» .

«То, что клубы пишут в PGMOL, – это позор! «Ливерпуль» и «Арсенал» начали это и создали прецедент для этого безобразия.

Судьи должны работать лучше, сейчас они под огромным давлением. Работать с ними и помогать им прогрессировать – в интересах клубов. В этом публичном позерстве нет необходимости. Говорите с ними, пишите им, чтобы получить объяснения в частном порядке. Но не стоит «объявлять», что вы обратились в PGMOL. Это не изменит решение и никому не поможет! Только добавит давления», – написал Невилл.

«Ливерпуль» обращался в PGMOL несколько раз – как минимум в мае, сентябре и январе. Сообщалось, что «Арсенал» пожаловался в PGMOL на отношение арбитров к Букайо Сака, но затем Микель Артета опроверг эти сведения.