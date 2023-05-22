«Ливерпуль» пожаловался на судью Брукса в PGMOL. Рефери не удалил защитника «Виллы» Мингза и отменил гол Гакпо из-за офсайда

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия судьи Джон Брукс судья Тайрон Мингз Коди Гакпо Футбол

«Ливерпуль» после домашнего матча с «Астон Виллой» (1:1) остался недоволен судьей.

В конце первого тайма игры 37-го тура АПЛ рефери не стал удалять защитника гостей Тайрона Мингза за удар высоко поднятой стопой в корпус хавбеку Коди Гакпо. В начале второго тайма арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол нидерландца из-за офсайда.

Потеряв очки, «Ливерпуль» отстал от зоны Лиги чемпионов.

Как передает The Guardian, мерсисайдцы направили письмо в PGMOL – организацию, отвечающую за судейство в английском футболе. В нем клуб попросил предоставить пояснения по вышеуказанным эпизодам.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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39 комментариев

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Spitamen Gonzales
Чистейшее удаление. Мало Халанд тогда Мингзу напихал. Грязно играет Мингз
+38
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+38
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MansZ
гол конечно должны были засчитать
+29
-3
+26
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Гоп-стоп
Этот Мингз один из грязнейших игроков в современном футболе.
+16
-2
+14
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llolishe
Гол Гакпо-чистый
Когда реф смотрел эпизод там был только стопкадр это вообще смех-быстро нашли ракурс с которого якобы оффсайд и все

Рефери просто топят Ливерпуль ради 7 upовцев
+25
-13
+12
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MansZ
Ответ MaxB
Ды нет, не должны. В момент скидки Диаса ВВД уже был ближе мяча к воротам, а касание защитника уже пару лет как не обнуляет офсайд (ещё на Евро гол Лукаки России засчитывали, но потом трактовка поменялась). В финале ЛЧ, в аналогичной ситуации гол Бензема справедливо отменили.
Диас скидывал под удар, защитник Виллы целенаправленно прервал передачу. Если это офсайд, то все пасы защитников соперникам должны зачитываться как офсайды
+11
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Ненавидящий2.0
Ну наконец-то, а то одни моменты эксперты обсасывают неделю, а другие технично "не замечают"
+10
-2
+8
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llolishe
В этом же туре гол Уорда-такой же эпизод и гол засчитали
+8
-1
+7
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Отвёртка
Ответ llolishe
В этом же туре гол Уорда-такой же эпизод и гол засчитали
Играл бы Уорд за ЛФК - не зачитали бы))
+8
-2
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llolishe
Ответ Okaka
ты серьезно? ван дейк в офсайде был
В момент паса-нет
+10
-4
+6
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Alex Sarus
Ответ Okaka
как нет, все показали же
игрок ВИЛЛЫ отдал пас на Ван Дейка.
+7
-2
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Red Scouser
Шипами в грудь, повезло Гапко что только царапины.

Ну если за такое не удалять не знаю за что еще
+5
-1
+4
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Alex Sarus
Ответ Spitamen Gonzales
Чистейшее удаление. Мало Халанд тогда Мингзу напихал. Грязно играет Мингз
Да он и в Фирмино летел когда тот гол забивал.
+3
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Lavinka
Ответ Отвёртка
Если бы Гакпо играл за мю - Мингза бы удалили и дали дискву матча на три ))
Каземиро бы удалили и дали дискву на 3 матча .
+2
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Бондарев Олег
Ответ Джейме Ланнистер
Кому кому Ливерпулю не надо жаловаться на судей. Если убрать Вар самое большое количества очков, с них снимется. +8 очков ВАР и так принес за сезон
Ну да, поэтому можно разрешить соперникам их ломать, раз уже пересвистели в их пользу. Правильно?
+2
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Арман Мартиросян
Ответ #SharkTeam
Жалобщики и кабинетчики
В отличие от одного проекта, Ливерпуль не становился Чемпионом благодаря судейским ошибкам.
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Spitamen Gonzales
Чистейшее удаление. Мало Халанд тогда Мингзу напихал. Грязно играет Мингз
вот когда отменят правило, что если сначала ты играешь в мяч, а потом делаешь скворечник в груди соперника это не фол, тогда все будут возликуют. а пока есть идиотское правило о "сначала игре в мяч" существует риск безнаказанно ломать игроков, как скажем пустоголовый Пикфорд сломал Виргила
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MaxB
Ответ MansZ
Диас скидывал под удар, защитник Виллы целенаправленно прервал передачу. Если это офсайд, то все пасы защитников соперникам должны зачитываться как офсайды
Именно. Он прерывал передачу (как Фаб против Реала), а не намеренно пасовал назад. В этом и разница
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Red Line
Ответ Okaka
ты серьезно? ван дейк в офсайде был
попробуй глазами смотреть футбол, а не тем, чем на стуле сидишь.
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vals1702
Уэбб объяснит ) все по инструкции - ну что здесь непонятного
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Alex Sarus
Ответ Okaka
это не пас, он просто выбил, учи правила если бы там не было вдд, то мяч ушел бы просто, но тот был там в офсайде
Лол теоретически любой пас может уйти если там не будет игрока.
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Адам Магомедов
Ответ Гоп-стоп
Этот Мингз один из грязнейших игроков в современном футболе.
Это случайно не Мингз наступил на волосы Златаны ?
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Диер Ташкент
Ответ llolishe
Гол Гакпо-чистый Когда реф смотрел эпизод там был только стопкадр это вообще смех-быстро нашли ракурс с которого якобы оффсайд и все Рефери просто топят Ливерпуль ради 7 upовцев
Точно. Судьи топят Ливерпуль в пользу МЮ. Ещё осенью и зимой вместо игроков ЛФК играли на поле и спецом проигрывали матчи. Вот уж эти судьи, у которых руки ко всему достаёт
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<~Inter~>
Ответ Alex Sarus
игрок ВИЛЛЫ отдал пас на Ван Дейка.
Рикошет не считается пасом
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Vitalijus Bilevicius
Ответ MansZ
Диас скидывал под удар, защитник Виллы целенаправленно прервал передачу. Если это офсайд, то все пасы защитников соперникам должны зачитываться как офсайды
сказано - нецеленаправленно, поэтому оффсайд.
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vladimir.kostrichko
Хорошо,что я не написал эту статью))))))
Блин как же стыдно судьям..Просто топят Ливерпуль.
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