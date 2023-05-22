«Ливерпуль» пожаловался на судью Брукса в PGMOL. Рефери не удалил защитника «Виллы» Мингза и отменил гол Гакпо из-за офсайда
«Ливерпуль» после домашнего матча с «Астон Виллой» (1:1) остался недоволен судьей.
В конце первого тайма игры 37-го тура АПЛ рефери не стал удалять защитника гостей Тайрона Мингза за удар высоко поднятой стопой в корпус хавбеку Коди Гакпо. В начале второго тайма арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол нидерландца из-за офсайда.
Потеряв очки, «Ливерпуль» отстал от зоны Лиги чемпионов.
Как передает The Guardian, мерсисайдцы направили письмо в PGMOL – организацию, отвечающую за судейство в английском футболе. В нем клуб попросил предоставить пояснения по вышеуказанным эпизодам.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Когда реф смотрел эпизод там был только стопкадр это вообще смех-быстро нашли ракурс с которого якобы оффсайд и все
Рефери просто топят Ливерпуль ради 7 upовцев
Ну если за такое не удалять не знаю за что еще
Блин как же стыдно судьям..Просто топят Ливерпуль.