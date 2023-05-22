«Ливерпуль» пожаловался на судью Брукса в PGMOL. Рефери не удалил защитника «Виллы» Мингза и отменил гол Гакпо из-за офсайда

«Ливерпуль» после домашнего матча с «Астон Виллой» (1:1) остался недоволен судьей.

В конце первого тайма игры 37-го тура рефери не стал удалять защитника гостей за удар высоко поднятой стопой в корпус хавбеку . В начале второго тайма арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол нидерландца из-за офсайда.

Потеряв очки, « » отстал от зоны Лиги чемпионов.

Как передает The Guardian, мерсисайдцы направили письмо в PGMOL – организацию, отвечающую за судейство в английском футболе. В нем клуб попросил предоставить пояснения по вышеуказанным эпизодам.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!