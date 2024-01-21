Тоуни перед голом со штрафного дважды подвинул мяч вправо. Нуну недоволен: «Все думают, что это ошибка стенки, но мяч сместили почти на метр»

Нуну Эшпириту Санту остался недоволен голом Айвена Тоуни со штрафного.

Форвард «Брентфорда» перед штрафным дважды передвинул мяч вправо – вместе с пеной, которой судья ставит пометки на газоне. На 19-й минуте матча Тоуни точно пробил со штрафного в ближний нижний угол.

Матч в итоге завершился победой «Брентфорда» 3:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Инглэндом.

– Не смущает ли вас удар Тоуни?

– Конечно, да. Это было смещение мяча. Есть правила: каждый гол должен быть проверен, и каждая ситуация, которая приводит к голу, должна быть проверена. Я не знаю, проверяли ли они, но это смещение мяча.

Я также был удивлен, что игроки не жаловались. Думаю, мы должны быть немного более зрелыми в этой ситуации, потому что это меняет положение стенки.

Все на трибунах думают, что это ошибка стенки с ее положением, но было явное смещение мяча – не только на дюймы (1 дюйм = 2,54 сантиметра – Sports.ru), но и почти на ярд (1 ярд = 0,9144 метров – Sports.ru), – сказал тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту.

Фото: кадр из трансляции NBC