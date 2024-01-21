Тоуни перед голом со штрафного дважды подвинул мяч вправо. Нуну недоволен: «Все думают, что это ошибка стенки, но мяч сместили почти на метр»

Теги премьер-лига Англия судьи Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту Брентфорд Даррен Инглэнд Айвен Тоуни Футбол

Нуну Эшпириту Санту остался недоволен голом Айвена Тоуни со штрафного.

Форвард «Брентфорда» перед штрафным дважды передвинул мяч вправо – вместе с пеной, которой судья ставит пометки на газоне. На 19-й минуте матча Тоуни точно пробил со штрафного в ближний нижний угол.

Матч в итоге завершился победой «Брентфорда» 3:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Инглэндом.

– Не смущает ли вас удар Тоуни?

– Конечно, да. Это было смещение мяча. Есть правила: каждый гол должен быть проверен, и каждая ситуация, которая приводит к голу, должна быть проверена. Я не знаю, проверяли ли они, но это смещение мяча.

Я также был удивлен, что игроки не жаловались. Думаю, мы должны быть немного более зрелыми в этой ситуации, потому что это меняет положение стенки.

Все на трибунах думают, что это ошибка стенки с ее положением, но было явное смещение мяча – не только на дюймы (1 дюйм = 2,54 сантиметра – Sports.ru), но и почти на ярд (1 ярд = 0,9144 метров – Sports.ru), – сказал тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту.

Фото: кадр из трансляции NBC

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15 комментариев
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Я правильно понимаю, что Тоуни не играл 8 месяцев из-за бана, вернулся и в первой же игре обошел Антони по количеству результативных действий в сезоне?)
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На скриншотах нет явного смещения. Кроме того, сами защитники стоят на, а не за линией из пены.
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Ответ yrok77
Комментарий удален модератором
Ну Капибара хоть шутканул нормально, а у Ригобери с этим совсем всё плохо)
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Комментарий удален модератором
Маленькие футбольные хитрости. Не заметил - сам виноват
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ну вообще то место, откуда он пробил, по факту ближе к месту нарушения, чем то, где изначально мяч стоял
да и подвинул он реально на считанные сантиметры
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Ответ Капибарбер
вот так и Рональду пенальти бьёт, двигает мяч на 3-4 метра ближе к воротам, а весь мир молчит
да какие 3-4 ? там все 5-6!!
точно говорю тебе!!
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