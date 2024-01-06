«Арсенал» не жаловался в PGMOL на отношение арбитров к Сака: «Есть игроки, зарабатывающие много фолов, это нормально. Судьи это знают»

«Арсенал» не жаловался на отношение судей к фолам на Букайо Сака.

Ранее сообщалось, что клуб направил жалобу в PGMOL – организацию, отвечающую за судейство в английском футболе. Утверждалось, что «Арсенал» недоволен слишком мягкими наказаниями за фолы на , так как, по мнению «канониров», любое грубое нарушение правил на вингере должно наказываться желтой карточкой.

Главный тренер «Арсенала» опроверг эту информацию, заявив, что клуб не поднимал этот вопрос в «повседневной коммуникации» с представителями судейского корпуса.

«Думаю, что судьи знают тактику соперников, что против некоторых игроков чаще идут в подкат. Это продолжается уже два года.

Есть вингеры, которые зарабатывают много фолов и привлекают к себе внимание. Это нормально», – сказал Артета.

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