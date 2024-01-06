«Арсенал» не жаловался в PGMOL на отношение арбитров к Сака: «Есть игроки, зарабатывающие много фолов, это нормально. Судьи это знают»
«Арсенал» не жаловался на отношение судей к фолам на Букайо Сака.
Ранее сообщалось, что клуб направил жалобу в PGMOL – организацию, отвечающую за судейство в английском футболе. Утверждалось, что «Арсенал» недоволен слишком мягкими наказаниями за фолы на Сака, так как, по мнению «канониров», любое грубое нарушение правил на вингере должно наказываться желтой карточкой.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета опроверг эту информацию, заявив, что клуб не поднимал этот вопрос в «повседневной коммуникации» с представителями судейского корпуса.
«Думаю, что судьи знают тактику соперников, что против некоторых игроков чаще идут в подкат. Это продолжается уже два года.
Есть вингеры, которые зарабатывают много фолов и привлекают к себе внимание. Это нормально», – сказал Артета.
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