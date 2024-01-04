«Арсенал» считает, что судьи должны показывать желтую за первый же грубый фол на Сака. Клуб пожаловался в PGMOL из-за отношения к вингеру

«Арсенал» считает, что за фолы на Букайо Сака наказывают слишком мягко.

Как пишет Daily Mail, в связи с этим лондонский клуб пожаловался в PGMOL – организацию, отвечающую за судейство в английском футболе. «Арсенал» считает, что соперники слишком грубо обращаются с Сака.

В 2023 году Букайо занял третье место в по числу совершаемых на нем фолов – 87. Чаще фолят только на нападающем «Кристал Пэлас» Джордане Айю (117) и полузащитнике «Ньюкасла» Бруно Гимараэсе (92).

Отмечается, что именно большое количество аналогичных инцидентов побудило «Арсенал» подчеркнуть, что, по мнению клуба, соперники могут спокойно нарушать правила на вингере, не получая серьезного наказания в матчах АПЛ.

« » считает, что судья должен показывать желтую карточку за первый же грубый фол на , а не ждать второго подобного нарушения.

В этом сезоне у Сака 9 голов и 11 результативных передач в 26 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.

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