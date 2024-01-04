«Арсенал» считает, что судьи должны показывать желтую за первый же грубый фол на Сака. Клуб пожаловался в PGMOL из-за отношения к вингеру

Теги премьер-лига Англия Арсенал судьи Букайо Сака Футбол

«Арсенал» считает, что за фолы на Букайо Сака наказывают слишком мягко.

Как пишет Daily Mail, в связи с этим лондонский клуб пожаловался в PGMOL – организацию, отвечающую за судейство в английском футболе. «Арсенал» считает, что соперники слишком грубо обращаются с Сака.

В 2023 году Букайо занял третье место в АПЛ по числу совершаемых на нем фолов – 87. Чаще фолят только на нападающем «Кристал Пэлас» Джордане Айю (117) и полузащитнике «Ньюкасла» Бруно Гимараэсе (92).

Отмечается, что именно большое количество аналогичных инцидентов побудило «Арсенал» подчеркнуть, что, по мнению клуба, соперники могут спокойно нарушать правила на вингере, не получая серьезного наказания в матчах АПЛ.

«Арсенал» считает, что судья должен показывать желтую карточку за первый же грубый фол на Букайо, а не ждать второго подобного нарушения.

В этом сезоне у Сака 9 голов и 11 результативных передач в 26 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Помимо этого, Сака должен иметь возможность безнаказанно травмировать других игроков
+74
-8
+66
К Саке и так отношение как к королю в Англии, пол состава Ливерпуля чуть не переломал и только жёлтую за все это получил,, так теперь ещё и фолить на нем запрещают, клоунада
+66
-13
+53
Ответ Денис Давыдов
Напомнить как скаузерский грек отмахнулся Сака в лицо и даже фол не зафиксировали за это?
А он греку ключицу сломал
+44
-2
+42
Ответ Денис Давыдов
Напомнить как скаузерский грек отмахнулся Сака в лицо и даже фол не зафиксировали за это?
Напомнить, как гуннерский англичанин толкнул Цимикаса и даже желтую не схлопотал?
+18
-2
+16
А попадания в штанги засчитывать как голы
+17
-1
+16
Это уже какой-то бред
+24
-10
+14
Нужно перед началом матча объявлять стартовые составы, скамейку запасных, судейскую бригаду и всех, кто получит жёлтую карточку. Как вам идея?
+12
-2
+10
Ответ Jack Daniels
Помимо этого, Сака должен иметь возможность безнаказанно травмировать других игроков
Как болельщик Арсенала прошу также закрепить правило, что Одегар имеет право помогать себе рукой в штрафной площадке и запретить пробрасывать мяч мимо Зинченко, он же полузащитник!
+7
-1
+6
У Асренала слишком большие запросы для клуба которая вечно позорила АПЛ в еврокубках
+12
-6
+6
Ответ Lidin_papa
Ключицу ему Клопп сломал. Хотел даже свою отдать...
любой толчок в спину с выдавливанием за пределы поля карается карточкой, потому что вероятность травмы вне газона велика.
Мог за микрофон цепануть или по скату неловко сгруппироваться.
+7
-1
+6
Посыпались морально пушкари. Как только стала чутка не получаться игра, захныкали и побежали судеек заряжать.
+5
0
+5
Ответ red hikkikomori
Что-то на красно-скаузерском(две команды, которые вечно твердят о вселенской несправедливости по отношению к ним)
Назови две команды. Одной не засчитали гол, потому что судья не захотел изменить решение на верное. Второй, дали пробить пенальти, после финального свистка.
+5
-1
+4
На нем хотя бы фиксируют фолы, а не как на Салахе, которого после первого сезона зачастую позволяют откровенно удерживать руками прямо на глазах у лайнсмена.
+3
0
+3
на горизонте замаячил новый закон " правило Мартина Лютера Кинга"

Напомню, что на Салахе постоянно висят и бьют по ногам, но египтянин просто выполняет свою работу.
+5
-2
+3
Может сразу всей команде противника желтые карточки за визуальную агрессию против Сака еще до начала матча давать?)

Совсем они уже там охренели))
+3
0
+3
Ответ filippa
и запретить Онане играть руками в штрафнтй. .
он ими итак не играет
+2
0
+2
Ответ Айал Афанасьев
К Саке и так отношение как к королю в Англии, пол состава Ливерпуля чуть не переломал и только жёлтую за все это получил,, так теперь ещё и фолить на нем запрещают, клоунада
Напомнить как скаузерский грек отмахнулся Сака в лицо и даже фол не зафиксировали за это?
+25
-23
+2
Ответ Born is the King
У Асренала слишком большие запросы для клуба которая вечно позорила АПЛ в еврокубках
Что-то пенсы совсем берега попутали) Забыли на чем поднялись?)
+3
-1
+2
чёрный мальчик теперь символ англии.
они там совсем кукухйо поехали
+4
-3
+1
может еще фиксировать игру рукой и ставить пенальти при попытке вратарей соперника словить мяч, летящий в ворота?
+2
-1
+1
Пойдет в напарники к винисиусу и будет в АПЛ рассказывать про блм
+2
-1
+1
Грилишу бьют по ногам каждый матч
+3
-2
+1
выдайте ему премию, или сделайте надбавку к ЗП, за вредность профессии - решение проблемы))
+2
-1
+1
И разрешить играть рукой
+1
0
+1
Ответ Денис Давыдов
Напомнить как скаузерский грек отмахнулся Сака в лицо и даже фол не зафиксировали за это?
эдегора можно уже вспоминать или нет?
+1
0
+1
Ответ teg91
а если после удара Саки мяч не попадет в ворота, поймать его и ритуально выпотрошить во славу бога футбола. Если после удара мяч полетит в ворота, но его поймает вратарь, то ему, разумеется, сразу красную
За игру руками))
+3
-2
+1
Ответ Ёж, которому понятно
Как болельщик Арсенала прошу также закрепить правило, что Одегар имеет право помогать себе рукой в штрафной площадке и запретить пробрасывать мяч мимо Зинченко, он же полузащитник!
еще лучше, чтобы у каждого игрока Арсенала была возможность самим раздавать карточки
+1
0
+1
Желтые будут получать и Жоэлинтон с Гимараешом, даже в первом тайме?
0
0
0
Ответ Назар Игорь
Странно читать такое о АПЛ, где всегда играли в жесткий бескомпромиссный футбол. Другие клубы незамедлительно тоже потребуют оберегать их технарей, и ЖК а следственно и КК посыплются дождëм.
В этом сезоне действительно очень много фолов и жк, очень грубый сезон
0
0
0
Ответ Ёж, которому понятно
Как болельщик Арсенала прошу также закрепить правило, что Одегар имеет право помогать себе рукой в штрафной площадке и запретить пробрасывать мяч мимо Зинченко, он же полузащитник!
и запретить Онане играть руками в штрафнтй. .
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий