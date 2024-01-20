«Кадис» намерен назначить Гильермо Абаскаля главным тренером.

Ранее сообщалось, что испанский тренер « » может возглавить « », идущий 18-м в .

Сегодня клуб из Андалусии уволил главного тренера Серхио Гонсалеса Сориано после серии из 17 матчей без побед в чемпионате Испании.

По данным Cadena SER, в контракте Абаскаля со «Спартаком», рассчитанном до 2025 года, есть отступные – около 2 млн евро.

« » не собирается платить столько. Но если клуб хочет заполучить тренера, придется преодолеть это препятствие и прийти к соглашению.

«Все дороги ведут к Абаскалю», – сказал журналист Игнасио де ла Варга, отметив, что Гильермо – самый сильный кандидат из имеющихся.