Отступные Абаскаля в «Спартаке» – около 2 млн евро. «Кадис» не готов столько платить (Cadena SER)

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Кадис деньги Гильермо Абаскаль Футбол

«Кадис» намерен назначить Гильермо Абаскаля главным тренером.

Ранее сообщалось, что испанский тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить «Кадис», идущий 18-м в Ла Лиге.

Сегодня клуб из Андалусии уволил главного тренера Серхио Гонсалеса Сориано после серии из 17 матчей без побед в чемпионате Испании.

По данным Cadena SER, в контракте Абаскаля со «Спартаком», рассчитанном до 2025 года, есть отступные – около 2 млн евро.

«Кадис» не собирается платить столько. Но если клуб хочет заполучить тренера, придется преодолеть это препятствие и прийти к соглашению.

«Все дороги ведут к Абаскалю», – сказал журналист Игнасио де ла Варга, отметив, что Гильермо – самый сильный кандидат из имеющихся.

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46 комментариев
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Отступные за Мостового - шампунь, ящик пива и флешка с нарезкой голов за Сельту
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2 млн неустойки готов заплатить некий А.Мосто***

С одним условием: после платы неустойки тренером Спартака становится сам заплативший.
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Ответ Ебздрогыч
Отступные за Мостового - шампунь, ящик пива и флешка с нарезкой голов за Сельту
Он пока еще ждет когда с Енисея перезвонят
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Тогда Мостовой! Хотя не знаю, сколько у него отступные, может, 20тыс чеканкой — не все смогут себе позволить.
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Хрен вам, а не Абаскаль...
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Отпустите его. Удобно будет. Спартак не платит неустойку, Кадис отступные. Ну вы серьезно думаете, что он этот сезон вытянет и будет хорош в следующем?
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А сколько стоит Абаскаль на трансфмаркете?
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Ответ Ебздрогыч
Отступные за Мостового - шампунь, ящик пива и флешка с нарезкой голов за Сельту
не флешка, а кассета
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Самый дорогой физрук на рынке
+7
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Ответ Ебздрогыч
Отступные за Мостового - шампунь, ящик пива и флешка с нарезкой голов за Сельту
Нарезку в Сельту Сапогов уже отправил, ой, в Юве
+7
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Все идёт к тому что освобождается место для Мостового, молодец не стал торопиться с Енисеем.
+4
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Ответ Фарид Харисов
2 млн неустойки готов заплатить некий А.Мосто*** С одним условием: после платы неустойки тренером Спартака становится сам заплативший.
У Моста нет денег, все на тренерские курсы ушло. а вот Борзыкин с Кузьмичом могли бы и скинуться))
+4
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+2
Ответ Ебздрогыч
Отступные за Мостового - шампунь, ящик пива и флешка с нарезкой голов за Сельту
Напомнило "Зарплата Милутиновича - плевок в лицо народу Гондураса"
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Ответ Ебздрогыч
Отступные за Мостового - шампунь, ящик пива и флешка с нарезкой голов за Сельту
В точку
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Ответ Ебздрогыч
Отступные за Мостового - шампунь, ящик пива и флешка с нарезкой голов за Сельту
DVD диск, флэшка тогда была дорогим удовольствием)
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Ответ Михаил1970
А сколько стоит Абаскаль на трансфмаркете?
Полез ведь глянуть, есть ли такая статистика ;) Жаль, что не оказалось - но есть список свободных тренеров - с датой окончания работы и средним количеством очков за матч ;)

Если кому интересно - https://www.transfermarkt.com/trainer/verfuegbaretrainer/statistik
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Ответ Красная стрела
Отпустите его. Удобно будет. Спартак не платит неустойку, Кадис отступные. Ну вы серьезно думаете, что он этот сезон вытянет и будет хорош в следующем?
Больше похоже на утку. 2 млн. не такая страшная цена.
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Вроде бы и сумма невелика, но за Абаскаля много.
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Клуб 17 игр без побед ждал, а у Спартак по расписанию - каждой весной новый рулевой
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продали бы за 400к евро побырому и не надо будет неустойку платить летом
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За такого специалиста и пятерку не жалко.
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Кадис такой: за этого клоуна еще и платить надо? да ну нахер
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В итоге за 1 млн договорятся(и то рублей)))
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Классика, чтобы тренировать в Испании Абаскаль должен сам выкупить свой контракт.
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