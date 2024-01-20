Отступные Абаскаля в «Спартаке» – около 2 млн евро. «Кадис» не готов столько платить (Cadena SER)
«Кадис» намерен назначить Гильермо Абаскаля главным тренером.
Ранее сообщалось, что испанский тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить «Кадис», идущий 18-м в Ла Лиге.
Сегодня клуб из Андалусии уволил главного тренера Серхио Гонсалеса Сориано после серии из 17 матчей без побед в чемпионате Испании.
По данным Cadena SER, в контракте Абаскаля со «Спартаком», рассчитанном до 2025 года, есть отступные – около 2 млн евро.
«Кадис» не собирается платить столько. Но если клуб хочет заполучить тренера, придется преодолеть это препятствие и прийти к соглашению.
«Все дороги ведут к Абаскалю», – сказал журналист Игнасио де ла Варга, отметив, что Гильермо – самый сильный кандидат из имеющихся.
С одним условием: после платы неустойки тренером Спартака становится сам заплативший.
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