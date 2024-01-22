Пономарев об алкоголе: «Футболисты пьют меньше сейчас, а мы часто употребляли. Если печень и мозг требуют, человек будет выпивать»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия сборная СССР Владимир Алексеевич Пономарев Здоровье алкоголь и спорт Футбол

Владимир Пономарев высказался о потреблении алкоголя среди футболистов.

«Раньше мы работали как обычные инженеры за 180 рублей, деньги были небольшие. Мы собирались компаниями после игр, на следующий день ходили в баню, в ресторан. Вот такие у нас были детские игры. Мы не копили деньги, жили как обычные советские люди. 

Думаю, сейчас футболисты пьют меньше алкоголя. Спорт стал более профессиональным. Да и накопить большие деньги стараются. Но все-таки я много раз слышал, что и сейчас игроки алкоголем злоупотребляют.

Может быть, алкоголь вообще нужен, например, для расслабления, требуется для организма, чтобы напряжение снять. Честно скажу, мы часто употребляли. Даже в турне по Южной Америке выпивали, хотя там было жарко. 

Не думаю, что сейчас пить стали меньше из-за культуры. Культура у нас не поменялась. Чего нам культура? Алкоголь от культуры не зависит, а зависит от организма. Если организм требует, то человек будет выпивать. Если печень и мозг требует», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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17 комментариев
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Ну раз печень и мозг требуют…
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Ответ Трент Резнор
Ну раз печень и мозг требуют…
за это надо выпить
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Дедушка только по поводу бухла регулярно высказывается? Или это одно интервью, и в нем просто иногда слова местами меняют?
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АлкоДунканМаклауд
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Интересно, он сам верит, что они получали как обычные инженеры? А квартиры с машинами, которые им выдавали чуть не через год игры в вышке? А премиальные? А валюта за все эти товарняки?
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Ответ Ебздрогыч
Дедушка только по поводу бухла регулярно высказывается? Или это одно интервью, и в нем просто иногда слова местами меняют?
Разные корреспонденты берут интервью, у него как у главного эксперта по этому делу приём по записи...он просто гуру по бухлу.. 🍻
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Вот откуда пошло выражение "мастерство не пропьешь".... Спасибо просвятили, а то молодое поколение не знает, нужно передавать знания и опыт молодым, может и результаты придут в нашем футболе, нужно возвращаться к истокам, больше пить, если мозг требует...
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Лыжник и сноубордист… Какой день обсуждают - кто больше пьет? Ещё Путина или Пескова спросите. Тошнит уже от этих новостей, не про спорт это.
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вот уж не ожидал такой подставы от своей печени!
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Почему наши старики такие смешные а своих высказываниях? Глубоко в совке застряли, пытаются повернуть время вспять. Ну вперёд же надо двигаться, наверняка есть уважаемые в прошлом спортсмены которые не бегут как черти от ладана от современности.
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Выдающийся правый защитник европейского уровня, своей эпохи! А излагает за что платят, девятый десяток, «лейтенантская» пенсия
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Раньше на клубном ТВ в репортажах прислушивался к мнению. Сейчас сплошной трешак вещает
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Ответ Ебздрогыч
Дедушка только по поводу бухла регулярно высказывается? Или это одно интервью, и в нем просто иногда слова местами меняют?
Скорее одно, но спорц по классике для кликбейта его дробит на части в течении дней-недели
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Ответ Трент Резнор
Ну раз печень и мозг требуют…
Ну что-то, бывает, требует. Не пью месяца 4, а потом резко хочется. Пару дней, и снова перерыв на несколько месяцев, вообще неохота. Не знаю, печень это или мозг ))
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Ответ дон Рэба
Интересно, он сам верит, что они получали как обычные инженеры? А квартиры с машинами, которые им выдавали чуть не через год игры в вышке? А премиальные? А валюта за все эти товарняки?
да, машины дарили, которые они продавали в Среднюю Азию
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