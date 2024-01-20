Вячеслав Колосков: «Хоккеисты пили больше футболистов, пока я работал. Футболисты в основном шампанское пили, так что ближе к народу всегда хоккеисты были»

Теги премьер-лига Россия Вячеслав Колосков КХЛ алкоголь и спорт Хоккей

Вячеслав Колосков заявил, что хоккеисты способны выпить больше алкоголя, чем футболисты.

«Кто больше может выпить алкоголя – футболисты или хоккеисты? Серьезный ты вопрос мне задаешь, блин! Это в корне поменяет представление о российском спорте. Думаешь, мне это интересно. Ну, что я буду фантазировать-то? 

Со своего опыта скажу, что хоккеисты пили больше футболистов, пока я работал там. Я работал и в хоккее, и футболе, и в клубах, и в сборных, и там, и там. Хоккеисты играли намного больше, при этом играли лучше. Дело в нагрузках? Ну, поэтому хоккеисты долго не протягивают, хоккеисты очень рано умирают, к сожалению. Выдающиеся хоккеисты рано уходят!

Я могу привести такой пример: был такой Андрей Старовойтов, он в отделе хоккея спорткомитета был, и судья был международной категории и республиканской. Он как-то судил матч в Нижнем Новгороде, и Нижнем Новгороде была потрясающая команда, сильная, очень хорошая, тройка вообще выдающаяся, он приехал на «Волге», и хоккеисты попросились с ним поехать в дорогу в ночь, хоккеисты Сологубов и Трегубов.

И вот пока ехали, за 5-6 часов шесть бутылок водки выпили, а утром, когда я пошел специально на тренировку, они пришли, как ни в чем не бывало, отработали спокойненько. Это было. Это ни какие-то там фейки, это говорит о крепости их.

Думаю ли я, что футболисты бы вышли в этом случае никакие? Да нет, я не знаю, я не хочу рассуждать, вообще не такая серьезная вещь, чтобы рассуждать. Но я знаю, что футболисты в основном шампанское пили. Так что ближе к народу всегда хоккеисты были», – сказал почетный президент РФС. 

«Футболисты выпивали раньше, что уж говорить. Но хоккейщиков перепить невозможно». Радимов об игроках его поколения

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29 комментариев
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потрясающее соревнование.
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"Так что ближе к народу всегда хоккеисты были», – сказал почетный президент РФС. "
Близость к народу, как оказалось, измеряется в промилле...
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Он из тех, к кому старость пришла одна...
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он просто правду рассказал...
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Просто с будуна на коньках намного легче чем по травке. Это еще помнится Бобер говорил. А он знал каково с похмелья там и там.
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читал автобиографию этого персонажа. В основном про пьянки.
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Ответ Кнопка Баттона
Хоккей vs Футбол. Раунд 2
Теперь за стаканом
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Сологубов и Трегубов любили пригубить.
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Чем парирует Роднина?
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А вот и алко-экспертиза подъехала…
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Ответ Циник Петербургский
"Так что ближе к народу всегда хоккеисты были», – сказал почетный президент РФС. " Близость к народу, как оказалось, измеряется в промилле...
Нет, в % спирта.
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Пили больше и играли лучше
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Ответ Клирик
Не стал бы сравнивать виды спорта, и там и там гении по этому поводу были!))
щас ещё гандбол и водное поло скажут своё веское слово
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Хоккей vs Футбол. Раунд 2
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"Зачем вы шахматистов обижаете, сказал Карпов, наливая гранёный стакан всклянь и опрокинул его, занюхивая ферзём.
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Ответ Джонни Кэтсвил
потрясающее соревнование.
Дожили до того, что теперь спорим не какой спорт популярнее, футбол или хоккей
А кто больше выпьет, соревнования которые мы заслужили 😂
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Ответ Roman Roman
щас ещё гандбол и водное поло скажут своё веское слово
А как же фигурное катание?! 😁🤣
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Ответ No Name
Господи, что за нескончаемый баттл кто больше пил, никак не закончится 😶
традиционные ценности например...))))))
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Ответ Orgazmatron IGO
Чувак, я прочитал это в полвторого ночи... Вот как теперь спать?
Упс... Я не со зла!! ))
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Ответ Циник Петербургский
Эх, а я надеялся, что, все-таки, в правильной закуси )) Ну, там лучок с грядки, редиска, огурчики соленые и, самое главное, горячая картошечка с рыбой или мясом горячего копчения прямо из коптильни... Вот как теперь жить??
Чувак, я прочитал это в полвторого ночи... Вот как теперь спать?
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Ответ Orgazmatron IGO
Нет, в % спирта.
Эх, а я надеялся, что, все-таки, в правильной закуси )) Ну, там лучок с грядки, редиска, огурчики соленые и, самое главное, горячая картошечка с рыбой или мясом горячего копчения прямо из коптильни... Вот как теперь жить??
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Ответ antiginer
Пили больше и играли лучше
У меня начальник в своё время говорил: кто не пьёт, тот и не работает. Правда, это было не в хоккее и не в футболе, а в другой сфере.
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Господи, что за нескончаемый баттл кто больше пил, никак не закончится 😶
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Если пьют водку, то ближе к народу) вот это вывод)
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Сейчас подтянется руководитель федерации городков и домино и внесет ясность ;)
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А кто пил шампанское то? Овчинников, Лоськов, Евсеев, Аленичев, Юран?
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Не стал бы сравнивать виды спорта, и там и там гении по этому поводу были!))
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Ждем алкобаттл Кожевников vs Ионов
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