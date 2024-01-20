Вячеслав Колосков: «Хоккеисты пили больше футболистов, пока я работал. Футболисты в основном шампанское пили, так что ближе к народу всегда хоккеисты были»

Вячеслав Колосков заявил, что хоккеисты способны выпить больше алкоголя, чем футболисты.

«Кто больше может выпить алкоголя – футболисты или хоккеисты? Серьезный ты вопрос мне задаешь, блин! Это в корне поменяет представление о российском спорте. Думаешь, мне это интересно. Ну, что я буду фантазировать-то?

Со своего опыта скажу, что хоккеисты пили больше футболистов, пока я работал там. Я работал и в хоккее, и футболе, и в клубах, и в сборных, и там, и там. Хоккеисты играли намного больше, при этом играли лучше. Дело в нагрузках? Ну, поэтому хоккеисты долго не протягивают, хоккеисты очень рано умирают, к сожалению. Выдающиеся хоккеисты рано уходят!

Я могу привести такой пример: был такой Андрей Старовойтов, он в отделе хоккея спорткомитета был, и судья был международной категории и республиканской. Он как-то судил матч в Нижнем Новгороде, и Нижнем Новгороде была потрясающая команда, сильная, очень хорошая, тройка вообще выдающаяся, он приехал на «Волге», и хоккеисты попросились с ним поехать в дорогу в ночь, хоккеисты Сологубов и Трегубов.

И вот пока ехали, за 5-6 часов шесть бутылок водки выпили, а утром, когда я пошел специально на тренировку, они пришли, как ни в чем не бывало, отработали спокойненько. Это было. Это ни какие-то там фейки, это говорит о крепости их.

Думаю ли я, что футболисты бы вышли в этом случае никакие? Да нет, я не знаю, я не хочу рассуждать, вообще не такая серьезная вещь, чтобы рассуждать. Но я знаю, что футболисты в основном шампанское пили. Так что ближе к народу всегда хоккеисты были», – сказал почетный президент РФС.

«Футболисты выпивали раньше, что уж говорить. Но хоккейщиков перепить невозможно». Радимов об игроках его поколения