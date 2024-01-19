Максим Сушинский: «Мы, хоккеисты, в отличие от футболистов, вообще не пьем. Всем известно, что они любители выпить, да побольше»

Максим Сушинский заявил, что хоккеисты не выпивают.

Бывший футболист «Зенита» в выпуске «Это футбол, брат» заявил, что хоккеистов невозможно перепить.

«Полностью согласен с Радимовым. Действительно, нас невозможно перепить, потому что мы, хоккеисты, в отличие от футболистов, вообще не пьем, ха-ха!

Всем известно, что они любители выпить, да побольше», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.