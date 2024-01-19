Максим Сушинский: «Мы, хоккеисты, в отличие от футболистов, вообще не пьем. Всем известно, что они любители выпить, да побольше»

Теги Владислав Радимов Максим Сушинский премьер-лига Россия КХЛ алкоголь и спорт Хоккей

Максим Сушинский заявил, что хоккеисты не выпивают.

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов в выпуске «Это футбол, брат» заявил, что хоккеистов невозможно перепить.

«Полностью согласен с Радимовым. Действительно, нас невозможно перепить, потому что мы, хоккеисты, в отличие от футболистов, вообще не пьем, ха-ха!

Всем известно, что они любители выпить, да побольше», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

52 комментария
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Лично я не встречал ещё таких любителей выпить и покутить, как хоккеисты.

Я - хоккеист 🤣
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+61
Как говорит мой друг хоккеист, приезжаю домой после хоккея, вискарика немного на ночь. Я говорю неужели пива не хочется ? Не, пиво я сразу в раздевалке пью))
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Главный борец с алкоголем - Михаил Анисин!
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Ничушкин и Гусев разбили свои бокалы сейчас
+23
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Ответ Alexander Rakhilkin
Главный борец с алкоголем - Михаил Анисин!
И Николай Жердев!
+13
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+13
Ага, вся Россия помнит, как хоккеисты на ЧМ 2000 в Спб вообще не пили)
+11
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Половина КХЛ икнуло и подавилось...
+9
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Это называется "а ещё я - пятый битл" :)
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ахахаха.... 🤣🤣🤣🤣 макс это хоть трезвый говорил?
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Знаю по игрокам Лады которые в середине 2000 играли вы не только пьете но ещё и какосом балуетесь, смешной такой)
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Ответ Alex Serpen
Лично я не встречал ещё таких любителей выпить и покутить, как хоккеисты. Я - хоккеист 🤣
А рыбаки? )
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+5
Хорошая шутка.
+5
-1
+4
Тео Флери и Сейтогучи шлют привет
+4
0
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Ответ Spaten
Как говорит мой друг хоккеист, приезжаю домой после хоккея, вискарика немного на ночь. Я говорю неужели пива не хочется ? Не, пиво я сразу в раздевалке пью))
Вискарика 0.7?)
+4
0
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Ну ну, кто знаком был с хоккеистами, тот знает, что перепить их очень трудно.
+4
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+3
И я сегодня выпью!
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Да да, в годы его игры в Омске Аталантида вся гудела полная хоккеистов 😁
+2
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Ответ раскаявшийся жиробас
Ага, вся Россия помнит, как хоккеисты на ЧМ 2000 в Спб вообще не пили)
И походы всей сборной (да ещё с подругами) в бары Кёльна
+2
0
+2
Мы, хоккеисты, в отличие от футболистов, вообще не пьем, сказал Максим и заплакал
+2
0
+2
Анисин с Жердевым главные ЗОЖники
+2
0
+2
Ответ раскаявшийся жиробас
Ага, вся Россия помнит, как хоккеисты на ЧМ 2000 в Спб вообще не пили)
Они её,родимую,кушали!
+2
0
+2
Ответ раскаявшийся жиробас
Ага, вся Россия помнит, как хоккеисты на ЧМ 2000 в Спб вообще не пили)
а МЧМ в Буффало? 🤔🤣🤣🤣 традиции с юношества перенимаются
+2
0
+2
ха-ха!
Он же пошутил
или нет🤨
+2
0
+2
не капли в рот, не...
+2
0
+2
Ответ snipe
Кожевникова видели?!
Видел и не раз . Никогда его не видел в хлам . Уже много лет не пьет .
+3
-1
+2
Хахаха
+2
0
+2
Где-то прослезились Коля Жердев и Джон Грэм
+1
0
+1
Ответ Цзю Константина
а до этого пил, получается?
Что значит пил ? В компании выпивал не больше других . В пределах нормы .
+1
0
+1
Анисин с Жердевым подтвердят
+1
0
+1
ну даже по тексту видно, что это кек
всерьез смысла нет воспринимать
+1
0
+1
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