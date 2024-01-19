Максим Сушинский: «Мы, хоккеисты, в отличие от футболистов, вообще не пьем. Всем известно, что они любители выпить, да побольше»
Максим Сушинский заявил, что хоккеисты не выпивают.
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов в выпуске «Это футбол, брат» заявил, что хоккеистов невозможно перепить.
«Полностью согласен с Радимовым. Действительно, нас невозможно перепить, потому что мы, хоккеисты, в отличие от футболистов, вообще не пьем, ха-ха!
Всем известно, что они любители выпить, да побольше», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Я - хоккеист 🤣
Он же пошутил
или нет🤨
всерьез смысла нет воспринимать