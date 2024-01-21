17-летний Педро забил в дебютном матче за «Зенит», Артур отдал голевую

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Узбекистан Динамо Самарканд Артур Гимараэс Педро дос Сантос Футбол

Артур и Педро дос Сантос отметились результативными действиями в 1-й игре за «Зенит».

«Зенит» разгромил «Динамо» Самарканд в первой товарищеской игре зимнего сбора.

Артур, за которого «Зенит» заплатил 15 млн евро, на 13-й минуте сделал голевую передачу – после его навеса Марио Фернандес забил головой.

17-летний Педро, 50% прав на которого обошлись «Зениту» в 9 млн евро, появился на поле во втором тайме, а на 78-й минуте забил, установив окончательный счет в матче – 5:1.

Оба футболиста впервые сыграли за «Зенит» после перехода.

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33 комментария
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Педро очень круто вышел, ещё и назад бегал отрабатывать, очень понравился
Видно, что парень с головой, а это самое главное
+70
-5
+65
Ответ Miron_8383
Педро очень круто вышел, ещё и назад бегал отрабатывать, очень понравился Видно, что парень с головой, а это самое главное
Полностью согласен, тоже очень понравился 👍
+40
-5
+35
Педро забил гол как в фифе типичной))
+27
-2
+25
Новички очень хороши, посмотрим как будут ломать автобусы.
+19
-1
+18
Там молодой Васильев также забил, но отдельной новости вряд ли это событие будет удостоено.
+19
-3
+16
Соперник конечно не самый показательный, но бразильские новички сегодня прямо молодцом. Смотрим дальше.
+16
-1
+15
Любовь Курчавова, как часто и как долго Вы будете указывать стоимость покупки игроков Зенита?
+17
-3
+14
Педро👋👋👋
+15
-2
+13
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
А у Зенита что?
+13
-1
+12
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
А ваши-то, зачем с ними играли?
+15
-3
+12
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Просто надоело читать многократно одно и тоже. Скучно, когда у оппонентов нет ни ума, ни фантазии.
+12
-1
+11
Господи, никогда не думал, что это напишу. Педро - хорош!
+12
-2
+10
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Если что у Зенита это тоже был первый матч на сборах.....Но какая разница - это другое, да?
+9
0
+9
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Какой же ты жалкий! Тебя в детстве фаны "Зенита" отпинали?
+7
0
+7
Оба понравились. Посмотрим, что дальше будет.
+7
-1
+6
Ответ Otto Kretschmer
Новички очень хороши, посмотрим как будут ломать автобусы.
Новички приехали из действующего чемпионата, поэтому их форма лучше. Поэтому, действительно, будем смотреть дальше.
+6
0
+6
Ответ vitya.georg
Комментарий скрыт
Баянист Витя и его порванный баян.
+5
0
+5
Педро забил шикарный гол, в стиле Вендела - дриблинг в окружении нескольких игроков противника и точный удар. Конечно, соперник не самый мастеровитый, но пока Педро выглядит роскошно.
+4
0
+4
забил больше чем Энтони в этом году
+3
-2
+1
На чей-то ветке переполох начинается уже в январе. Глаза открыли и рты тоже.
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Молодцы во 2 тайме тупняк впоймали могли 8 забить пенальти не допустить
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