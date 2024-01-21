17-летний Педро забил в дебютном матче за «Зенит», Артур отдал голевую
Артур и Педро дос Сантос отметились результативными действиями в 1-й игре за «Зенит».
«Зенит» разгромил «Динамо» Самарканд в первой товарищеской игре зимнего сбора.
Артур, за которого «Зенит» заплатил 15 млн евро, на 13-й минуте сделал голевую передачу – после его навеса Марио Фернандес забил головой.
17-летний Педро, 50% прав на которого обошлись «Зениту» в 9 млн евро, появился на поле во втором тайме, а на 78-й минуте забил, установив окончательный счет в матче – 5:1.
Оба футболиста впервые сыграли за «Зенит» после перехода.
Видно, что парень с головой, а это самое главное