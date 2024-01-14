Артур: «Клаудиньо сказал, что Петербург – красивейший город, а «Зенит» – европейский гранд. Помню игры клуба в ЛЧ»

Артур слышал от Клаудиньо, что «Зенит» – гранд европейского футбола.

– О чем вы подумали, когда получили предложение из Петербурга? И что знали о нашем городе и клубе до перехода?

– Когда только начались первые разговоры, подумал о том, что все это будет непросто, все-таки другая страна и другой чемпионат. С другой стороны, множество иностранцев – главным образом бразильцев – защищали и защищают зенитовские цвета. С некоторыми из них у нас общее футбольное прошлое, и они всегда говорили мне, что это превосходные город и клуб.

Так что я не раздумывал дважды – обсудил все с семьей и принял это предложение.

– Известно, что вы играли в « » вместе с Клаудиньо. Общались с ним, принимая решение? Что он рассказывал вам о « »?

– Что это очень крутая команда, а Петербург – красивейший город. Что в клубе все очень хорошо относятся друг к другу и это настоящий европейский гранд. Я помню выступления «Зенита» в Лиге чемпионов, смотрел его матчи, поэтому мои представления совпадали с его словами.

– С кем еще из зенитовских соотечественников знакомы лично?

– С Венделом и . Я пересекался с ними ранее. Они очень тепло отзывались о клубе и городе. Правда, мы уже давно не виделись, но надеюсь, скоро встретимся вновь! – сказал вингер.

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