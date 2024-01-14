Артур: «Клаудиньо сказал, что Петербург – красивейший город, а «Зенит» – европейский гранд. Помню игры клуба в ЛЧ»

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Брагантино Клаудиньо Артур Гимараэс Вендел Футбол

Артур слышал от Клаудиньо, что «Зенит» – гранд европейского футбола.

– О чем вы подумали, когда получили предложение из Петербурга? И что знали о нашем городе и клубе до перехода?

– Когда только начались первые разговоры, подумал о том, что все это будет непросто, все-таки другая страна и другой чемпионат. С другой стороны, множество иностранцев – главным образом бразильцев – защищали и защищают зенитовские цвета. С некоторыми из них у нас общее футбольное прошлое, и они всегда говорили мне, что это превосходные город и клуб.

Так что я не раздумывал дважды – обсудил все с семьей и принял это предложение.

– Известно, что вы играли в «Ред Булл Брагантино» вместе с Клаудиньо. Общались с ним, принимая решение? Что он рассказывал вам о «Зените»?

– Что это очень крутая команда, а Петербург – красивейший город. Что в клубе все очень хорошо относятся друг к другу и это настоящий европейский гранд. Я помню выступления «Зенита» в Лиге чемпионов, смотрел его матчи, поэтому мои представления совпадали с его словами.

– С кем еще из зенитовских соотечественников знакомы лично?

– С Венделом и Клаудиньо. Я пересекался с ними ранее. Они очень тепло отзывались о клубе и городе. Правда, мы уже давно не виделись, но надеюсь, скоро встретимся вновь! – сказал вингер.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я запомнил Зенит как девушку Брюгге
+56
-29
+27
Ответ magentrumen
Я запомнил Зенит как девушку Брюгге
Вы о Брюгге не только сейчас, но и в ноябре, и в июле писали. Такое чувство, будто ваш отец ушел из семьи в Брюгге.
+41
-14
+27
ахаха, после такого обмана,я б перестал с ним общаться
+17
-9
+8
Понятно, что Артур будет хвалить свой новый клуб. Это вполне нормально.
Но меня терзают смутные сомнения.
Это ж какие матчи Зенита в ЛЧ, где клуб выглядел грандом, он смотрел?
+10
-3
+7
Ответ magentrumen
Я запомнил Зенит как девушку Брюгге
А кто тогда Спартак для Сент-Галлена и прочих Мариборов? Девушка на 1 вечер?
+27
-20
+7
Да, все помнят трусливые игры Сельдереича
+6
-1
+5
Зенит играл в ЛЧ, брал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Частично согласен с Артуром, самые именитые клубы в России - это Зенит и ЦСКА.
+9
-6
+3
европейский гранд? он серьезно?
+5
-4
+1
Ответ Сергей Старчеус
А кто тогда Спартак для Сент-Галлена и прочих Мариборов? Девушка на 1 вечер?
Просто да....ка
+1
0
+1
Ответ eao79rus
А при том, что в эту тему зачем-то набежали свиньи вроде тебя, хотя она вашего ущербного свинарника не касается никаким боком
Я тебя сын с@б@ки не обзывал
+2
-1
+1
Ответ eao79rus
А при том, что в эту тему зачем-то набежали свиньи вроде тебя, хотя она вашего ущербного свинарника не касается никаким боком
Удалил
0
0
0
Ответ magentrumen
Я запомнил Зенит как девушку Брюгге
сам не люблю Зенит, но в чем позор проиграть Брюгге? Тем более тому, который очень хорошо играл пару сезонов?
0
0
0
Ответ Сергей Старчеус
А кто тогда Спартак для Сент-Галлена и прочих Мариборов? Девушка на 1 вечер?
Что вы все про Спартак? Когда Спартак стал чемпионом, дома была ничья с Ливерпулем и победа над Севильей.
0
0
0
Европейский гранд! А Артур и Клаудиньо умеют в троллинг!!!
0
0
0
Питер красивый город. А зенит никто.
0
0
0
Жаль что только помнить будешь,а не участвовать🤣
0
0
0
4 места в лч не дадут соврать
+3
-3
0
На фото такое ощущение, будто у него в тюрьме какой-то интервью берут
+1
-1
0
Устаревшая информация. Зенит давно перерос уровень Европы.
+3
-3
0
Насчет европейского гранда Клаудиньо загнул. Но город - красивейший, и Зенит - сильнейший в стране, это точно
+5
-5
0
Ну всё правильно, Санкт-Петербург один из красивейших городов планеты, а Зенит сильнейший клуб России уже долгие годы, о чём собственно и говорит рейтинг клубов УЕФА.
+7
-7
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий