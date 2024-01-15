Педро о «Зените»: «Бразильцы говорили, что это потрясающий клуб, чтобы я даже не сомневался. И что Петербург – невероятный город, который не описать словами»

Теги Зенит премьер-лига Россия Клаудиньо Густаво Мантуан Педро дос Сантос Ду Кейрос Футбол

Педро дос Сантос дал комментарий после перехода в «Зенит» из «Коринтианс».

– Я очень счастлив! С самого начала, когда до переезда было еще далеко, мне хотелось как можно скорее присоединиться к команде, чтобы адаптироваться к ее футболу, познакомиться с новыми партнерами. Уверен, у нас впереди отличный год. Меня здорово все приняли, я очень ждал, когда этот момент наступит – и вот наконец я здесь!

– Вы приехали в Петербург за несколько дней до отъезда на сборы. Почему решили сделать именно так, а не полетели из Бразилии сразу в Абу-Даби?

– Я должен был пройти медосмотр, уладить последние формальности. Старт предсезонной подготовки в ОАЭ тоже ждал с нетерпением! И теперь пришло время показать, на что я способен на поле.

– Дни, которые вы провели в Петербурге, были достаточно морозными. Ваши первые впечатления от холодной погоды в России?

– Бразильцы, которые играют в «Зените», рассказывали, какая низкая может быть температура, я видел их фотографии. Когда выходил из аэропорта, мой агент сказал: «Осторожно, снаружи очень холодно, надень теплую куртку». И действительно, на улице было минус 15, такой мороз!

Но я точно привыкну, это всего лишь вопрос времени. В какой-то момент спокойно буду воспринимать подобный климат.

– С кем из зенитовских соотечественников вы знакомы лично?

– С Клаудиньо, Ду Кейросом, Мантуаном, Артуром. С остальными познакомился сегодня!

– Что они рассказывали вам о клубе, городе и стране?

– Что это потрясающий клуб, чтобы я даже не сомневался и скорее приезжал, что это будет очень хороший опыт для меня. И что Петербург – невероятный город, который не описать словами.

– Поделитесь вашими целями и задачами на этот первый этап в новом клубе?

– Мне хочется провести хороший сезон, даст Бог, помогать «Зениту» забитыми мячами и голевыми передачами. И вообще любыми действиями, которые будут важны и нужны команде.

– Мы знаем, что вы игрок атаки, а есть ли у вас любимая позиция на поле?

– Я бы сказал, левый крайний нападающий и ложная «девятка», – заявил 17-летний полузащитник.

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16 комментариев
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Ответ rusik krasav4ik
Интересно, хоть один бразил Зенита смотрел Бандисткий Петербург?
Их этим не испугаешь. Своих фавел хватает.
+10
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+10
Ответ rusik krasav4ik
Интересно, хоть один бразил Зенита смотрел Бандисткий Петербург?
На днях смотрел Город Бога, про фавелы Рио 70-ых, наши 90-е это разборки на детских площадках
+7
0
+7
Ответ дима кушов
Кто это?
кто задал такой вопрос
+6
-1
+5
Стадион-супер,инфраструктура отличная,город прекрасный,клуб чемпион!Добро пожаловать в Зенит!
+19
-15
+4
Совсем молодой. Трудно ему будет. Хорошо хоть соотечественники есть. В любом случае, Удачи!!!
+3
-1
+2
Ответ дима кушов
Кто это?
А где смайлики? Кнопки сломал?
+2
0
+2
Ответ дима кушов
Кто это?
А ты кто?
+2
0
+2
Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
своих не перепутай.
+5
-3
+2
Ответ rusik krasav4ik
Интересно, хоть один бразил Зенита смотрел Бандисткий Петербург?
Интересно, ды до сих пор в Деда Мороза веришь?
+1
0
+1
хорошей игры
0
0
0
Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Это Педро, который банку отгрузит 3 марта середняку !
+3
-3
0
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