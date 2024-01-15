Педро о «Зените»: «Бразильцы говорили, что это потрясающий клуб, чтобы я даже не сомневался. И что Петербург – невероятный город, который не описать словами»

Педро дос Сантос дал комментарий после перехода в «Зенит» из «Коринтианс».

– Я очень счастлив! С самого начала, когда до переезда было еще далеко, мне хотелось как можно скорее присоединиться к команде, чтобы адаптироваться к ее футболу, познакомиться с новыми партнерами. Уверен, у нас впереди отличный год. Меня здорово все приняли, я очень ждал, когда этот момент наступит – и вот наконец я здесь!

– Вы приехали в Петербург за несколько дней до отъезда на сборы. Почему решили сделать именно так, а не полетели из Бразилии сразу в Абу-Даби?

– Я должен был пройти медосмотр, уладить последние формальности. Старт предсезонной подготовки в ОАЭ тоже ждал с нетерпением! И теперь пришло время показать, на что я способен на поле.

– Дни, которые вы провели в Петербурге, были достаточно морозными. Ваши первые впечатления от холодной погоды в России?

– Бразильцы, которые играют в « », рассказывали, какая низкая может быть температура, я видел их фотографии. Когда выходил из аэропорта, мой агент сказал: «Осторожно, снаружи очень холодно, надень теплую куртку». И действительно, на улице было минус 15, такой мороз!

Но я точно привыкну, это всего лишь вопрос времени. В какой-то момент спокойно буду воспринимать подобный климат.

– С кем из зенитовских соотечественников вы знакомы лично?

– С Клаудиньо, , , Артуром. С остальными познакомился сегодня!

– Что они рассказывали вам о клубе, городе и стране?

– Что это потрясающий клуб, чтобы я даже не сомневался и скорее приезжал, что это будет очень хороший опыт для меня. И что Петербург – невероятный город, который не описать словами.

– Поделитесь вашими целями и задачами на этот первый этап в новом клубе?

– Мне хочется провести хороший сезон, даст Бог, помогать «Зениту» забитыми мячами и голевыми передачами. И вообще любыми действиями, которые будут важны и нужны команде.

– Мы знаем, что вы игрок атаки, а есть ли у вас любимая позиция на поле?

– Я бы сказал, левый крайний нападающий и ложная «девятка», – заявил 17-летний полузащитник.