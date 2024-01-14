Артур о России: «Вышел из аэропорта и почувствовал, как холодно. Постараюсь адаптироваться к новому климату поскорее. С собой теплая кофта, свитер, пуховик, но явно придется докупать одежду»

Теги Зенит премьер-лига Россия Артур Гимараэс Футбол

Артур Гимараэс поделился впечатлениями от российской зимы.

– Когда вышел из аэропорта, почувствовал, как холодно на улице. Постараюсь как можно скорее адаптироваться к новому для себя климату. Я вроде подготовился, надел все самое теплое, что было, но в любом случае – все в порядке, это часть нашей профессии. Надеюсь, быстро ко всему привыкну.

– И все же вряд ли у вас достаточно теплой одежды с собой. Успеете купить ее до отъезда на сборы?

– Обязательно пойду за покупками! У меня есть с собой теплая кофта, свитер, пуховик, и сейчас надо понять, насколько это все подходит. В Абу-Даби будет тепло, но вот потом явно придется докупить недостающее.

– Это ваша первая встреча со снегом?

– Если честно, то вторая. Однажды я был в поездке по Швейцарии, мы были в горах, так что впервые увидел снег там, – сказал полузащитник.

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7 комментариев
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Зиму ты правильную выбрал для дебюта))
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Парни все покажут и расскажут,главное радуй болельщиков своей игрой,удачи!
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хоть бы описание добавили, что за артур, в какой клуб приехал...
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