Артур о России: «Вышел из аэропорта и почувствовал, как холодно. Постараюсь адаптироваться к новому климату поскорее. С собой теплая кофта, свитер, пуховик, но явно придется докупать одежду»
Артур Гимараэс поделился впечатлениями от российской зимы.
– Когда вышел из аэропорта, почувствовал, как холодно на улице. Постараюсь как можно скорее адаптироваться к новому для себя климату. Я вроде подготовился, надел все самое теплое, что было, но в любом случае – все в порядке, это часть нашей профессии. Надеюсь, быстро ко всему привыкну.
– И все же вряд ли у вас достаточно теплой одежды с собой. Успеете купить ее до отъезда на сборы?
– Обязательно пойду за покупками! У меня есть с собой теплая кофта, свитер, пуховик, и сейчас надо понять, насколько это все подходит. В Абу-Даби будет тепло, но вот потом явно придется докупить недостающее.
– Это ваша первая встреча со снегом?
– Если честно, то вторая. Однажды я был в поездке по Швейцарии, мы были в горах, так что впервые увидел снег там, – сказал полузащитник.
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