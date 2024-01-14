Семак о трансферах «Зенита»: «Ахметов – качественный игрок с российском паспортом, что важно. Артур закроет позицию Малкома, Нино добавит конкуренции в обороне»

Сергей Семак прокомментировал трансферы «Зенита» в зимнее трансферное окно.

– Четыре трансфера уже состоялись. Если можно, пару слов о каждом из новобранцев. Почему именно этих футболистов выбрал тренерский штаб?

– По многим причинам, здесь есть и экономическая составляющая. Что касается , то это очень качественный игрок, который добавит конкуренции в нашу оборонительную линию. Исходя из его трансферной стоимости, это было очень выгодное предложение, которым мы воспользовались. Сейчас у нас появилась очень хорошая конкуренция в обороне, и мы смогли дать возможность получить игровую практику и , и .

Что касается , то здесь похожая ситуация – мы давно за ним наблюдаем. У него истекал контракт, и была определенная сумма для самовыкупа. Мы воспользовались этим пунктом и подписали игрока. Он может выступать и в центре поля, и на фланге – у него есть опыт выступления на разных позициях. Это игрок очень качественный и, что важно, с российским паспортом. Учитывая определенные сложности, которые у нас есть с игроками с российскими паспортами, это хорошее приобретение. То же самое касается и экономической составляющей – это очень выгодный вариант для нашего клуба.

Педро уже давно был включен в сделку, и вот наконец он присоединился к нам. Позиция Артура... Летом мы не смогли подписать игрока на эту позицию по тем или иным причинам. Сейчас мы взяли футболиста, который может играть на позиции Малкома и в этом отношении закрыли позицию, которая для нас была проблемной, на которой выступали игроки, для которых она была не родной. Для нас это дополнительная опция в тактических схемах, которую мы использовали раньше. Мы посмотрим, насколько быстро эти игроки адаптируются, после чего будем решать, кто будет начинать сезон, – сказал главный тренер « ».

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