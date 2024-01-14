Семак о трансферах «Зенита»: «Ахметов – качественный игрок с российском паспортом, что важно. Артур закроет позицию Малкома, Нино добавит конкуренции в обороне»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Дмитрий Чистяков Ильзат Ахметов Артур Гимараэс Нино Мота Роберт Ренан Педро дос Сантос Футбол

Сергей Семак прокомментировал трансферы «Зенита» в зимнее трансферное окно.

– Четыре трансфера уже состоялись. Если можно, пару слов о каждом из новобранцев. Почему именно этих футболистов выбрал тренерский штаб?

– По многим причинам, здесь есть и экономическая составляющая. Что касается Нино, то это очень качественный игрок, который добавит конкуренции в нашу оборонительную линию. Исходя из его трансферной стоимости, это было очень выгодное предложение, которым мы воспользовались. Сейчас у нас появилась очень хорошая конкуренция в обороне, и мы смогли дать возможность получить игровую практику и Ренану, и Чистякову.

Что касается Ильзата Ахметова, то здесь похожая ситуация – мы давно за ним наблюдаем. У него истекал контракт, и была определенная сумма для самовыкупа. Мы воспользовались этим пунктом и подписали игрока. Он может выступать и в центре поля, и на фланге – у него есть опыт выступления на разных позициях. Это игрок очень качественный и, что важно, с российским паспортом. Учитывая определенные сложности, которые у нас есть с игроками с российскими паспортами, это хорошее приобретение. То же самое касается и экономической составляющей – это очень выгодный вариант для нашего клуба.

Педро уже давно был включен в сделку, и вот наконец он присоединился к нам. Позиция Артура... Летом мы не смогли подписать игрока на эту позицию по тем или иным причинам. Сейчас мы взяли футболиста, который может играть на позиции Малкома и в этом отношении закрыли позицию, которая для нас была проблемной, на которой выступали игроки, для которых она была не родной. Для нас это дополнительная опция в тактических схемах, которую мы использовали раньше. Мы посмотрим, насколько быстро эти игроки адаптируются, после чего будем решать, кто будет начинать сезон, – сказал главный тренер «Зенита».

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12 комментариев
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Нино-конкуренция, Артур-основа, Ильзат-паспорт
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Нормально, давайте Сергей Богданыч, 3 марта, без раскачки, вышли и грохнули.
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Ответ Михаил Опякин
Нино-конкуренция, Артур-основа, Ильзат-паспорт
Ага, защитник победитель кубка Либертадорес (тамошняя ЛЧ) и трансферной стоимостью в 10млн это "конкуренция"... Это основной защитник. Ну или "в основу", если хотите.
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Кругового если отпустит, это будет фиаско
+3
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+1
Ответ Vladimir Gusev
Кругового если отпустит, это будет фиаско
Надеюсь его продлят и оставят в команде. А если ему самому так нужна игровая практика, то пусть в зарубежный клуб в аренду едет. Так для всех будет лучше. Если он уйдет к прямым конкурентам, то упадет в моих глазах... Все-таки воспитанник и столько лет он сам клялся в любви и верности к родному клубу. Если и уходить, то не к конкурентам, а в другие клубы РПЛ или же самый лучший вариант - в аренду в зарубежные чемпионаты.
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Ответ Михаил Опякин
Нино-конкуренция, Артур-основа, Ильзат-паспорт
А Педро?)
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Богданыч, надо повторить счёт 7:1 на «Газпром-Арене» 3 марта, с нашим, верным фарм-клубом.
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Ответ Vladimir Gusev
Кругового если отпустит, это будет фиаско
Круговому не выбраться из под Дугласа, он на лавке уже 3 года сидит, а потенциально это топ игрок для нашего чемпионата. Надо его отпустить. Но лучше в аренду с правом выкупа.
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Ответ Михаил Опякин
Нино-конкуренция, Артур-основа, Ильзат-паспорт
лучше и не скажешь
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Ответ Diablosax
Ага, защитник победитель кубка Либертадорес (тамошняя ЛЧ) и трансферной стоимостью в 10млн это "конкуренция"... Это основной защитник. Ну или "в основу", если хотите.
Причем еще капитан Флуминенсе и второй по стоимости игрок команды.
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