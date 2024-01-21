Роналду о 54 голах в 2023-м: «Чудесный год. Когда я был в «МЮ», кто-то считал, что я закончился. Я еще многое могу»
Криштиану Роналду считает 54 гола в 2023-м ответом тем, кто в него не верил.
– 54 гола за 2023-й – никто не забил больше, чем Криштиану Роналду. Как вы думаете, это кого-то удивило? И удивило ли это вас?
– Это удивляет, если оглянуться и вспомнить, что происходило в «Манчестер Юнайтед» и сборной. Тогда некоторые считали, что я закончился.
А я сконцентрировался, провел прекрасную предсезонку в «Аль-Насре» с тренерским штабом под руководством Луиша Каштру, который сыграл важную роль в том, чтобы мотивировать меня на отличный сезон.
В этом отношении меня это удивило, но результат меня не удивил. Потому что я знаю, что могу еще многое дать, знаю, что могу забить много голов за «Аль-Наср» и сборную. На личном уровне это был чудесный год, – сказал Роналду.
Роналду, Модрич, Данте. Футбольные долгожители, которые впечатлили в 2023-м
МЮ с Кришти и рагником - 6 место и ЛЕ
МЮ, в прошлом сезоне, после ухода Кришти и при отсутствии травм - 3 место, КЛ и финал КА
где прогресс? очевидно там, где тренеров не меняют каждые пару лет. и это не про МЮ