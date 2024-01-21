Роналду о 54 голах в 2023-м: «Чудесный год. Когда я был в «МЮ», кто-то считал, что я закончился. Я еще многое могу»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду считает 54 гола в 2023-м ответом тем, кто в него не верил.

– 54 гола за 2023-й – никто не забил больше, чем Криштиану Роналду. Как вы думаете, это кого-то удивило? И удивило ли это вас?

– Это удивляет, если оглянуться и вспомнить, что происходило в «Манчестер Юнайтед» и сборной. Тогда некоторые считали, что я закончился.

А я сконцентрировался, провел прекрасную предсезонку в «Аль-Насре» с тренерским штабом под руководством Луиша Каштру, который сыграл важную роль в том, чтобы мотивировать меня на отличный сезон.

В этом отношении меня это удивило, но результат меня не удивил. Потому что я знаю, что могу еще многое дать, знаю, что могу забить много голов за «Аль-Наср» и сборную. На личном уровне это был чудесный год, – сказал Роналду. 

Роналду, Модрич, Данте. Футбольные долгожители, которые впечатлили в 2023-м

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81 комментарий
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а ты и закончился 1 гол за 16 матчей, тому подтверждение
+73
-30
+43
Удобно доигрывать в пустыне: с тебя самого сыпется песок, но этого никто не замечает, потому что кругом и так песок
+58
-17
+41
Ответ Rad0
Голы в верблюжей лиге можно смело делить на два, а то и на три, только этот неадекват и его окружение этого не понимают
Делить надо в лигах Португалии, Голландии, Бельгии, Турции. Тут проще умножить всё на ноль
+34
-7
+27
Голы в верблюжей лиге можно смело делить на два, а то и на три, только этот неадекват и его окружение этого не понимают
+39
-17
+22
Хамдала за Аль-Наср в сезоне 18/19: 36 матчей, 52 гола, в сезоне 19/20: 40 матчей, 42 гола. В среднем за матч забивал намного больше, чем Криштик)
+32
-10
+22
Ответ Любезный Коссутий
ему тогда 28 лет было, получается)) интересно, сколько бы накидал Кришти в пустынной лиге в таком возрасте
Интересно сколько бы накидал пиковый Хамдала рядом с Кашшаямм и Оливерами? 🤔
+27
-15
+12
сегодня чёрный день для спортса
+15
-3
+12
Роналду о 100 голах за Аль Пеналь третьего дивизиона Катара в 2028-м: «Чудесный год. Когда я был в «МЮ», кто-то считал, что я закончился. Я еще многое могу»
+14
-3
+11
Ответ Ten Hug
Справедливости ради, в этом сезоне у Митровича в Аль-Хилале голов немногим меньше, чем у Криштиану :)
Да даже полузащитник Талиска с игры забил всего на 2 гола меньше)
+14
-4
+10
Ответ VERBLYUD
Хамдала за Аль-Наср в сезоне 18/19: 36 матчей, 52 гола, в сезоне 19/20: 40 матчей, 42 гола. В среднем за матч забивал намного больше, чем Криштик)
ему тогда 28 лет было, получается)) интересно, сколько бы накидал Кришти в пустынной лиге в таком возрасте
+15
-6
+9
закончились глоры - уже сам себя хвалит
+18
-10
+8
Ответ Капибарбер
а ты и закончился 1 гол за 16 матчей, тому подтверждение
Это в каком сезоне? Не могу найти такой на transfermarkt
+8
-2
+6
Ответ Инна Банюк
Так он в Апл и разрывал. и не боялся в ней играть,в отличии от пешего карлито
Мы с вами разные матчи смотрели, когда он последний раз играл в АПЛ=)
+6
0
+6
пустынный добивальщик, не более
+7
-1
+6
Интересно, Роналду после завершения игровой карьеры станет как Мостовой?
+6
0
+6
А в МЮ разве не чудесный был год? Гол в АПЛ и два шикарнейших голешника Шерифу в ЛЕ. Машина.
+3
0
+3
Справедливости ради, в этом сезоне у Митровича в Аль-Хилале голов немногим меньше, чем у Криштиану :)
+4
-1
+3
Жаль у МедиаЛиги нет бабла на на з/п, там бы 500 забил 🤡
+2
0
+2
Ответ VERBLYUD
Да даже полузащитник Талиска с игры забил всего на 2 гола меньше)
предопорник Талиска как и Месси. 😂
+3
-1
+2
Ответ Dexter Morgan
Да хоть 3 и 2, 10. МЮ сейчас где? Где прогресс? При Сульшере и то лучше играли.
МЮ при Сульшере - 2-3 места, участие в ЛЧ.

МЮ с Кришти и рагником - 6 место и ЛЕ

МЮ, в прошлом сезоне, после ухода Кришти и при отсутствии травм - 3 место, КЛ и финал КА

где прогресс? очевидно там, где тренеров не меняют каждые пару лет. и это не про МЮ
+2
0
+2
Ответ Капибарбер
Интересно сколько бы накидал пиковый Хамдала рядом с Кашшаямм и Оливерами? 🤔
подозреваю, что не особо много, учитывая то, что такого мощного форварда нигде, кроме Азии, не заценили.
+3
-1
+2
Криш, подожди, а как же мои 64 гола в чемпионате детсада???
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
подозреваю, что не особо много, учитывая то, что такого мощного форварда нигде, кроме Азии, не заценили.
очень даже много забил бы, да с такими партнёрами как Оливер, кашшай и прочие даже дядюн под тридцатку бы забил
+4
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+2
ботекс заболел окончательно!
+3
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как же он зарешал в этом чемпионате бензоколонки! всем пример
+2
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княгиня македонская : этот год был чудесным , я чуть не смогла украсть гол соотечественника
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Надоел клоун с нелепыми сравнениями .В Том то и дело что ты закончился для ТОП лиг а в дворовой лиге забиваешь и при этом ровняешься на Холанда.
+4
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Ответ Dexter Morgan
В итоге Тен Хаг на дне. Карма.
ну вообще-то, на 7 месте. пока. при ужасно нестабильной игре. рагник, с Кришти, кстати, стал 6-м, когда и близко таких проблем не было.
+2
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+2
Ответ Инна Банюк
Так он в Апл и разрывал. и не боялся в ней играть,в отличии от пешего карлито
Сезон с Сульшером-Рангником у Роналду вышел посредственный как по стате, так и по действиям на поле. Ноль прессинга, как итог постоянные проигрыши. Когда его не ьыло, команда играла лучше. В конце сезона он вообще сдулся. Сезон с Тен Хагом у Роналду вообще ужас.. Тен Хаг ему достаточно времени давал, чтобы забить хотя бы 6-7 мячей, по итогу 1 гол 😂
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Сравнил АПЛ, где надо пахать с ишак лигой 😄
+3
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+1
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