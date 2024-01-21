Роналду о 54 голах в 2023-м: «Чудесный год. Когда я был в «МЮ», кто-то считал, что я закончился. Я еще многое могу»

Криштиану Роналду считает 54 гола в 2023-м ответом тем, кто в него не верил.

– 54 гола за 2023-й – никто не забил больше, чем . Как вы думаете, это кого-то удивило? И удивило ли это вас?

– Это удивляет, если оглянуться и вспомнить, что происходило в « » и сборной. Тогда некоторые считали, что я закончился.

А я сконцентрировался, провел прекрасную предсезонку в «Аль-Насре» с тренерским штабом под руководством Луиша Каштру, который сыграл важную роль в том, чтобы мотивировать меня на отличный сезон.

В этом отношении меня это удивило, но результат меня не удивил. Потому что я знаю, что могу еще многое дать, знаю, что могу забить много голов за « » и сборную. На личном уровне это был чудесный год, – сказал Роналду.

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