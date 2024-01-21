«Ньюкасл» не отдал Уилсона в аренду «Атлетико», но согласится на продажу из-за проблем с ФФП

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Каллум Уилсон финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Ньюкасл» может продать Каллума Уилсона, чтобы вписаться в ФФП.

Как пишет Daily Mail, «Ньюкасл» отклонил предложение «Атлетико» об аренде нападающего, но может отпустить игрока, если мадридский клуб вернется с предложением о полноценном трансфере игрока.

Как и в случае с интересом «Баварии» к Кирану Триппьеру, «Атлетико» пытается извлечь выгоду из проблем «Ньюкасла» с соблюдением правил финансового фэйр-плей: чтобы подписывать новичков, клубу нужно продавать.

По данным источника, Уилсон будет открыт к переговорам с «Атлетико» в случае, если клубы договорятся между собой. Однако у испанской команды тоже есть проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей, поэтому у нее могут возникнуть сложности с подписанием этого игрока.

Вероятно, в ближайшие две недели интерес к англичанину проявят и другие клубы. Если Уилсона не продадут зимой, то он, скорее всего, уйдет летом, когда до истечения срока его контракта останется год.

Уилсон перешел в «Ньюкасл» за 20 млн фунтов в 2020-м и забил 46 голов в 102 матчах. С 26 декабря он не играл из-за травмы. Ожидается, что Каллум вернется на поле к концу января.

В этом сезоне форвард, которому в конце февраля исполнится 32 года, забил 8 голов в 20 матчах за «Ньюкасл». Его полная статистика доступна здесь.

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9 комментариев
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У всех проблемы ФФП кроме ПСЖ и Сити. Те спокойны ;)
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Странно, что Касл до сих пор не нарисовал себе спонсорские контракты, чтобы уместиться в ФФП.
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Ответ Melissa Parker
Гимараеса в Ливерпуль
тебя в черный
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Ответ LightWithin
У всех проблемы ФФП кроме ПСЖ и Сити. Те спокойны ;)
МЮ тратит также, при этом лет 10 АПЛ не выиграли, вроде как финансово должны просить, почему у них всё норм?
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Ответ Axs Men
МЮ тратит также, при этом лет 10 АПЛ не выиграли, вроде как финансово должны просить, почему у них всё норм?
У них тоже не норм, но проблема в нарушении ФФП несколько шире, чем просто покупка игроков. Если по поверхности, то есть рекламные контракты, доходы от матчей, участие в коммерческих турнирах/матчах, права на символику и прочее в другие страны и т.д. Во-вторых финансовый период берётся не за один-два года, а за более продолжительный период, когда есть возможность свести дебет с кредитом ))
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Ответ ман сити фейк
Челси тратят больше чем эти. Но упоминать Сити и ПСЖ популярен для плюсиков
Челси тратил лишь один год сверх меры, с приходом нового владельца, а период ФФП исчисляется несколькими годами. У них уже начались напряги, им ещё свои конюшни предстоит очищать в скором времени
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Ответ Axs Men
МЮ тратит также, при этом лет 10 АПЛ не выиграли, вроде как финансово должны просить, почему у них всё норм?
Причем тут вообще победа в АПЛ? Если в ЛЧ разница между победителем ЛЧ и командой вылетевшей например в 1/8 по призовым существенная, то в АПЛ были случаи когда от тв контракта 3 команда получала больше чемпиона. Там же есть 2 части денег, первая часть вообще дается всем одинаково, а вторая часть пусть и привязана к месте, но больше привязана к количеству матчей в прямом эфире, а МЮ бесспорно самый популярный клуб АПЛ. У МЮ доход растёт каждый год.
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