«Ньюкасл» не отдал Уилсона в аренду «Атлетико», но согласится на продажу из-за проблем с ФФП

«Ньюкасл» может продать Каллума Уилсона, чтобы вписаться в ФФП.

Как пишет Daily Mail, «Ньюкасл» отклонил предложение « » об аренде нападающего, но может отпустить игрока, если мадридский клуб вернется с предложением о полноценном трансфере игрока.

Как и в случае с интересом «Баварии» к Кирану Триппьеру, «Атлетико» пытается извлечь выгоду из проблем « » с соблюдением правил финансового фэйр-плей: чтобы подписывать новичков, клубу нужно продавать.

По данным источника, Уилсон будет открыт к переговорам с «Атлетико» в случае, если клубы договорятся между собой. Однако у испанской команды тоже есть проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей, поэтому у нее могут возникнуть сложности с подписанием этого игрока.

Вероятно, в ближайшие две недели интерес к англичанину проявят и другие клубы. Если Уилсона не продадут зимой, то он, скорее всего, уйдет летом, когда до истечения срока его контракта останется год.

Уилсон перешел в «Ньюкасл» за 20 млн фунтов в 2020-м и забил 46 голов в 102 матчах. С 26 декабря он не играл из-за травмы. Ожидается, что вернется на поле к концу января.

В этом сезоне форвард, которому в конце февраля исполнится 32 года, забил 8 голов в 20 матчах за «Ньюкасл». Его полная статистика доступна здесь.