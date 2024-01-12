«Барселона» хочет Гимараэса и может предложить «Ньюкаслу» своих игроков и деньги. Сделка оценивается в 80 млн евро

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Бруно Гимараэс деньги Футбол

«Барселона» хочет подписать Бруно Гимараэса.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы следят за событиями в «Ньюкасле», который из-за убытков, возможно, будет вынужден продавать футболистов.

Сам бразилец, на которого также претендует «ПСЖ», готов сделать следующий шаг в карьере.

Со ссылкой на Globo Esporte сообщается, что «блауграна» уже начала работать над трансфером, но считает, что договориться будет сложно. Предполагаемая сделка оценивается в 80 млн евро, и «Барселона» попробует включить своих футболистов, чтобы снизить объем выплат.

Отмечается, что отступные составляют 100 млн фунтов (около 115 млн евро).

В текущем сезоне Гимараэс забил один гол за 19 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Интересно, когда нибудь Псж и сити придется продавать из за ффп? Лишь середняки страдают
+18
-2
+16
Нужно предложить Левандовского, Ромеу и 79 миллионов.
+8
-1
+7
Ответ Little Ru
Возможно я окажусь в меньшинстве, но много смотрел игр Ньюкасла, и не стоит он 80 млн. Хороший добротный средний игрок. Таких вагон и маленькая тележка
Учитывая за каких бездарей сейчас в районе 100 отваливают, вполне себе адекватная цена
+3
0
+3
Это конечно просто невероятный вариант для Барсы, нужно пытаться подписывать
+2
-2
0
Возможно я окажусь в меньшинстве, но много смотрел игр Ньюкасла, и не стоит он 80 млн. Хороший добротный средний игрок. Таких вагон и маленькая тележка
+3
-3
0
И деньги? Утка же
0
0
0
Ответ Astan4o
Интересно, когда нибудь Псж и сити придется продавать из за ффп? Лишь середняки страдают
с учётом того что хозяева Ньюкасла сейчас те же арабы, и места в турнирной таблице в АПЛ, Ньюкасл тоже не середняк.
но здесь может отголоски прошлых хозяев сказывается, а может ещё новые хозяины не успели познакомится с чиновниками из УЕФА.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий