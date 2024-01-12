«Барселона» хочет Гимараэса и может предложить «Ньюкаслу» своих игроков и деньги. Сделка оценивается в 80 млн евро

«Барселона» хочет подписать Бруно Гимараэса.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы следят за событиями в « », который из-за убытков, возможно, будет вынужден продавать футболистов.

Сам бразилец, на которого также претендует «ПСЖ», готов сделать следующий шаг в карьере.

Со ссылкой на Globo Esporte сообщается, что «блауграна» уже начала работать над трансфером, но считает, что договориться будет сложно. Предполагаемая сделка оценивается в 80 млн евро, и « » попробует включить своих футболистов, чтобы снизить объем выплат.

Отмечается, что отступные составляют 100 млн фунтов (около 115 млн евро).

В текущем сезоне забил один гол за 19 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам