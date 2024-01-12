«Барселона» хочет Гимараэса и может предложить «Ньюкаслу» своих игроков и деньги. Сделка оценивается в 80 млн евро
«Барселона» хочет подписать Бруно Гимараэса.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы следят за событиями в «Ньюкасле», который из-за убытков, возможно, будет вынужден продавать футболистов.
Сам бразилец, на которого также претендует «ПСЖ», готов сделать следующий шаг в карьере.
Со ссылкой на Globo Esporte сообщается, что «блауграна» уже начала работать над трансфером, но считает, что договориться будет сложно. Предполагаемая сделка оценивается в 80 млн евро, и «Барселона» попробует включить своих футболистов, чтобы снизить объем выплат.
Отмечается, что отступные составляют 100 млн фунтов (около 115 млн евро).
В текущем сезоне Гимараэс забил один гол за 19 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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но здесь может отголоски прошлых хозяев сказывается, а может ещё новые хозяины не успели познакомится с чиновниками из УЕФА.