Трансфер Гимараэса в «ПСЖ» зависит от его желания: «Ньюкаслу» нужно продавать из-за ФФП. Отступные в 116 млн евро можно выплатить тремя траншами
«ПСЖ» всерьез заинтересован в покупке Бруно Гимараэса у «Ньюкасла».
Как сообщает TNT Sports Brasil, «ПСЖ» связался с «Ньюкаслом», чтобы выяснить, возможен ли трансфер полузащитника этой зимой.
В контракте бразильца прописаны отступные в размере 116 млн евро, которые можно выплатить тремя траншами. В случае трансфера такие условия выплаты помогут «ПСЖ» вписаться в правила финансового фэйр-плей.
Ранее появлялась информация о том, что «Ньюкасл» не хочет продавать Гимараэса, но, по данным TNT Sports Brasil, у английского клуба есть проблемы с соблюдением ФФП, поэтому ему нужны продажи.
«ПСЖ» проявляет интерес к Бруно, так как в клубе считают, что команде не хватает техничных полузащитников. Бразилец говорит по-французски и уже играл за «Лион» – это облегчит его адаптацию в случае трансфера.
Сделка зависит от желания игрока. Существует большая вероятность, что переговоры между клубами пройдут успешно, если Бруно сообщит о желании перейти в «ПСЖ».
В этом сезоне 26-летний опорник забил 1 гол, сделал 3 результативные передачи и получил 12 желтых карточек в 28 матчах за «Ньюкасл». Его полную статистику можно найти здесь.
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