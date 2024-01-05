Трансфер Гимараэса в «ПСЖ» зависит от его желания: «Ньюкаслу» нужно продавать из-за ФФП. Отступные в 116 млн евро можно выплатить тремя траншами

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы финансовый фэйр-плей Бруно Гимараэс деньги Футбол

«ПСЖ» всерьез заинтересован в покупке Бруно Гимараэса у «Ньюкасла».

Как сообщает TNT Sports Brasil, «ПСЖ» связался с «Ньюкаслом», чтобы выяснить, возможен ли трансфер полузащитника этой зимой.

В контракте бразильца прописаны отступные в размере 116 млн евро, которые можно выплатить тремя траншами. В случае трансфера такие условия выплаты помогут «ПСЖ» вписаться в правила финансового фэйр-плей.

Ранее появлялась информация о том, что «Ньюкасл» не хочет продавать Гимараэса, но, по данным TNT Sports Brasil, у английского клуба есть проблемы с соблюдением ФФП, поэтому ему нужны продажи.

«ПСЖ» проявляет интерес к Бруно, так как в клубе считают, что команде не хватает техничных полузащитников. Бразилец говорит по-французски и уже играл за «Лион» – это облегчит его адаптацию в случае трансфера.

Сделка зависит от желания игрока. Существует большая вероятность, что переговоры между клубами пройдут успешно, если Бруно сообщит о желании перейти в «ПСЖ».

В этом сезоне 26-летний опорник забил 1 гол, сделал 3 результативные передачи и получил 12 желтых карточек в 28 матчах за «Ньюкасл». Его полную статистику можно найти здесь.

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15 комментариев
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Всем нужно продавать из-за ФФП и только ПСЖ из-за ФФП покупает.
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+39
Почему одним арабам можно, а другим нельзя 👀
+11
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+10
Ответ леннорыч-абрамович
Всем нужно продавать из-за ФФП и только ПСЖ из-за ФФП покупает.
а виноват все равно Лудогорец
+6
0
+6
Если действительно перейдет, то очень сильно укрепит полузащиту псж
+3
0
+3
Ответ rusik krasav4ik
Почему одним арабам можно, а другим нельзя 👀
Одни арабы правильные- другие нет .
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А Парижанам ФФП вообще не жмет? Летом на 370 купили, хоть и продали прилично, Мбаппе какие-то непомерные суммы бонусами выплачивают каждый год
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Супер игрок, в Милан бы его, но там таких денег нет.
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А ПСЖ ничего не нужно продавать? ))
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«Это какие то неправильные ”пчелы”»
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Ньюкасл обратно в шип собрался?
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Ответ Lavinka
Одни арабы правильные- другие нет .
При том что одни арабы лояльны к евреям, а другие наоборот 👀
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