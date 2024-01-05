Трансфер Гимараэса в «ПСЖ» зависит от его желания: «Ньюкаслу» нужно продавать из-за ФФП. Отступные в 116 млн евро можно выплатить тремя траншами

«ПСЖ» всерьез заинтересован в покупке Бруно Гимараэса у «Ньюкасла».

Как сообщает TNT Sports Brasil, «ПСЖ» связался с « », чтобы выяснить, возможен ли трансфер полузащитника этой зимой.

В контракте бразильца прописаны отступные в размере 116 млн евро, которые можно выплатить тремя траншами. В случае трансфера такие условия выплаты помогут «ПСЖ» вписаться в правила финансового фэйр-плей.

Ранее появлялась информация о том, что «Ньюкасл» не хочет продавать , но, по данным TNT Sports Brasil, у английского клуба есть проблемы с соблюдением ФФП, поэтому ему нужны продажи.

« » проявляет интерес к Бруно, так как в клубе считают, что команде не хватает техничных полузащитников. Бразилец говорит по-французски и уже играл за «Лион» – это облегчит его адаптацию в случае трансфера.

Сделка зависит от желания игрока. Существует большая вероятность, что переговоры между клубами пройдут успешно, если Бруно сообщит о желании перейти в «ПСЖ».

В этом сезоне 26-летний опорник забил 1 гол, сделал 3 результативные передачи и получил 12 желтых карточек в 28 матчах за «Ньюкасл». Его полную статистику можно найти здесь.

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