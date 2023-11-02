«Ювентус» хочет подписать Хейбьерга, Де Поля или Самарджича. На это уйдет 25-35 млн евро
«Ювентус» хочет укрепить полузащиту в январе.
По данным La Gazzetta dello Sport, клуб может потратить 25-35 млн евро, и в число возможных кандидатов входят три футболиста.
Первый – Лазар Самарджич из «Удинезе». Он обойдется в 30 млн евро, но возможна и аренда с обязательным выкупом.
Также туринцев интересуют Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм») и Родриго Де Поль («Атлетико»). Последний оценивается примерно в 25 млн евро.
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