Перес и Лапорта встретились перед финалом Суперкубка Испании. Президент «Реала» сказал, что класико станет «праздником футбола»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Суперкубок Испании Флорентино Перес Футбол

Флорентино Перес и Жоан Лапорта встретились перед финалом Суперкубка Испании.

Президенты «Реала» и «Барселоны» вчера встретились в посольстве Испании в Саудовской Аравии по приглашению испанского посла.

Флорентино Перес подчеркнул, что обе команды-финалисты имеют миллиард подписчиков в социальных сетях по всему миру, что отражает их глобальную значимость. «Эта игра станет праздником футбола, футбола, который не знает границ», – отметил Перес.

Жоан Лапорта выразил удовлетворение местом, где проводится Суперкубок. «Спасибо RFEF за то, что он придал этому турнир глобальную актуальность», – заявил Лапорта.

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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6 комментариев
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Это хорошо. Славные традиции встреч боссов перед класико не должны надолго прерываться.
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